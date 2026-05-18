Emilia Bolinches presenta en Castelló 'Cartas marcadas', una novela sobre memoria, periodismo y verdad

La librería Argot de Castelló acoge este martes 19 de mayo, a las 18.30 horas, la presentación de Cartas marcadas, la nueva novela de la periodista y escritora valenciana Emilia Bolinches. El encuentro, abierto al público, reunirá a la autora con Lidia Arenós, licenciada en Filología Románica y periodista, y Ernest Nabàs, periodista.

Publicada por Editorial Posidonia, Cartas marcadas propone un viaje narrativo por la memoria personal y colectiva de una mujer que ha dedicado su vida a contar la verdad y que, llegada la hora, decide enfrentarse también a la suya.

Una novela sobre las cartas que nunca dejaron de arder

La obra parte de una situación íntima y límite: en plena pandemia, aislada y al borde de la muerte por covid, una veterana periodista valenciana revisa unas cartas ocultas en una carpeta verde. Esas páginas guardadas durante años abren una grieta en el pasado y obligan a la protagonista a recorrer de nuevo los territorios del amor, la culpa, la amistad, la militancia y la conciencia.

Cartel de la presentación del libro de Bolinches en Argot. / MEDITERRÁNEO

A través de ese gesto aparentemente privado, Bolinches construye una novela de largo aliento que atraviesa el franquismo, la Transición y la democracia. En sus páginas resuenan los ecos de una generación marcada por la defensa de la libertad, la igualdad, el periodismo comprometido y los valores del Mayo del 68.

Periodismo, independencia y memoria femenina

Con 624 páginas y prólogo del periodista y escritor Adolf Beltran, Cartas marcadas se presenta como una novela generacional, pero también como un alegato a favor de la emancipación de las mujeres y de la fidelidad a los propios principios.

La historia incorpora figuras como el periodista Jesús Hermida, convertido en símbolo de un amor literario idealizado; el artista Vicente Martínez, asociado a la pasión y el riesgo; y Ro Boluda, amiga leal y representación de la complicidad femenina en tiempos difíciles.

'Cartas marcadas' Autora: Emilia Bolinches Editorial: Posidonia 624 páginas; 26.90 euros

La autora firma así una obra atravesada por cinco grandes claves: periodismo e independencia, amor y amistad, verdad y compromiso, memoria y secretos, y Benidorm y el mar.

Emilia Bolinches, una vida vinculada al periodismo y al compromiso social

Emilia Bolinches Ribera, nacida en Carcaixent, València, ha desarrollado una trayectoria de cuatro décadas en prensa, radio y televisión. Licenciada en Filologías Modernas por la Universitat de València, ha ejercido el periodismo desde distintas responsabilidades y medios.

Su biografía está ligada también al activismo social, el feminismo y la defensa de los derechos humanos. Durante diez años participó como observadora electoral internacional en procesos políticos de países latinoamericanos y ha formado parte de misiones sobre el terreno para denunciar vulneraciones de derechos.

Además, es autora de la biografía Pilar Soler, rebelde con causas y fue elegida en 2015 por Les Corts Valencianes como vocal del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana.