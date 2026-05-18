Emilia Bolinches presenta en Castelló 'Cartas marcadas', una novela sobre memoria, periodismo y verdad
La obra publicada por Editorial Posidonia se sumerge en la vida de una veterana periodista que, al borde de la muerte, revisita cartas ocultas del pasado
La librería Argot de la capital de la Plana acoge la presentación en la que participa la autora junto a Lidia Arenós y Ernest Nabàs
La librería Argot de Castelló acoge este martes 19 de mayo, a las 18.30 horas, la presentación de Cartas marcadas, la nueva novela de la periodista y escritora valenciana Emilia Bolinches. El encuentro, abierto al público, reunirá a la autora con Lidia Arenós, licenciada en Filología Románica y periodista, y Ernest Nabàs, periodista.
Publicada por Editorial Posidonia, Cartas marcadas propone un viaje narrativo por la memoria personal y colectiva de una mujer que ha dedicado su vida a contar la verdad y que, llegada la hora, decide enfrentarse también a la suya.
Una novela sobre las cartas que nunca dejaron de arder
La obra parte de una situación íntima y límite: en plena pandemia, aislada y al borde de la muerte por covid, una veterana periodista valenciana revisa unas cartas ocultas en una carpeta verde. Esas páginas guardadas durante años abren una grieta en el pasado y obligan a la protagonista a recorrer de nuevo los territorios del amor, la culpa, la amistad, la militancia y la conciencia.
A través de ese gesto aparentemente privado, Bolinches construye una novela de largo aliento que atraviesa el franquismo, la Transición y la democracia. En sus páginas resuenan los ecos de una generación marcada por la defensa de la libertad, la igualdad, el periodismo comprometido y los valores del Mayo del 68.
Periodismo, independencia y memoria femenina
Con 624 páginas y prólogo del periodista y escritor Adolf Beltran, Cartas marcadas se presenta como una novela generacional, pero también como un alegato a favor de la emancipación de las mujeres y de la fidelidad a los propios principios.
La historia incorpora figuras como el periodista Jesús Hermida, convertido en símbolo de un amor literario idealizado; el artista Vicente Martínez, asociado a la pasión y el riesgo; y Ro Boluda, amiga leal y representación de la complicidad femenina en tiempos difíciles.
'Cartas marcadas'
Autora: Emilia Bolinches
Editorial: Posidonia
624 páginas; 26.90 euros
La autora firma así una obra atravesada por cinco grandes claves: periodismo e independencia, amor y amistad, verdad y compromiso, memoria y secretos, y Benidorm y el mar.
Emilia Bolinches, una vida vinculada al periodismo y al compromiso social
Emilia Bolinches Ribera, nacida en Carcaixent, València, ha desarrollado una trayectoria de cuatro décadas en prensa, radio y televisión. Licenciada en Filologías Modernas por la Universitat de València, ha ejercido el periodismo desde distintas responsabilidades y medios.
Su biografía está ligada también al activismo social, el feminismo y la defensa de los derechos humanos. Durante diez años participó como observadora electoral internacional en procesos políticos de países latinoamericanos y ha formado parte de misiones sobre el terreno para denunciar vulneraciones de derechos.
Además, es autora de la biografía Pilar Soler, rebelde con causas y fue elegida en 2015 por Les Corts Valencianes como vocal del Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un joven de Castellón conquista ‘La Voz Kids’ y entra en el equipo de Edurne
- Grave accidente en Castellón: un motorista se cae varios metros por un terraplén y es evacuado en helicóptero
- Extraño accidente en el Grau: un coche se estrella y el conductor 'desaparece'
- Un cura pierde su vida para salvar a un niño que se ahogaba en Benicàssim: La historia de un héroe con sotana
- Accidente en la N-340 en Castellón: varios heridos y tres vehículos implicados
- Un conductor ebrio choca contra una farola en la rotonda de Castalia
- Las cuentas del CD Castellón para asegurar su participación en el 'play-off' de ascenso
- Airbus aterriza en el aeropuerto de Castellón: compra la empresa de desmontaje de aviones ecube