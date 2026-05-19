El 'Gordo' de las letras en Castellón: Un escritor podría ganar hasta 70.000 euros en premios sin salir de la provincia

Javier Vicedo Alós acaba de ganar fuera de casa un premio que muchos escritores firmarían sin pensarlo: 10.000 euros y publicación en Visor. El autor castellonense se ha llevado el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola por Cada cosa al moverse, una noticia que sirve como excusa perfecta para mirar hacia dentro y lanzar una pregunta incómoda, casi provocadora: ¿cuánto puede ganar un escritor si se presenta a los premios literarios que se celebran en Castellón?

La respuesta rápida engancha: sobre el papel, un autor todoterreno podría aspirar a más de 60.000 euros brutos en premios literarios creativos dentro de la provincia. Y si se abre el foco a trabajos de investigación, humanidades, ciencias o divulgación escrita, la cifra se acerca a los 69.000 euros brutos.

La respuesta real es menos novelesca: nadie vive de presentarse a concursos. Solo cobra quien gana. Y ganar todo es una fantasía estadística. Pero el mapa de premios de Castellón es más jugoso de lo que parece.

El premio gordo está en Onda: 20.000 euros por una novela

El gran cheque literario de la provincia es el Premio Literario Ciutat d’Onda de Novela. Está dotado con 20.000 euros brutos, sujetos a IRPF, y exige que la ciudad de Onda tenga un peso real en la trama. Es, con diferencia, el premio más potente del circuito castellonense.

Su peso en la calculadora es enorme. Sin Onda, el techo económico de un escritor baja de golpe. Con Onda, Castellón entra en otra liga: la de los certámenes capaces de pagar una cantidad que no resuelve una vida, pero sí puede cambiar un año.

Eso sí, el premio también tiene letra pequeña: como ocurre en muchas convocatorias, la dotación no es solo un aplauso en metálico, sino que va vinculada a publicación, promoción y condiciones sobre la obra.

Max Aub cambia el mapa: 6.000 euros por un cuento

El segundo gran golpe de efecto llega desde Segorbe. El Premio Internacional de Cuentos Max Aub está dotado con 6.000 euros y edición de la obra. No es moco de pavo: por cuantía, se coloca entre los premios más importantes de la provincia. Además, existe una modalidad comarcal de 800 euros para autores nacidos, residentes o vinculados al Alto Palancia, aunque las bases obligan a optar de forma excluyente por una u otra categoría.

El Max Aub introduce un elemento interesante: no premia una novela, sino un cuento de entre cinco y quince folios. Es decir, en términos de esfuerzo material, puede parecer el premio con mejor relación entre extensión y recompensa. Otra cosa es la competencia.

La Fundación Max Aub también establece que los cuentos premiados serán editados y que el autor cede los derechos para esa primera edición.

Castelló ciudad reparte más de lo que parece

Los Premios Ciutat de Castelló refuerzan mucho la bolsa provincial. En la convocatoria de 2025 aparecen varias categorías con dotaciones relevantes:

El Premio Ciutat de Castelló de Teatro concede 3.000 euros , publicación de la obra y cubre los derechos de autor de la primera edición.

concede , publicación de la obra y cubre los derechos de autor de la primera edición. El Premio Ciutat de Castelló de Literatura Infantil Ilustrada Tombatossals sube hasta los 5.000 euros , una cifra importante para un género que combina texto, ilustración y diseño de obra.

sube hasta los , una cifra importante para un género que combina texto, ilustración y diseño de obra. Y el Premio Ciutat de Castelló de Narrativa añade otros 3.000 euros para novelas o cuentos en valenciano o castellano.

Si se incluyen las modalidades ensayísticas o de investigación, la bolsa crece todavía más: 3.000 euros para Humanidades y Ciencias Sociales, 3.000 euros para Ciencias Naturales y Experimentales y 1.500 euros para Investigación Etnológica. Todas ellas premian obras escritas, aunque no siempre encajan en la idea clásica de literatura creativa.

Benicarló aporta otros 13.000 euros

El otro gran bloque provincial está en Benicarló. Los Premis Literaris Internacionals Ciutat de Benicarló 2026 reparten 13.000 euros en tres categorías: 7.000 euros para Álbum Infantil Ilustrado, 5.000 euros para Divulgación Científica y 1.000 euros para el Premio Ciutat de Benicarló.

Guía de premios literarios en la provincia de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Benicarló es uno de los puntos fuertes del mapa porque combina dinero, publicación y proyección. Pero también hay una condición editorial importante: las personas ganadoras ceden al Ayuntamiento, con carácter exclusivo y durante cinco años, los derechos necesarios para la edición y explotación impresa de la obra premiada.

Aquí el premio no funciona solo como ingreso. Funciona también como contrato.

La poesía existe, pero paga bastante menos

La victoria de Vicedo Alós invita a mirar especialmente a la poesía. Y ahí la conclusión es clara: Castellón tiene premios de poesía, pero no cheques poéticos de cinco cifras.

El Premi Manel Garcia Grau, convocado por la Universitat Jaume I, está dotado con 3.000 euros y publicación de la obra ganadora. Se dirige a libros inéditos de poesía en lengua catalana y de temática libre.

La Flor Natural de Poesía 2026 del Ayuntamiento de Castelló está dotada con 1.000 euros, exige trabajos inéditos en valenciano sobre las fiestas de la Magdalena y cubre los derechos de autor de la primera edición.

A ese mapa se suman otros certámenes poéticos o literarios de menor cuantía, como la Flor Natural de Lledó o el Premi de la Mar Miquel Peris i Segarra, que mantienen viva una tradición local, festiva y lingüística, aunque muy lejos de los 10.000 euros del Argensola ganado por Vicedo Alós.

Entonces, ¿cuánto puede ganar un autor?

La cifra depende de qué consideremos “literatura”. Si hablamos de literatura creativa en sentido amplio —novela, cuento, poesía, teatro, narrativa, infantil, álbum ilustrado y divulgación literaria o científica vinculada a obra de autor—, el máximo teórico documentado se sitúa en torno a los 61.550 euros brutos.

Si además incluimos modalidades de ensayo, humanidades, ciencias naturales e investigación etnológica, el techo asciende hasta unos 69.050 euros brutos.

El cálculo no significa que un escritor pueda presentarse cómodamente a todo. Algunas convocatorias exigen lengua concreta, tema local, género específico, obra inédita, residencia o vinculación territorial. Otras impiden que la obra esté presentada a otro concurso pendiente de resolución. Y muchas incluyen condiciones sobre publicación, primera edición o cesión temporal de derechos.

Dicho de otra manera: la cifra es real como suma de premios, pero irreal como expectativa vital.

La letra pequeña: premios brutos, retenciones y derechos

Conviene subrayarlo: las cifras son brutas. Los premios están sujetos a retenciones fiscales y, en algunos casos, a requisitos administrativos. No basta con ganar: hay que estar al corriente de obligaciones tributarias, asistir al acto de entrega o cumplir determinadas condiciones de publicación.

Además, en varios certámenes el premio cubre los derechos de autor de la primera edición. En otros, como Benicarló, la cesión editorial es más amplia y se prolonga durante cinco años para la explotación impresa de la obra.

Para un autor emergente, eso puede ser una oportunidad: dinero, edición, presentación pública y circulación. Para un escritor con trayectoria, la pregunta puede ser distinta: ¿compensa cobrar ahora si la obra queda comprometida editorialmente durante un tiempo?

¿Se puede vivir de ganar premios literarios en Castellón?

No. O no de manera previsible. Castellón no ofrece un sueldo literario. Ofrece algo más parecido a una lotería cultural: un premio gordo en Onda, varios premios medianos en Benicarló, Segorbe y Castelló, y una constelación de certámenes más pequeños que sostienen la vida literaria local.

La paradoja es evidente. Sobre el papel, un escritor puede soñar con casi 70.000 euros. En la práctica, la mayoría no gana nada. Y quien gana, normalmente gana una vez: 900, 1.000, 3.000, 5.000 o, con mucha suerte, 20.000 euros.

Por eso el caso de Javier Vicedo Alós funciona tan bien como punto de partida. Su premio de 10.000 euros en Barbastro sería, si estuviera dentro del circuito provincial, uno de los más altos del mapa castellonense. Sirve para recordar que escribir puede dar dinero, sí, pero casi nunca de forma regular.

El verdadero premio

La pregunta inicial tenía trampa: ¿cuánto puede ganar un escritor si se presenta a todos los premios literarios de Castellón? Puede ganar mucho sobre el papel. Más de 60.000 euros si arrasa en los certámenes creativos. Casi 70.000 si también conquista ensayo e investigación. Pero lo más probable es que no gane nada, o que gane una cantidad modesta.

Y aun así, los premios importan. Porque en una provincia donde publicar no siempre es fácil y donde la literatura compite con mil formas de ruido, un concurso puede hacer algo que el dinero no mide del todo: sacar un manuscrito del cajón, ponerlo en circulación y obligar a alguien a leerlo con atención.

Quizá esa sea la economía real de la literatura en Castellón: pocos cheques grandes, muchos pequeños estímulos y una certeza incómoda. La literatura no da para vivir, pero todavía hay ayuntamientos, fundaciones y universidades dispuestos a pagar para que siga existiendo.