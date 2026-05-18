El poeta castellonense Javier Vicedo Alós recibe el Premio Hermanos Argensola dotado con 10.000 euros

El castellonense Javier Vicedo Alós ha ganado el LVIII Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola con la obra Cada cosa al moverse, presentada al certamen bajo el lema Vístula.

El galardón, concedido en el marco del festival Barbitania, está dotado con 10.000 euros y supone la publicación del poemario en Visor Poesía, una de las editoriales más reconocidas del panorama poético español.

Una obra destacada por Aurora Luque

La poeta, traductora y Premio Nacional de Poesía Aurora Luque, presidenta del jurado, destacó de la obra de Vicedo Alós su exploración del lenguaje, su carácter metapoético y una escritura de ritmo «desconcertante, en zigzag». Según Luque, Cada cosa al moverse plantea una mirada abierta sobre las distintas posibilidades de la realidad.

La poeta y Premio Nacional Aurora Luque, durante la lectura del fallo que reconoce a Javier Vicedo Alós con el prestigioso galardón. / MEDITERRÁNEO

Con este reconocimiento, el autor castellonense refuerza una trayectoria literaria marcada por la experimentación formal y el diálogo entre poesía y teatro.

Javier Vicedo Alós, una voz literaria de Castellón

Además de su trabajo poético, Javier Vicedo Alós ha desarrollado una destacada carrera como dramaturgo. Entre sus reconocimientos figura el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca, que obtuvo por la obra Summer evening.

Su victoria en el Premio Hermanos Argensola sitúa de nuevo a un creador castellonense en el mapa literario nacional y confirma la proyección de una obra atenta al lenguaje, la escena y las formas contemporáneas de escritura.

La edición de este año del certamen de Barbastro ha reunido 1.400 originales, un 26% más que en la convocatoria anterior. En novela, el premio Ciudad de Barbastro fue para Marina Pérezagua por El derecho a no quedarse quieto.