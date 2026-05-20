Fernando Marco tiende un puente de jazz entre Castelló y Japón con 'Originals'

El Auditori i Palau de Congressos de Castelló acoge este jueves 21 de mayo, a las 19.30 horas, el concierto de presentación de Originals, el nuevo trabajo del guitarrista castellonense Fernando Marco al frente de su Japan Quartet. La actuación tendrá lugar en la sala de cámara Manuel Babiloni, el mismo espacio donde el músico registró el disco en una sesión en directo junto a tres figuras de la escena internacional del jazz: Eri Yamamoto al piano, Masa Kamaguchi al contrabajo e Ikuo Takeuchi a la batería.

La cita, incluida en la programación del Institut Valencià de Cultura, convierte al Auditori en algo más que un escenario. Es también el punto de origen de un álbum que Marco grabó el 30 de julio de 2024 y que representa su séptimo trabajo como líder, pero el primero integrado íntegramente por composiciones propias. Por eso, Originals se presenta como su obra más personal hasta la fecha.

Un disco nacido en Castelló y abierto al mundo

Aunque su sonido mira hacia la escena internacional, Originals conserva un claro sello castellonense. El proyecto se grabó en una única sesión en directo en la sala de cámara del Auditori, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y el trabajo técnico de Rocketes Estudio. Aquella fórmula permitió capturar una interpretación más libre, directa y arriesgada, fiel al espíritu del jazz como música de conversación y riesgo compartido.

'Originals' es, probablemente, el trabajo más personal del guitarrista castellonense Fernando Marco. / MEDITERRÁNEO

El resultado es un repertorio de siete temas originales que recorre distintas sensibilidades del jazz contemporáneo. Piezas como ‘Anticipa’ y ‘Cu Cú’ exploran un registro más lírico y cercano a la balada; ‘4+4’ y ‘Daa’ se adentran en territorios modales y atmósferas más abiertas; ‘Lucciani’ introduce una samba luminosa; ‘Vamos Ahí’ incorpora el color inesperado de la melódica de Eri Yamamoto; y ‘Jumps’ cierra el disco con un compás de 3/4 que mantiene el pulso explorador del conjunto.

La conexión japonesa de Fernando Marco

Uno de los grandes valores del proyecto es su formación. Fernando Marco no concibió estas composiciones como piezas abstractas, sino pensando en los músicos que iban a interpretarlas. De ahí la importancia de Yamamoto, Kamaguchi y Takeuchi, tres intérpretes con una fuerte vinculación con la escena internacional y una sensibilidad que amplía el horizonte sonoro del guitarrista castellonense.

La pianista japonesa Eri Yamamoto aporta al álbum una dimensión melódica y armónica esencial, tanto desde el piano como desde la melódica. Masa Kamaguchi sostiene el discurso desde un contrabajo que funciona a la vez como ancla rítmica e impulso creativo, mientras que Ikuo Takeuchi añade profundidad, dinámica y sentido del tiempo desde la batería.

Ese diálogo entre Castelló y Japón es una de las claves de ‘Originals’. El disco no busca únicamente exhibir virtuosismo, sino construir una identidad colectiva: jazz de raíz contemporánea, con memoria de la tradición y vocación de presente.

Del estudio al directo: el regreso al lugar donde nació el álbum

El concierto en el Auditori tiene un componente especialmente simbólico. Marco vuelve ahora al mismo lugar donde el disco tomó forma, pero esta vez con el público como protagonista. Si la grabación permitió fijar la energía del cuarteto en una sola sesión, la presentación en directo abre una nueva lectura de esas composiciones, más viva, más cambiante y más cercana.

Imagen de la sesión de grabación del disco 'Oringials' en 2024, en el Auditori de Castelló.L TRIO DE ERI YAMAMOTO / MANOLO NEBOT

La actuación también refuerza el papel del Auditori i Palau de Congressos de Castelló como espacio de creación, no solo de exhibición. En este caso, el recinto ha sido escenario de la grabación, punto de encuentro entre músicos internacionales y ahora lugar de presentación pública de un trabajo que proyecta la música hecha desde Castelló hacia fuera.

Un punto de inflexión en la carrera de Marco

Fernando Marco ha desarrollado una trayectoria amplia como intérprete, docente y productor, pero Originals lo sitúa de manera decidida en el centro como compositor. El disco marca una etapa de madurez artística en la que el guitarrista reúne experiencia, lenguaje propio y una voluntad clara de explorar nuevas formas dentro del jazz del siglo XXI.

Con este proyecto, Marco firma una obra audaz y cercana, compleja pero comunicativa, que busca resonar tanto entre los aficionados al jazz como entre quienes se acercan al género desde la curiosidad. Originals es, en definitiva, un disco internacional en su formación y en su lenguaje, pero profundamente ligado a Castelló en su origen, su grabación y su presentación.