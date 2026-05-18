Concerts del Pinar anuncia su cartel por días a un mes de su celebración

Concerts del Pinar 2026 ya tiene definido el reparto por días de su sexta edición. El festival de punk-rock, que se celebrará del 18 al 20 de junio en el recinto del Pinar del Grau de Castelló, anunció la distribución de artistas para cada jornada y pone a la venta las entradas diarias. La cita continúa afianzándose como uno de los encuentros destacados del género en la Comunitat Valenciana, con una programación que combina nombres consolidados de la escena estatal e internacional con una decidida apuesta por el talento local.

La primera jornada tendrá lugar el jueves 18 de junio y será de acceso gratuito. Esta apertura estará protagonizada por grupos de Castellón, con las actuaciones de Bandits, Lady Mambo, Annacrusa, Sintron Prospecto y Lavativa. Con esta programación inicial, el festival refuerza su vínculo con la escena musical de proximidad y ofrece un escaparate a bandas locales dentro de una edición que aspira a reunir a públicos diversos sin perder su identidad punk-rock.

El viernes 19 de junio llegará una de las noches más intensas del cartel. Narco, inmersos en su gira de 30 aniversario, serán uno de los principales atractivos de la jornada. La banda sevillana compartirá programación con O’Funk’illo, The Casualties y Niña Coyote eta Chico Tornado, en una velada marcada por la contundencia sonora, la energía en directo y la mezcla de estilos vinculados al rock, el punk y otras sonoridades de fuerte carácter escénico.

Un final potente

La jornada de clausura, prevista para el sábado 20 de junio, estará encabezada por Non Servium, una de las formaciones más representativas del punk estatal. Su presencia será uno de los grandes reclamos del cierre del festival, en el que también actuarán Bala, Parquesvr y Deaf Devils. El sábado reunirá así algunas de las propuestas más destacadas del cartel, con una programación pensada para cerrar la edición con una descarga de actitud, intensidad y espíritu rebelde.

Las entradas de día ya están disponibles a través de la plataforma de referencia en la provincia entradascastellon.com a un precio de 15 euros, gastos de gestión no incluidos. La organización mantiene además el abono para las tres jornadas en 25 euros, también sin incluir los gastos de gestión. Próximamente se darán a conocer nuevos detalles sobre la venta de abonos y posibles promociones especiales.

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Concerts del Pinar está organizado por la promotora castellonense Planafest SL y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Castelló, la Diputación de Castellón, la Generalitat Valenciana, Mediterranew Musix de la Conselleria de Turismo, Política Lingüística, y el Institut Valencià de Cultura de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación. Con el cartel ya completo, el festival encara su sexta edición reafirmando su lugar dentro del circuito punk-rock valenciano.