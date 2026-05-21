YouTube conquista las salas de cine: Las tres películas dirigidas por youtubers que llegan en junio

El cine e internet son conceptos que hace tan solo unos pocos años parecían imposibles de mezclarse. Hoy en día no son pocos los cineastas que han conseguido llegar a la cima de la industria cinematográfica a través de plataformas digitales como YouTube. Véase el caso de ‘Háblame’ y ‘Devuélvemela’, ambas dirigidas por Danny y Michael Philippou.

Este próximo mes de junio, las salas de cine españolas proyectarán tres películas dirigidas por youtubers. Desde grandes películas del género de terror, hasta el final de una serie web transformada en película de animación.

‘Backrooms’

El próximo 5 de junio, llegará a los cines Backrooms, la primera película dirigida por Kane Parsons. Conocido en YouTube como Kane Pixels, cuenta con más de tres millones de seguidores en dicha plataforma.

‘Backrooms’ narra la desaparición del paciente de una terapeuta a través de una puerta que aparece repentinamente en el sótano de una exposición de muebles. Tras el suceso, ella deberá adentrarse al otro lado de esa puerta para intentar salvarlo.

La película es una adaptación de un cortometraje con el mismo nombre, dirigido por el propio Parsons. Tras el éxito rotundo del cortometraje y el fenómeno que marcó en Internet, la productora A24, conocida por la producción de historias con total libertad creativa para sus directores, contactó con Parsons y pusieron en marcha el proyecto para transformarlo en un largometraje con un presupuesto de casi diez millones de dólares.

‘El asombroso circo digital: El último acto’

El 4 de junio se estrenará ‘El asombroso circo digital: El último acto', dirigida por el creador del canal de YouTube ‘Gooseworx’, que actualmente cuenta con casi dos millones de seguidores.

La película reúne los dos últimos episodios de la serie web de animación australiana. La historia, orientada a un público adulto, sigue a un grupo de personas atrapadas en un juego de realidad virtual. La serie puede verse actualmente en YouTube.

Desde su estreno, la producción ha recibido elogios tanto del público como de la crítica, hasta el punto de ser nominada a un premio Annie. Antes de publicar los episodios finales en línea, sus creadores han optado por estrenarlos juntos en salas de cine como una experiencia cinematográfica especial.

‘Obsession’

Por último, el próximo 26 de junio, las salas de cine se verán recibidas por el estreno de ‘Obsession’, que actualmente ya se puede visualizar en otras partes del mundo como Estados Unidos o México. La película está dirigida por Curry Barker, cocreador del canal de YouTube That's a bad idea, que cuenta con más de un millón de seguidores dentro de la plataforma.

‘Obsession’ nos cuenta la historia de un joven que lanza un hechizo para que Niki, su amor platónico, se enamore de él. Sin embargo, lo que parece un deseo inofensivo, se convertirá en un infierno para el protagonista.

La película cuenta con un presupuesto de un millón de dólares, una cifra insignificante para las grandes productoras de Hollywood, pero que actualmente está arrasando en taquilla, recaudando en este preciso momento más de 30 millones de dólares. El proyecto cuenta con la aprobación y admiración tanto del público como de la crítica.