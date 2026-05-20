La 41ª Fira del Llibre de Onda abre sus puertas con una extensa programación cultural
Autores como Nativel Preciado y Jorge Molist, junto a creadores locales, protagonizan los encuentros literarios de la feria hasta el próximo domingo
La ciudad de Onda inaugura este 20 de mayo la 41ª Fira del Llibre, una de las citas culturales más destacadas del calendario local, que se celebrará hasta el próximo domingo en el exterior del pabellón Víctor Cabedo. Durante cinco días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una completa programación con actividades literarias, propuestas familiares y encuentros con reconocidos escritores.
La Fira del Llibre de Onda 2026 incluye presentaciones de libros, talleres infantiles, cuentacuentos, actividades de ilustración y espacios participativos pensados para fomentar el hábito lector entre públicos de todas las edades.
El concejal de Cultura, Daniel Álvaro, señala que «la Fira del Llibre es una oportunidad para acercar la literatura a los ondenses desde una perspectiva abierta y dinámica, creando espacios de encuentro entre autores, lectores y familias». Además, ha destacado la apuesta del Ayuntamiento por una programación cultural de calidad que impulse la vida cultural del municipio.
Autores destacados y actividades familiares
Entre los nombres más destacados de esta edición figuran Nativel Preciado, Premio Azorín; Jorge Molist, Premio de Novela Fernando Lara; y los autores ondenses Paul Pen y María Frisa, quienes presentarán sus últimas obras y compartirán encuentros con los lectores.
La programación también incorpora propuestas musicales vinculadas a la literatura y la creación colectiva del cuento oficial de la feria, una iniciativa participativa que se desarrollará durante todas las jornadas.
Librerías locales y promoción de la lectura en Onda
Las casetas de librerías y editoriales participantes ofrecerán descuentos especiales durante toda la feria, reforzando el apoyo al comercio local de Onda y facilitando el acceso a la cultura.
Además, la feria contará con actividades educativas como la entrega de premios del Concurso Escolar de Puntos de Lectura y una conferencia divulgativa para familias y jóvenes centrada en el uso saludable de las pantallas.
La programación completa de la Fira del Llibre de Onda puede consultarse en la web municipal y en las redes sociales oficiales del evento.
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