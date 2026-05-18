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Emilia Bolinches presenta en Castelló 'Cartas marcadas', una novela sobre memoria, periodismo y verdad

La obra publicada por Editorial Posidonia se sumerge en la vida de una veterana periodista que, al borde de la muerte, revisita cartas ocultas del pasado

La librería Argot de la capital de la Plana acoge la presentación en la que participa la autora junto a Lidia Arenós y Ernest Nabàs

La periodista y escritora valenciana Emilia Bolinches presenta este 19 de mayo su novela 'Cartas marcadas' en Castelló.

La periodista y escritora valenciana Emilia Bolinches presenta este 19 de mayo su novela 'Cartas marcadas' en Castelló. / MEDITERRÁNEO

Nico Cruz

La librería Argot de Castelló acoge este martes 19 de mayo, a las 18.30 horas, la presentación de Cartas marcadas, la nueva novela de la periodista y escritora valenciana Emilia Bolinches. El encuentro, abierto al público, reunirá a la autora con Lidia Arenós, licenciada en Filología Románica y periodista, y Ernest Nabàs, periodista.

Publicada por Editorial Posidonia, Cartas marcadas propone un viaje narrativo por la memoria personal y colectiva de una mujer que ha dedicado su vida a contar la verdad y que, llegada la hora, decide enfrentarse también a la suya.

Una novela sobre las cartas que nunca dejaron de arder

La obra parte de una situación íntima y límite: en plena pandemia, aislada y al borde de la muerte por covid, una veterana periodista valenciana revisa unas cartas ocultas en una carpeta verde. Esas páginas guardadas durante años abren una grieta en el pasado y obligan a la protagonista a recorrer de nuevo los territorios del amor, la culpa, la amistad, la militancia y la conciencia.

Cartel de la presentación del libro de Bolinches en Argot.

Cartel de la presentación del libro de Bolinches en Argot. / MEDITERRÁNEO

A través de ese gesto aparentemente privado, Bolinches construye una novela de largo aliento que atraviesa el franquismo, la Transición y la democracia. En sus páginas resuenan los ecos de una generación marcada por la defensa de la libertad, la igualdad, el periodismo comprometido y los valores del Mayo del 68.

Periodismo, independencia y memoria femenina

Con 624 páginas y prólogo del periodista y escritor Adolf Beltran, Cartas marcadas se presenta como una novela generacional, pero también como un alegato a favor de la emancipación de las mujeres y de la fidelidad a los propios principios.

La historia incorpora figuras como el periodista Jesús Hermida, convertido en símbolo de un amor literario idealizado; el artista Vicente Martínez, asociado a la pasión y el riesgo; y Ro Boluda, amiga leal y representación de la complicidad femenina en tiempos difíciles.

'Cartas marcadas'

Autora: Emilia Bolinches

Editorial: Posidonia

624 páginas; 26.90 euros

La autora firma así una obra atravesada por cinco grandes claves: periodismo e independencia, amor y amistad, verdad y compromiso, memoria y secretos, y Benidorm y el mar.

Emilia Bolinches, una vida vinculada al periodismo y al compromiso social

Emilia Bolinches Ribera, nacida en Carcaixent, València, ha desarrollado una trayectoria de cuatro décadas en prensa, radio y televisión. Licenciada en Filologías Modernas por la Universitat de València, ha ejercido el periodismo desde distintas responsabilidades y medios.

Su biografía está ligada también al activismo social, el feminismo y la defensa de los derechos humanos. Durante diez años participó como observadora electoral internacional en procesos políticos de países latinoamericanos y ha formado parte de misiones sobre el terreno para denunciar vulneraciones de derechos.

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Además, es autora de la biografía Pilar Soler, rebelde con causas y fue elegida en 2015 por Les Corts Valencianes como vocal del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana.

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