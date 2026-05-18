Peñíscola convierte sus calles en un teatro a cielo abierto con la VII edición del Festival RocartCultura: conoce la programación

Peñíscola volverá a transformarse en un gran escenario urbano del 22 al 24 de mayo con la celebración de la VII edición del Festival RocartCultura, una cita que une arte contemporáneo, patrimonio, cine, artes escénicas, música, poesía, talleres y experiencias creativas en distintos espacios del casco antiguo.

Bajo el lema El arte toma escena, el festival propone una lectura artística de la ciudad: sus murallas, plazas, calles, salas municipales, galerías, talleres de artistas y comercios se convierten durante tres días en una especie de teatro a cielo abierto. La edición de este año estará dedicada al cine y las artes escénicas, disciplinas que han contribuido a construir la identidad visual y emocional de Peñíscola a lo largo de las últimas décadas.

El festival, impulsado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Peñíscola y dirigido por Piluka Diago, consolida una de sus principales señas de identidad: el Museo Efímero, una propuesta que convierte el casco antiguo en un gran recorrido artístico abierto al público. La concejala de Cultura, Lidia Herrero, destaca que RocartCultura ha logrado situar a Peñíscola como un referente de la vanguardia artística en la provincia de Castellón.

Cartel de la VII edición del festival RocartCultura de Peñíscola. / MEDITERRÁNEO

La dirección del festival subraya que esta edición no busca únicamente exhibir obras, sino invitar al público a redescubrir la ciudad desde la mirada del cine, la escena y la creación contemporánea. RocartCultura se plantea así como una experiencia cultural inmersiva, pensada tanto para vecinos como para visitantes.

Un festival multidisciplinar entre murallas, plazas y espacios culturales

La programación de RocartCultura 2026 reunirá proyecciones cinematográficas, diálogos creativos, teatro, performances, danza, circo, música, poesía, fotografía y talleres artísticos. Buena parte de las actividades se desarrollarán en enclaves emblemáticos de la ciudadela amurallada, como la Casa de l’Aigua, la Casa de la Cultura, el Portal Fosc, la plaza Santa María, la plaza del Ayuntamiento o la calle San Roque.

Mapa de las actividades donde se celebrará el RocartCultura 2026. / MEDITERRÁNEO

Uno de los ejes del festival será el Museo Efímero de Peñíscola, que abrirá sus espacios durante los tres días de programación. Esta iniciativa convierte galerías locales, talleres de artistas, espacios municipales, calles y rincones del casco antiguo en salas de exposición temporales, generando un mapa cultural vivo y cambiante.

Programa del Festival RocartCultura 2026

Viernes, 22 de mayo

17:00-18:30 h | FOTOGRAFÍA MINUTERA con Paolo Bocchese. Fotografía antigua revelada al momento con proceso tradicional. 📍Plaza del Ayuntamiento

con Paolo Bocchese. Fotografía antigua revelada al momento con proceso tradicional. 📍Plaza del Ayuntamiento 17:30-21:00 h | MUSEO EFÍMERO DE PEÑÍSCOLA en galerías efímeras, galerías de arte locales, talleres de artistas y artesanos, calles y salas municipales. 📍Casa de l’Aigua, Casa de la Cultura, Cuerpo de Guardia del Portal Fosc y otros espacios del casco antiguo

en galerías efímeras, galerías de arte locales, talleres de artistas y artesanos, calles y salas municipales. 📍Casa de l’Aigua, Casa de la Cultura, Cuerpo de Guardia del Portal Fosc y otros espacios del casco antiguo 17:30-20:00 h | TALLER DE EDICIÓN DE FOTOLIBROS , impartido por Nonfinito Ediciones. Precio: 30 €. 📍Portal Fosc

, impartido por Nonfinito Ediciones. Precio: 30 €. 📍Portal Fosc 19:30 h | PRESENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN “LIBROS DE PELÍCULA” , con sorteos, recomendaciones de libreras y sorpresas. Entrada gratuita. 📍Librería París

, con sorteos, recomendaciones de libreras y sorpresas. Entrada gratuita. 📍Librería París 20:30 h | SURICATA HOOPS, espectáculo de danza y circo a cargo de Suricata Circus. 📍Plaza Santa María

Sábado, 23 de mayo

10:00-13:30 h y 15:00-17:30 h | TALLER DE CERÁMICA “CONSTRUYE TU CHAWÁN” , a cargo de Elisabeth Simon, de Au gres du temps. Incluye desayuno casero, materiales, cata de tés, dos cocciones de la pieza, proyección de documental y sorpresas. Máximo 5 participantes. Precio: 105 €. Inscripciones: info@augresdutemps.com / 633 25 86 80. 📍Casa de la Cultura

, a cargo de Elisabeth Simon, de Au gres du temps. Incluye desayuno casero, materiales, cata de tés, dos cocciones de la pieza, proyección de documental y sorpresas. Máximo 5 participantes. Precio: 105 €. Inscripciones: info@augresdutemps.com / 633 25 86 80. 📍Casa de la Cultura 11:00-12:30 h | TALLER DE FUROSHIKIS , bolsos japoneses de tela, a cargo de Ulalalau Furoshikis. Incluye materiales y pieza final. Máximo 15 participantes. Precio: 45 €. Inscripciones: laura.4fools@gmail.com / 649 15 15 90. 📍Casa de l’Aigua

, bolsos japoneses de tela, a cargo de Ulalalau Furoshikis. Incluye materiales y pieza final. Máximo 15 participantes. Precio: 45 €. Inscripciones: laura.4fools@gmail.com / 649 15 15 90. 📍Casa de l’Aigua 11:00 h | VISITA GUIADA por el casco antiguo, talleres de artistas y propuestas del festival. Duración aproximada: 1 h 30 min. Actividad gratuita. 📍Punto de encuentro: Casa de l’Aigua

por el casco antiguo, talleres de artistas y propuestas del festival. Duración aproximada: 1 h 30 min. Actividad gratuita. 📍Punto de encuentro: Casa de l’Aigua 11:00-13:00 h | FOTOGRAFÍA MINUTERA con Paolo Bocchese. Fotografía antigua revelada al momento con proceso tradicional. 📍Plaza del Ayuntamiento

con Paolo Bocchese. Fotografía antigua revelada al momento con proceso tradicional. 📍Plaza del Ayuntamiento 11:00-14:00 h | MUSEO EFÍMERO DE PEÑÍSCOLA . 📍Casco antiguo y espacios habilitados

. 📍Casco antiguo y espacios habilitados 12:00-13:30 h | VERMUT MUSICAL CINEMATOGRÁFICO con DJ Abel Martínez, patrocinado por Caixa Benicarló. 📍Calle San Roque

con DJ Abel Martínez, patrocinado por Caixa Benicarló. 📍Calle San Roque 17:00 h | VISITA GUIADA por el casco antiguo, talleres de artistas y propuestas del festival. Duración aproximada: 1 h 30 min. Actividad gratuita. 📍Punto de encuentro: Casa de l’Aigua

por el casco antiguo, talleres de artistas y propuestas del festival. Duración aproximada: 1 h 30 min. Actividad gratuita. 📍Punto de encuentro: Casa de l’Aigua 17:00-18:30 h | FOTOGRAFÍA MINUTERA con Paolo Bocchese. 📍Plaza del Ayuntamiento

con Paolo Bocchese. 📍Plaza del Ayuntamiento 17:00-21:00 h | MUSEO EFÍMERO DE PEÑÍSCOLA. 📍Casco antiguo y espacios habilitados

📍Casco antiguo y espacios habilitados 18:00-18:30 h | PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL SOBRE LA FILOSOFÍA WABI-SABI . Entrada gratuita, aforo limitado. 📍Casa de la Cultura

. Entrada gratuita, aforo limitado. 📍Casa de la Cultura 19:00 h | “BOCA DE MAMÁ LUNA_ POESÍA CRECIENTE”, performance poética de Núria Herrera con poemas oníricos de amor, espiritualidad y agua, improvisación en directo y versos personalizados con máquina de escribir. Entrada gratuita. 📍Restaurante Boca

Domingo, 24 de mayo

10:00-13:30 h y 15:00-17:30 h | TALLER DE CERÁMICA “CONSTRUYE TU CHAWÁN” , a cargo de Elisabeth Simon, de Au gres du temps. Incluye desayuno casero, materiales, cata de tés, dos cocciones de la pieza, proyección de documental y sorpresas. Máximo 5 participantes. Precio: 105 €. Inscripciones: info@augresdutemps.com / 633 25 86 80. 📍Casa de l’Aigua

, a cargo de Elisabeth Simon, de Au gres du temps. Incluye desayuno casero, materiales, cata de tés, dos cocciones de la pieza, proyección de documental y sorpresas. Máximo 5 participantes. Precio: 105 €. Inscripciones: info@augresdutemps.com / 633 25 86 80. 📍Casa de l’Aigua 10:30-13:30 h | TALLER DE JUGUETERÍA ARTICULADA EN MASILLA DE MADERA , impartido por Wiegand Gotschlich. Máximo 15 participantes. Precio: 55 €. Inscripciones: 603 32 45 65 / Wiegand.gotschlich@icloud.com. 📍Casa de l’Aigua

, impartido por Wiegand Gotschlich. Máximo 15 participantes. Precio: 55 €. Inscripciones: 603 32 45 65 / Wiegand.gotschlich@icloud.com. 📍Casa de l’Aigua 11:00-13:00 h | FOTOGRAFÍA MINUTERA con Paolo Bocchese. Fotografía antigua con proceso tradicional. 📍Plaza del Ayuntamiento

con Paolo Bocchese. Fotografía antigua con proceso tradicional. 📍Plaza del Ayuntamiento 11:00-14:00 h | MUSEO EFÍMERO DE PEÑÍSCOLA . 📍Casco antiguo y espacios habilitados

. 📍Casco antiguo y espacios habilitados 11:00-15:00 h | MERCADO DE ANTIGÜEDADES Y COLECCIONISMO. 📍Plaza Santa María

📍Plaza Santa María 12:30-14:30 h | VERMUT MUSICAL con The Fakers, con música pop y rock de todos los tiempos. Entrada gratuita. 📍Plaza Santa María

con The Fakers, con música pop y rock de todos los tiempos. Entrada gratuita. 📍Plaza Santa María 17:00-18:30 h | FOTOGRAFÍA MINUTERA con Paolo Bocchese. 📍Plaza del Ayuntamiento

con Paolo Bocchese. 📍Plaza del Ayuntamiento 17:00-19:00 h | MUSEO EFÍMERO DE PEÑÍSCOLA. 📍Casco antiguo y espacios habilitados

📍Casco antiguo y espacios habilitados 17:00-19:00 h | LABORATORIO DE POESÍA “LA PUERTA ABIERTA” . Improvisar en verso libre: trucos y tratos. Plazas: 10. Precio: 22 €. Inscripciones por WhatsApp: 656 788 751

. Improvisar en verso libre: trucos y tratos. Plazas: 10. Precio: 22 €. Inscripciones por WhatsApp: 656 788 751 18:00-19:00 h | PROYECCIÓN DE AUDIOVISUALES SOBRE TEATRO, con material producido por Piluka Diago. Proyección en exteriores. 📍Portal Fosc

Una invitación a mirar Peñíscola de otra manera

Con esta séptima edición, RocartCultura refuerza su papel como una de las citas culturales más singulares de la provincia de Castellón. Su propuesta combina creación contemporánea, patrimonio histórico y participación ciudadana, ofreciendo al público una forma distinta de recorrer Peñíscola.

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Durante tres días, la ciudad deja de ser solo escenario para convertirse también en protagonista: sus calles, plazas y murallas se integran en el relato artístico de un festival que este año mira al cine y a las artes escénicas para celebrar la capacidad de la cultura de transformar los espacios y la mirada de quienes los habitan.