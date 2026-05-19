Una artista de Castelló cuestiona qué es arte en la era de la inteligencia artificial: «No uso la IA para sustituir el pincel, sino para desafiarlo»

La sede de la Associació Cultural Amics de Vinaròs acoge una exposición que lleva por nombre El arte de copiar: la pintura y la autoría en la era de la inteligencia artificial, de Claudia Castell Forner, y que plantea el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en el arte.

La artista explica que en 2024, mientras buscaba su identidad como artista, se encontró con un bloqueo artístico y que, hundida en la desesperación, decidió usar la IA. Pero no fue hasta 2025 cuando entre Valencia y Lieja decidió dejar de ocultar su proceso. «Empecé a usar la IA no para sustituir el pincel, sino para desafiarlo», explica, añadiendo que «lo que no esperaba es que este diálogo entre el código y el óleo desataría una tormenta digital de más de 2,1 millones de visualizaciones en las redes sociales».

Algunas de las piezas de Claudia Castell que se exhiben hasta el 12 de junio en la sede de la Associació Cultural Amics de Vinaròs. / MEDITERRÁNEO

Castell explica que lo que comenzó como una investigación académica (TFG) pronto se transformó en un experimento social masivo. Mientras el entorno institucional de las Bellas Artes cuestionaba la validez de su obra por ser «demasiado estética» o «decorativa», la artista vinarocense decidió someter su proceso al juicio de las masas. Y los resultados fueron contundentes: una brecha insalvable entre el academicismo tradicional y el deseo del público por recuperar el placer visual y la belleza.

La belleza frente al academicismo

«En la facultad nos enseñan a veces que el concepto debe ser oscuro o difícil, pero yo he preferido pintar lo que el mundo puede entender, ¿por qué hay que cerrarse a ser valorado por solo un 10% de la sociedad, si se es capaz de enamorar por lo menos a un 50% con solo un cuadro», señala.

La joven artista vinarocense durante la inauguración de su exposición el pasado 15 de mayo. / Flores

Esta exposición, dice, «habita en el centro de ese conflicto. Por un lado miles de personas celebran la recuperación de una estética democrática, de la belleza y el placer visual que la academia a veces olvida, y por otro el rechazo visceral de voces que sentencian que esto no es arte y que carece de sentimiento o que es un insulto o una traición».

El papel del artista en la era de la IA

La artista insiste en que pinta estos rostros sin alma aparente «precisamente para que ese debate ocurra. No quiero pintar imágenes realistas generadas por la IA, sino crear una estética propia pero evidente. Si la IA genera una imagen fría y la red debate con furia, mi papel está funcionando».

Y concluye: «No busco aprobación, sino la mirada de la gente. En un mundo que intenta reducirnos a un código de reconocimiento facial yo elijo pintar la interfaz, abrazar el simulacro y demostrar que incluso en la era de las máquinas el pulso del artista sigue siendo el que dicta la última palabra sobre el lienzo».

Apoyándose en teorías de referentes como Marcel Duchamp, Sol LeWitt y Sherrie Levine, la exposición rompe el tabú de la copia en el siglo XXI. La muestra invita al espectador a reflexionar sobre quién es el verdadero autor cuando la idea es una instrucción (prompt) y la obra es una traducción física del píxel a la mancha de óleo.