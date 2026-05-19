La UJI reúne en Benicàssim a varios Premios Planeta en un curso de verano sobre los escenarios de la novela: ¿dónde y cuándo?

La Universitat Jaume I convertirá Benicàssim en un mapa literario del 1 al 3 de julio con el curso de verano Las geografías de la ficción: ¿dónde suceden las novelas?, una propuesta de la Universitat d’Estiu que reunirá a algunos de los autores más reconocidos de la narrativa española actual.

El curso, dirigido por la escritora Rosario Raro y por Carmen Lázaro, de la UJI, se celebrará en el Palasiet Thalasso Clinic & Hotel de Benicàssim y también podrá seguirse en línea. La actividad contará con 15 horas de formación y un máximo de 75 plazas presenciales.

Un cartel literario con varios ganadores del Premio Planeta

Uno de los principales atractivos del programa es la presencia de Javier Sierra, Luz Gabás y Santiago Posteguillo, tres autores distinguidos con el Premio Planeta, uno de los galardones literarios de mayor proyección en España.

José Calvo Poyato, Reyes Calderón y José Luis Corral son otros de los protagonistas del ciclo de verano que organiza la UJI. / MEDITERRÁNEO

Junto a ellos participarán también Rosario Raro, Reyes Calderón, José Calvo Poyato y José Luis Corral, nombres vinculados a la novela histórica, el thriller, la narrativa de investigación y la creación literaria contemporánea.

La propuesta sitúa el foco en una pregunta esencial para cualquier lector y escritor: ¿dónde suceden las novelas? A partir de esa cuestión, el curso analizará cómo los espacios reales, históricos, simbólicos o imaginados condicionan la trama, la atmósfera y la memoria de una obra literaria, explorando cómo los lugares dejan de ser simples escenarios para convertirse en protagonistas de la ficción.

Del museo a la novela: primera jornada con Rosario Raro, Javier Sierra y Luz Gabás

La programación comenzará el miércoles 1 de julio con la inauguración del curso y la conferencia de Rosario Raro, titulada Las geografías de la ficción: ¿dónde suceden las novelas?.

A continuación, Javier Sierra abordará Los museos como lugares de novela, una intervención centrada en la capacidad narrativa de los espacios museísticos. Después, Luz Gabás propondrá un viaje literario con El sueño dorado: del Pirineo a California a mediados del siglo XIX.

La jornada se cerrará con la mesa redonda Las novelas como museos de historias, en la que participarán Rosario Raro, Javier Sierra y Luz Gabás.

Novela histórica y paisajes del pasado

El jueves 2 de julio estará dedicado a la relación entre literatura, historia y territorio. José Calvo Poyato abrirá la jornada con una conferencia sobre la geografía urbana de Sevilla y Madrid en el siglo XVI.

Después, José Luis Corral analizará el peso del paisaje en sus novelas La prisionera de Roma y El amuleto de bronce. La mañana continuará con Santiago Posteguillo, que impartirá la sesión De las geografías históricas a las geografías imaginadas.

Por la tarde, Calvo Poyato, Corral y Posteguillo participarán en la mesa redonda ¿Cómo narrar historias en los paisajes del pasado?, centrada en los retos de reconstruir escenarios históricos desde la ficción.

Taller de escritura y clausura con Reyes Calderón y Rosario Raro

El curso concluirá el viernes 3 de julio con la intervención de Reyes Calderón, titulada El tiempo en el espacio. Escribir en el aire.

La última sesión tendrá un carácter práctico con el taller de escritura de Rosario Raro, Lugares habitados por historias inolvidables, pensado para profundizar en la creación de espacios narrativos capaces de sostener una historia.

La clausura está prevista a las 13.30 horas.

Inscripción, precios y modalidad

El curso forma parte de la programación de la Universitat d’Estiu de la Universitat Jaume I y se celebrará en modalidad presencial y en línea.

Las inscripciones están abiertas desde el pasado 21 de abril y permanecerán disponibles hasta agotar plazas. El precio presencial es de 95 euros para comunidad universitaria, Alumni-SAUJI Premium, séniors y personas matriculadas en el Curso de Escritura Creativa, y de 135 euros para público general.

Con esta propuesta, la UJI refuerza su programación cultural de verano y ofrece un espacio de encuentro entre lectores, escritores y personas interesadas en la creación literaria. Durante tres días, Benicàssim será el punto de partida para recorrer los territorios visibles e invisibles de la novela.