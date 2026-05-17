Onda Flamenca cierra su exitosa quinta edición con un cartel variado y ambiente festivo

Onda ha vuelto a vibrar al ritmo de las palmas, la guitarra y el cajón con una exitosa quinta edición de Onda Flamenca que ha convertido durante todo el fin de semana el Raval de Sant Josep en el gran epicentro del flamenco y la rumba en la provincia. Desde el viernes 15 hasta el domingo 17 de mayo, el público ha respaldado una programación gratuita que ha llenado las calles del municipio de música, ambiente festivo y cultura en directo.

El festival, impulsado por el Ayuntamiento de Onda, ha reafirmado así su crecimiento y consolidación dentro del calendario cultural del municipio, apostando por una propuesta artística de calidad capaz de atraer a público de todas las edades y dinamizar la hostelería y el comercio local durante todo el fin de semana.

El Raval de Sant Josep de Onda ha vibrado durante tres días con las actuaciones. / Mediterráneo

Tras el concierto de clausura, el concejal de cultura de Onda, Daniel Álvaro, ha señalado: “Este año hemos apostado por ofrecer un formato más íntimo, concentrando los escenarios principales en un espacio único como el Raval de San José”. “Hemos conseguido que el público comparta y viva el festival de una forma mucho más cercana, arropando a los artistas en cada una de las actuaciones”, ha añadido.

El cartel de esta edición ha combinado artistas de reconocido prestigio nacional, espectáculos tributo de gran reclamo y talento local, configurando una programación variada y pensada para acercar la cultura a todos los públicos. Entre los nombres más destacados han figurado la mítica banda La Cabra Mecánica, diferentes propuestas de rumba y flamenco fusión y actividades familiares que han completado una oferta cultural abierta y accesible.

Fin de semana de éxito musical

El festival dio comienzo el viernes 15 de mayo a las 19.00 horas, momento en el que el grupo De Calle fue el encargado de inaugurar el escenario del Raval de San José con su inconfundible ritmo, registrando ya los primeros llenos. A las 20.00 horas, el público asistente pudo disfrutar cantando y bailando gracias a un esperado Tributo a Camela que congregó a centenares de personas.

Onda ha disfrutado de la programación de este multitudinario festival. / Mediterráneo

La jornada del sábado volvió a registrar una gran afluencia de público desde el mediodía con el multitudinario tardeo protagonizado por Los Makis en la Plaza del Almudín. Ya por la tarde, el Raval acogió las actuaciones de Desde Dentro y Efraín antes del concierto más esperado de la edición: la actuación de La Cabra Mecánica en Onda, que hizo vibrar a los asistentes con algunos de sus temas más conocidos. La noche continuó con la sesión de DJ Flamenco, encargada de cerrar una de las jornadas más destacadas del festival.

El domingo estuvo marcado por un ambiente más familiar y participativo, comenzando con un taller gratuito de flamenco infantil en la Font de Dins que ha reunido a numerosos niños y familias. A continuación, la música en directo regresó con la actuación de De Jaleo y continuó durante la tarde con Isra Maldonado sobre el escenario principal.

El broche final de esta quinta edición corrió a cargo del grupo Una y nos vamos, liderado por el extorero Fran Rivera, que puso el cierre definitivo a tres intensas jornadas de música y convivencia.

Impacto en la economía local

Más allá del éxito cultural, el festival ha supuesto un importante apoyo para la economía local. Durante estos tres días, la afluencia de visitantes ha generado un gran incremento en el volumen de negocio, beneficiando de forma directa tanto a la hostelería como al comercio de proximidad del municipio.

Al respecto, Álvaro ha destacado que “este impacto demuestra que apostar por la cultura dinamiza la ciudad, fomenta la creación de empleo y revitaliza el tejido socioeconómico. Además, la llegada de turistas de otras localidades refuerza el atractivo de Onda, beneficiando al sector servicios y posicionando al municipio como un referente de ocio de calidad”.