Arte rupestre, surrealismo y música en el MACVAC de Vilafamés

El Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC) celebra el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el domingo, con una programación especial que une patrimonio, creación contemporánea y música en vivo, a través de tres propuestas culturales abiertas a todos los públicos.

La primera de las actividades tendrá lugar el sábado, 16 de mayo, a las 18.00 horas, y se desarrollará en colaboración con el Museo de la Valltorta. Bajo la idea de establecer un diálogo entre el arte contemporáneo y el arte rupestre, se realizará un recorrido guiado por distintas obras de la colección del MACVAC que presentan vínculos estéticos, simbólicos o conceptuales con el imaginario paleolítico. La actividad continuará posteriormente con una visita al abrigo rupestre del Castell de Vilafamés, en una propuesta didáctica que invita a reflexionar sobre la permanencia de ciertos lenguajes visuales a lo largo de la historia.

Muestra

La jornada continuará por la noche con la inauguración de la exposición Un lugar para el lugar del no lugar, una muestra que reúne algunas de las obras más representativas del surrealismo conservadas en la colección del museo. La apertura tendrá lugar a las 22.30 horas en el MACVAC y ofrecerá al visitante una aproximación a uno de los movimientos artísticos más sugerentes e influyentes del siglo XX, a través de piezas que exploran los límites entre realidad, sueño y subconsciente. Tras la inauguración, los asistentes podrán disfrutar de una copa de cava y dulces tradicionales de la tierra en un ambiente festivo y cultural.

La programación especial concluirá mañana, con un concierto del grupo castellonense Hereus, que actuará en la plaza de la Font de Vilafamés. La actuación pondrá el broche final a un fin de semana concebido para celebrar el papel de los museos como espacios de encuentro, diálogo y creación contemporánea.

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Con estas propuestas, el MACVAC se suma, un año más, a la celebración internacional promovida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), reafirmando su compromiso con la difusión cultural, el patrimonio artístico y la conexión entre distintas formas de expresión y memoria colectiva.