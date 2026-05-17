Vinaròs consolida el Eccleptic con Kiko Veneno y La Habitación Roja

La tercera edición del festival Eccleptic de Vinaròs cerró este domingo con buenas sensaciones tras un fin de semana marcado por la música, las actividades culturales y las propuestas gastronómicas.

La jornada del sábado reunió al público en torno a nombres como Kiko Veneno, La Habitación Roja, SDH y Clara Olóndriz, además de sesiones de DJ y otras actuaciones que completaron la programación hasta la madrugada.

Las actuaciones y sesiones de DJ mantuvieron el ambiente hasta la madrugada en una nueva edición del festival. / Javier Flores

El festival también incluyó un taller de graffiti, un vermut musical y la proyección del documental de Jorge Martí, vocalista de La Habitación Roja, en la sala Frenesí.

Eccleptic se despidió este domingo con una última sesión en el Pub La Lola, donde actuaron Laiaya y el DJ Weis O No Weis, poniendo el cierre a una edición que busca consolidar su crecimiento dentro del circuito cultural y musical de la comarca.

El certamen confirma así su apuesta por un formato que combina música alternativa, creación artística y actividades paralelas en distintos espacios de Vinaròs, con la plaza de toros como epicentro de este fin de semana grande.