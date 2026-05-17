Santi Rodríguez llega a Castelló con '¿Nos damos un viaje?': «El humor te da calidad de vida»

Santi Rodríguez llega el jueves 21 de mayo, a las 20.30 horas, al Teatre Principal de Castelló con ¿Nos damos un viaje?, dentro del ciclo Del dolor al humor que organiza el Ayuntamiento de Castelló junto a la promotora Original Concerts.

El actor, humorista y monologuista propone un recorrido por esos viajes que no siempre salen como uno espera, pero que casi siempre dejan una anécdota que contar. En esta entrevista defiende el humor como una forma de mirar la vida, incluso cuando las cosas se tuercen: «De todo lo que pasa, por mucho que cueste creerlo, hay una parte buena».

—Vienes a Castelló dentro de un ciclo que se llama Del dolor al humor. Tu espectáculo habla de viajes que no siempre salen como uno espera. ¿La decepción también puede ser una buena materia prima para la comedia?

Yo creo que siempre. Además, aconsejo ese ejercicio: cuando algo no sale como uno espera, hay que intentar rascar el lado bueno. Si uno se acostumbra a hacerlo, al final eso se automatiza y te da calidad de vida. De todo lo que pasa en la vida, absolutamente todo, por mucho que cueste trabajo creerlo, hay una parte buena, positiva. Lo que tenemos que intentar es quedarnos con esa parte.

Tras José Corbacho, Luis Piedrahita y La Tia Visantica, Santi Rodríguez protagoniza en Castelló el ciclo 'Del dolor al humor'. / Pablo Cortes - FOTABLOS

—¿Nos damos un viaje? parte de una experiencia muy reconocible: volver de un viaje pensando «pues no era para tanto». ¿Qué te interesa más, el viaje en sí o lo que nos pasa a nosotros cuando viajamos?

Creo que es una mezcla. En los viajes siempre ocurren cosas maravillosas. Para empezar, conocer gente. Luego están las anécdotas curiosas, porque el desconocimiento de los sitios muchas veces lleva a situaciones hilarantes. El ser humano es muy curioso, porque normalmente viaja con la visión de que somos el centro del mundo. Llegas a un sitio y dices: «Qué raros son». Y no: son raros para ti, que acabas de llegar. Para ellos lo que están haciendo es normal. Ahí se mezclan muchas cosas. Y, desde luego, viajar es una de las actividades más enriquecedoras y que más te hacen crecer como ser humano.

—El ciclo plantea el humor como herramienta de transformación personal. ¿Tú has usado alguna vez el humor para digerir momentos incómodos, difíciles o directamente malos?

Sin duda. De hecho, tengo dos obras de teatro que he estado haciendo, Infarto y Espíritu, que están basadas en mi experiencia personal. En Infarto relato literalmente todo lo que me pasó a raíz de tener un infarto, y es superhilarante. Es la prueba evidente de eso que comentaba antes: sacar el lado bueno de las cosas, y en este caso el lado cómico, fíjate, de algo tan traumático como tener un infarto. Y en la otra obra, a partir de que estuve clínicamente muerto y de todo lo que saqué como conclusión, hice otra comedia. Con lo cual está claro que en la vida hay que ir con pensamiento positivo.

«La comedia es una prolongación en el teatro, pero luego se prolonga también a la vida cotidiana»

—Tu humor suele ser muy reconocible, muy de observar lo cotidiano. ¿Te interesa esa risa de «esto también me ha pasado a mí»?

Sí, yo creo que ese puede ser el secreto de que cale en la gente lo que cuento. Soy una persona muy normal, no tengo una rareza excesiva y, por consiguiente, lo que me ocurre son cosas que le pueden pasar a cualquiera. Lo que pasa es que tengo un especial imán para las situaciones un poco peliagudas. Lo comparto con la gente y a la gente le gusta porque está viendo algo que le resulta familiar y que, además, es gracioso.

—¿Crees que el humor nos permite decir cosas que de otra manera no sabríamos decir?

Sí, sí. De hecho, últimamente se mira muchísimo más con lupa, curiosamente y sorprendentemente, lo que se dice a través del humor. Deberíamos relajarnos y dejarnos llevar durante un ratito. Deberíamos echar a un lado los prejuicios, nuestra forma de pensar y ver otros puntos de vista. Yo creo que eso también nos haría vivir más relajados.

—En este ciclo también hay mesas, talleres y una mirada más emocional sobre el humor. ¿Te gusta que se hable de la comedia no solo como espectáculo, sino como una forma de entender la vida?

Sí, sin duda. Es un poco lo que estamos hablando. La comedia es una prolongación en el teatro, pero luego se prolonga también a la vida cotidiana. Y vuelvo a decir lo mismo: eso te da calidad de vida, sin duda.

—Después de tantos años de carrera, de televisión, teatro y monólogos, ¿qué te sigue dando el directo que no te da ningún otro formato?

El contacto con el público y ver que mi trabajo está bien pensado, porque los resultados son la risa en el patio de butacas.

—Para terminar: si alguien sale del Teatre Principal de Castelló después de verte, ¿qué te gustaría que se llevara además de la risa?

Una reflexión. Que recapaciten sobre la reflexión final que hago siempre en todos mis espectáculos: disfrutemos de la vida, aprovechemos los momentos con nuestros seres queridos y vivamos el día a día como lo que es, algo irrepetible y valiosísimo. A veces lo desperdiciamos con quejas absurdas y con miedos sobre cosas que jamás van a pasar. Fundamentalmente, eso.