Helena Resano será la madrina de una cita literaria muy especial en Benicàssim

Benicàssim se prepara para vivir una de sus citas culturales más esperadas con la celebración de la X Feria Nacional de Novela Romántica, que tendrá lugar del 22 al 24 de mayo en Villa Ana. La edición de este año llega con un significado especial, ya que el certamen cumple diez años consolidado como uno de los encuentros literarios especializados más relevantes del panorama nacional.

Durante tres jornadas, la feria reunirá a escritoras, escritores, editoriales, clubes de lectura y público lector en torno a un género que continúa creciendo y conectando con miles de personas. La programación incluirá presentaciones literarias, firmas de libros, mesas redondas, actividades participativas, juegos interactivos, retos de escritura y encuentros con algunas de las voces más destacadas de la narrativa romántica actual.

Uno de los momentos centrales de esta décima edición llegará el sábado 23 de mayo, con el pregón de la periodista y escritora Helena Resano, madrina de honor de la feria. La autora presentará y firmará además su obra Las rutas del silencio, publicada por Espasa.

Historias reales para inaugurar la feria

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 19.00 horas bajo el título “Las historias reales que inspiran al género romántico”. El acto contará con la participación de personas mayores de la asociación AJP La Garrofera de Benicàssim, que compartirán testimonios reales vinculados a sus propias experiencias de vida.

La organizadora de la cita, Patricia Artero, junto a la concejala de Cultura de Benicàssim, Rosa María Gil. / MEDITERRÁNEO

Con esta propuesta, la feria pondrá en valor la memoria sentimental, el amor cotidiano y las vivencias personales como fuente de inspiración para la literatura romántica. La apertura de esta edición buscará así tender un puente entre generaciones, lectores y autoras, recordando que detrás de muchas historias de ficción laten emociones profundamente reales.

Diez años contando el amor

La X Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim también servirá para mirar atrás y reflexionar sobre la evolución del género durante la última década. Entre los actos destacados figura la tertulia Una década contando el amor. ¿Cuánto hemos cambiado?, en la que participarán varias autoras que ya estuvieron presentes en la primera edición del certamen.

Este encuentro permitirá analizar cómo han cambiado las historias, los personajes, las lectoras y lectores, así como la percepción social de un género literario que ha ganado visibilidad, diversidad y reconocimiento en los últimos años.

Autoras y autores de referencia en Villa Ana

La programación contará con la presencia de nombres destacados del panorama nacional como Ruth M. Lerga, Alexandra Roma, Rodrigo Paniagua, Andrea Longarela, Elena Montagud, Raquel Tirado, Noemí Quesada, Isabel Arias o José Mola, entre otros participantes.

Además de las actividades dirigidas al público adulto, la feria incorporará propuestas infantiles y espacios pensados para fomentar la participación activa de lectores y clubes de lectura. De esta manera, Benicàssim refuerza el carácter abierto, cercano e intergeneracional de una cita que une literatura, conversación y comunidad.

Con esta décima edición, la Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim reafirma su apuesta por la cultura y la lectura, al tiempo que consolida a Villa Ana como escenario de referencia para celebrar las múltiples formas de contar el amor.