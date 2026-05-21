Alpha Blondy, Luciano y The Itals lideran las más de 50 nuevas incorporaciones al Rototom Sunsplash 2026

El Rototom Sunsplash 2026 ya roza el cartel completo. Tras una primera tanda de confirmaciones marcada por nombres como Major Lazer Soundsystem, Shenseea, Protoje, Dub Inc, Biga*Ranx o Greentea Peng, el festival internacional de reggae de Benicàssim ha anunciado ahora más de medio centenar de nuevas incorporaciones que refuerzan la vertiente más espiritual, clásica y roots de su 31ª edición.

La cita volverá a celebrarse del 17 al 22 de agosto, aunque la música empezará a sonar un día antes, el 16 de agosto, con una Welcome Party que servirá como arranque oficial de la experiencia Rototom. Bajo el lema The Place to Be, el recinto volverá a convertirse durante una semana en punto de encuentro global para la cultura reggae, el dub, el dancehall, los sonidos afrodescendientes y las músicas mestizas.

Alpha Blondy y Luciano, nuevos grandes nombres del cartel

Entre las nuevas confirmaciones destaca el regreso de una figura capital del reggae africano: Alpha Blondy, que actuará junto a The Solar System. El carismático artista marfileño se suma así a una edición que recupera con fuerza el pulso del roots reggae y su dimensión más espiritual.

The Itals & The Roots Radics será otro de los grupos protagonistas del Rototom 2026 de Benicàssim. / MEDITERRÁNEO

También se incorpora al cartel Luciano & Jah Messenjah Band, una de las voces más reconocibles del reggae consciente, que aportará al festival su mensaje de raíz, fe y compromiso. Ambos nombres actuarán el lunes 17 de agosto y refuerzan la apuesta del Rototom por tender puentes entre la historia viva del género y las nuevas generaciones de público.

La vieja escuela jamaicana tendrá además un peso especial con la llegada de The Itals & The Roots Radics, programados para el 19 de agosto, y con una jornada de marcada cadencia roots el día 21, en la que actuarán Bushman & The Grassroots Band y Twinkle Brothers.

A esta línea de raíz se suma también el sudanés Mo Ali junto a The Islamic Roots, ampliando el mapa sonoro del festival hacia nuevas geografías del reggae espiritual.

La Welcome Party ya tiene protagonistas

La novedad de este año, la Welcome Party del 16 de agosto, también gana forma con sus primeros nombres. La jornada previa incluirá más de ocho horas de música y contará con Iyaman Pablo & Irie Reggae Vibes, además de Sotabosc y Mountain Tops, ganadores del concurso Rumbo a Rototom.

Esta fiesta de bienvenida será gratuita para quienes dispongan de cualquier modalidad de entrada del festival. El público sin abono también podrá acceder mediante una entrada de 15 euros.

Con esta apertura, Rototom busca alargar la experiencia festivalera y convertir el arranque de la edición en una celebración colectiva antes del inicio de las seis jornadas principales.

Dub, sound system y baile: el festival expande sus escenarios

El nuevo avance del cartel también refuerza uno de los territorios más identitarios del Rototom: la cultura sound system. El festival prepara un despliegue de graves profundos, sesiones especiales y propuestas internacionales que llevarán el dub a varios de sus escenarios.

Entre las nuevas incorporaciones figuran King Earthquake, Iration Steppas, Blackboard Jungle ft Marky Lyrical, Bababoom ft Jules I, Lionsden ft Black Omolo, Dubdawa, Dub Chained ft Judy, Ital Power ft Benji Roots y Higher Meditation.

También se suman proyectos como Atlas Sound, Yakkas, Skank 45 y Redland ft Hugo Otto & Jaime Budokai, además de una sesión especial 1988 Takeover w/ Jçao ft Davojah & Jael con más invitados sorpresa.

El festival anuncia asimismo un show con artista secreto junto a Greenlight ft Lasai, una propuesta que conectará con el espíritu roots que vertebra esta nueva tanda de confirmaciones.

Del dancehall al afrobeats: nuevas rutas urbanas

Rototom Sunsplash mantiene también su apertura hacia los sonidos urbanos globales. En el terreno del dancehall y la cultura de club se incorporan el mítico selector jamaicano Tony Matterhorn, que actuará el 20 de agosto, y King Addies, desde Estados Unidos, programado para el 21.

El ambiente se completará con nombres como Gold Up, Calabash Crew, Kharloss Selektah, Jea y Javs, además de una dance crew internacional integrada por Miss Rose, Kultcha Mouv'Ment Dancer'Z, Lyroï Féwoss Squad y Em_Gyal.

La conexión con el afrobeats, el dancehall y los sonidos urbanos de alcance global llegará de la mano del británico P. Montana, la turca DJ Lilas y el nigeriano Dre Tala, tres propuestas que amplían el radio de acción del festival hacia la vanguardia afrodescendiente.

Francia, Argentina, Catalunya y Castellón en el nuevo mapa del Rototom

La nueva tanda de artistas también mira hacia Europa y la escena estatal. Desde Francia llegarán THK y Twan Tee, dos propuestas que cruzan reggae, dub, hip hop y sonidos urbanos contemporáneos.

La escena estatal estará representada por Serena, una de las voces femeninas más potentes del reggae y el dub nacional, y por la barcelonesa Rowsi. También se incorpora el proyecto argentino-catalán Andres Cotter & The Barcelona Ska Beat, con una mezcla de ska, jazz, swing y energía de big band.

ROWSI también actuará en el Rototom Sunsplash este verano. / MEDITERRÁNEO

La jornada de clausura, el 22 de agosto, contará además con el espectáculo A Tango-Reggae Soundclash Show w/ Los Guardianes de Gregory ft Rey, una propuesta de sabor rioplatense que vuelve a subrayar la vocación mestiza del festival.

La conexión local llegará con los castellonenses Boqueronians, que aportarán una propuesta festiva y mestiza al cartel de esta edición.

Un festival que va más allá de los conciertos

Con la programación musical prácticamente cerrada, Rototom Sunsplash encara la recta final hacia su 31ª edición. El festival volverá a desplegar cada día cerca de doce horas de actividad ininterrumpida, con conciertos repartidos en su media docena de escenarios y una amplia programación cultural que comenzará cada tarde antes de la música en directo.

El recinto volverá a acoger los debates del Foro Social, las charlas y proyecciones de la Reggae University, talleres de artesanía y agroecología, sesiones de yoga y terapias naturales en Pachamama, clases de baile afromoderno en Jamkunda, propuestas deportivas y urbanas en Teen Yard y actividades familiares en la zona de pinar Magicomundo.

Con este nuevo avance, el Rototom Sunsplash 2026 consolida una edición que mira de frente a las raíces del reggae sin dejar de abrir caminos hacia el dub, el dancehall, el afrobeats y las músicas híbridas. Benicàssim volverá a ser, del 16 al 22 de agosto, uno de los grandes epicentros internacionales de la cultura reggae.