España - Panamá
El Cervantes firma este viernes con Panamá la celebración del XI Congreso de la Lengua Española en 2028
La candidatura panameña fue aprobada por unanimidad por las 23 academias integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE)
EFE
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, firmarán este viernes en la capital panameña el acuerdo para celebrar el XI Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) en el país centroamericano en 2028, ha informado el Cervantes en un comunicado.
La candidatura panameña fue aprobada por unanimidad por las 23 academias integradas en la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) durante el último congreso, celebrado en Arequipa (Perú) en octubre de 2025.
Sin embargo, el anuncio oficial no se realizó en ese momento debido a una controversia entre las dos instituciones que lo organizan, la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes, por cómo se debe llevar a cabo la elección de la ciudad anfitriona.
El acuerdo que se firma este viernes fija los compromisos de colaboración que regirán la organización y la celebración del Congreso en 2028, en las fechas que se concreten con el consenso del Instituto Cervantes, el país anfitrión y la RAE y ASALE, según el comunicado de prensa.
Asimismo, establece que la Secretaría Académica del Congreso sea ejercida por la Academia Panameña de la Lengua conforme a los acuerdos entre el Instituto Cervantes y la RAE.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá acogerá el acto, al que acudirán otros cargos políticos, así como el presidente de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, y varios académicos.
Panamá será sede por segunda vez del Congreso de la Lengua, tras el que organizó en 2013, y recoge así el testigo de otras ciudades anfitrionas, como Zacatecas (México, 1997), Valladolid (España, 2001), Rosario (Argentina, 2004), Cartagena de Indias (Colombia, 2007), Santiago de Chile (2010), Ciudad de Panamá (2013), San Juan de Puerto Rico (2016), Córdoba (Argentina, 2019), Cádiz (España, 2023) y Arequipa (Perú, 2025), según recuerda en su comunicado el Instituto Cervantes.
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