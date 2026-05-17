La Cabra Mecánica corona un fin de semana multitudinario de flamenco y rumba en Onda

Onda ha vuelto a vibrar este fin de semana al ritmo de las palmas, la guitarra y el cajón con una exitosa quinta edición de Onda Flamenca, que ha convertido el Raval de Sant Josep en el gran epicentro del flamenco y la rumba en la provincia.

Desde el viernes hasta este domingo, el público ha respaldado una programación gratuita que ha llenado las calles del municipio de música, ambiente festivo y cultura en directo.

El festival, impulsado por el Ayuntamiento de Onda, reafirma así su crecimiento dentro del calendario cultural del municipio con una propuesta artística capaz de atraer a público de todas las edades y dinamizar la hostelería y el comercio local durante todo el fin de semana.

Tras el concierto de clausura, el concejal de Cultura, Daniel Álvaro, ha señalado: “Este año hemos apostado por ofrecer un formato más íntimo, concentrando los escenarios principales en un espacio único como el Raval de Sant Josep”. “Hemos conseguido que el público comparta y viva el festival de una forma mucho más cercana, arropando a los artistas en cada una de las actuaciones”, ha añadido.

Conciertos y ambiente festivo

El cartel de esta edición ha combinado artistas de reconocido prestigio nacional, espectáculos tributo y talento local. Entre los nombres más destacados han figurado La Cabra Mecánica, diferentes propuestas de rumba y flamenco fusión y actividades familiares que han completado una oferta cultural abierta a todos los públicos.

La Cabra Mecánica durante su actuación en la quinta edición del festival. / MEDITERRÁNEO

El festival arrancó el viernes con la actuación de De Calle y un multitudinario tributo a Camela que congregó a centenares de personas en el Raval.

La jornada del sábado volvió a registrar una gran afluencia desde el mediodía con el tardeo protagonizado por Los Makis en la plaza del Almudín. Ya por la tarde actuaron Desde Dentro y Efraín antes del esperado concierto de La Cabra Mecánica, que hizo vibrar al público con algunos de sus temas más conocidos. La noche continuó con una sesión de DJ Flamenco.

El domingo ha estado marcado por un ambiente más familiar y participativo, con un taller gratuito de flamenco infantil en la Font de Dins y actuaciones como las de De Jaleo e Isra Maldonado. El broche final lo ha puesto el grupo Una y nos vamos, liderado por el extorero Fran Rivera.

Impacto en la economía local

Más allá del éxito cultural, el festival también ha supuesto un importante impulso para la economía local. Durante todo el fin de semana, la afluencia de visitantes ha beneficiado de forma directa a la hostelería y al comercio de proximidad del municipio.

En este sentido, Daniel Álvaro ha destacado que “apostar por la cultura dinamiza la ciudad, fomenta la creación de empleo y revitaliza el tejido socioeconómico, además de reforzar el atractivo turístico de Onda”.