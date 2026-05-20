David Uclés aterriza en Benicàssim tras conquistar el Premio Nadal y arrasar en librerías
El autor presenta este 22 de mayo en Club Palasiet su novela 'La ciudad de las luces muertas' (Destino) en un acto organizado por la librería Noviembre
David Uclés visitará por primera vez la provincia de Castellón este viernes, 22 de mayo, para presentar en Benicàssim la novela La ciudad de las luces muertas (Destino), obra con la que ha conquistado el Premio Nadal 2026 y que se ha convertido en uno de los grandes fenómenos literarios del año. El encuentro tendrá lugar a las 19.30 horas en Club Palasiet, en un acto organizado por la librería Noviembre de Benicàssim en colaboración con la editorial Destino y con el propio espacio cultural y hotelero.
Durante la presentación, el escritor jiennense conversará con el responsable del suplemento cultural Quaderns de Mediterráneo, Eric Gras, sobre una trayectoria marcada por la ambición narrativa, la experimentación formal y la recuperación de un realismo mágico profundamente conectado con la memoria histórica y las heridas sociales contemporáneas.
El fenómeno literario de David Uclés
Nacido en Úbeda en 1990 y vinculado emocionalmente a la localidad de Quesada, en la Sierra de Cazorla, David Uclés se ha consolidado en apenas unos años como una de las voces más singulares de la literatura española actual. Escritor, músico, dibujante y traductor, el autor combina en su obra influencias literarias clásicas con una mirada contemporánea atravesada por cuestiones como la precariedad, la identidad generacional, la memoria democrática o el peso de la cultura frente a los discursos de intolerancia.
Su irrupción en el panorama literario comenzó con El llanto del león, novela galardonada con el Premio Complutense de Literatura, aunque el gran salto llegó en 2024 con La península de las casas vacías, un extenso relato sobre la Guerra Civil española construido desde una óptica de realismo mágico y que terminó convirtiéndose en un inesperado éxito editorial. La obra, fruto de quince años de trabajo y de un largo proceso de documentación por toda España, superó los 450.000 ejemplares vendidos y situó a Uclés en el centro del debate cultural.
‘La ciudad de las luces muertas’, la novela del Premio Nadal
Con La ciudad de las luces muertas, el escritor da un paso más en ese universo literario exuberante y simbólico. La novela arranca con un apagón imposible en la Barcelona de posguerra provocado accidentalmente por una joven Carmen Laforet. Durante veinticuatro horas, todas las épocas de la ciudad confluyen en un mismo espacio, mezclando edificios desaparecidos, personajes históricos y escenarios futuros en una especie de sueño colectivo donde la cultura y el arte aparecen como únicas herramientas capaces de combatir la oscuridad.
La obra reúne a más de setenta personajes reales y ficticios, entre ellos Julio Cortázar, Antoni Gaudí o Gabriel García Márquez, y propone un recorrido por las heridas del siglo XX a través de una narración barroca, musical y profundamente visual. Precisamente, esa mezcla entre investigación histórica, imaginación desbordante y sensibilidad artística ha convertido a David Uclés en un autor admirado por miles de lectores y, al mismo tiempo, en una figura capaz de generar intensos debates críticos y políticos.
Música, memoria y literatura
Más allá de la literatura, Uclés ha desarrollado una trayectoria multidisciplinar vinculada también a la música y al arte sonoro. Durante años financió parte de su escritura actuando como músico callejero en Santiago de Compostela y recientemente estrenó en la Cadena SER el podcast Las cuatro heridas, un proyecto centrado en las consecuencias emocionales y sociales de la Guerra Civil y la dictadura.
Formado en Traducción e Interpretación entre Córdoba, Granada y la universidad alemana de Münster, el escritor también ha trabajado como profesor de idiomas en distintos países europeos, una experiencia que ha contribuido a ampliar la dimensión internacional de sus relatos. Su estilo, caracterizado por una gran carga sensorial y por el uso constante de imágenes poéticas, bebe igualmente de su relación con la música, disciplina que influye de manera decisiva en el ritmo de sus textos.
Tras la intensa promoción de sus últimas novelas, Uclés ha anunciado además una retirada temporal de la vida pública para centrarse en la escritura de un nuevo proyecto literario ambientado en la Europa de los años ochenta y vinculado a la pandemia del sida y la creación artística contemporánea.
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