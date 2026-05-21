Lucía Jiménez, tres décadas de cine y televisión para recibir el Premio Magnanimvs del FIV Vilafamés

El Festival Internacional de Cine de Vilafamés reconocerá en su quinta edición la trayectoria de Lucía Jiménez con el Premio Magnanimvs, un galardón que distingue el talento, la vocación y el compromiso con el audiovisual de una de las actrices más reconocibles del cine, la televisión y el teatro español de las últimas tres décadas.

El FIV Vilafamés, que se celebrará del 1 al 6 de junio en este municipio de la Plana Alta, rendirá homenaje a una intérprete que ha sabido crecer con el público y, al mismo tiempo, mantenerse fiel a una carrera marcada por la versatilidad, el oficio y la búsqueda de nuevos retos creativos.

Una actriz ligada a la memoria audiovisual española

Lucía Jiménez irrumpió en el cine español en 1996 con La buena vida, dirigida por David Trueba, una película que marcó su debut cinematográfico y le valió la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. Aquel primer papel fue el inicio de una trayectoria sólida, construida entre largometrajes, series de televisión, teatro y, más recientemente, dirección cinematográfica.

Lucía Jiménes y Fernando Ramallo, protagonistas de 'La buena vida', de David Trueba. / MEDITERRÁNEO

Poco después, su participación en Al salir de clase la convirtió en un rostro popular para toda una generación. La serie, convertida hoy en icono televisivo de los años noventa, situó a Jiménez dentro de una cantera de intérpretes que acabarían ocupando un lugar destacado en la ficción española.

Pero su carrera no quedó anclada en aquel fenómeno televisivo. A lo largo de los años, la actriz ha participado en numerosas producciones cinematográficas y televisivas, demostrando una capacidad poco frecuente para moverse entre registros dramáticos, personajes de época, ficción contemporánea y relatos de gran carga emocional.

Del cine a la televisión, del teatro a la dirección

El recorrido de Lucía Jiménez permite entender parte de la evolución del audiovisual español reciente. Su presencia en series como Apaches o La sonata del silencio consolidó su perfil como intérprete de carácter, capaz de aportar profundidad y matices a cada personaje. Por su trabajo en esta última producción obtuvo el premio a mejor actriz de reparto en el Festival de Cine y Televisión de León.

A esa faceta como actriz se suma su trayectoria sobre los escenarios, donde ha desarrollado una línea de trabajo paralela en el teatro y el musical. Esa combinación de cine, televisión y escena define una carrera especialmente completa, marcada por la continuidad y por una relación muy directa con el público.

Lucía Jiménez y Joel Bosqued, dos de los intérpretes de la serie televisiva 'La sonata del silencio'. / MEDITERRÁNEO

En los últimos años, Jiménez también ha ampliado su mirada artística detrás de la cámara. En 2023 estrenó El trono, cortometraje dirigido por ella y nominado a mejor cortometraje de ficción en los Premios Goya. Este salto a la dirección refuerza su vínculo con el formato corto y convierte el Premio Magnanimvs del FIV Vilafamés en un reconocimiento especialmente significativo.

El FIV Vilafamés consolida su apuesta por el cortometraje

La quinta edición del FIV Vilafamés volverá a convertir la Plaça la Font en una sala de cine al aire libre. Del lunes 1 al viernes 5 de junio, a partir de las 22.00 horas, se proyectarán los 30 cortometrajes seleccionados para la Sección Oficial, repartidos en cinco pases nocturnos.

El público tendrá un papel protagonista en el certamen, ya que será el encargado de decidir con su voto el Premio del Público. La gala final y entrega de premios se celebrará el sábado 6 de junio, también al aire libre, en el corazón de Vilafamés.

El festival entregará reconocimientos al mejor cortometraje nacional, mejor cortometraje internacional, mejor dirección, mejor guion, mejor actriz y mejor actor. Además, mantendrá sus distinciones especiales: el premio a la trayectoria artística y el premio especial contra la violencia machista, otorgado por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vilafamés.

Lucía Jiménez se suma a una lista de grandes actrices

Con este galardón, Lucía Jiménez se incorpora a la nómina de intérpretes reconocidas por el FIV Vilafamés con el Premio Magnanimvs. En ediciones anteriores, el certamen distinguió a actrices como Ana Wagener, Rosario Pardo, Luisa Gavasa y Miriam Díaz-Aroca.

La elección de Jiménez refuerza la identidad de un premio que pone en valor carreras construidas desde la constancia, la sensibilidad y el compromiso con la interpretación. En su caso, el reconocimiento llega en un momento de madurez artística en el que conviven la actriz de largo recorrido, la creadora que empieza a dirigir y una figura plenamente vinculada al universo del cortometraje.

Vilafamés, cine al aire libre y talento audiovisual

El Festival Internacional de Cine de Vilafamés cuenta con el apoyo del tejido cultural, institucional y empresarial del municipio. El certamen está respaldado por el Ayuntamiento de Vilafamés, a través de las concejalías de Turismo e Igualdad; el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerni, MACVAC; la asociación Pueblos Bonitos de España y distintas empresas colaboradoras.

Catalogado desde 2015 como uno de Los Pueblos Más Bonitos de España, Vilafamés volverá a unir patrimonio, cultura y cine en una edición que confirma el crecimiento del festival y su apuesta por el cortometraje como espacio de creación, descubrimiento y memoria audiovisual.

Con el Premio Magnanimvs a Lucía Jiménez, el FIV Vilafamés celebra mucho más que una trayectoria. Reconoce una forma de estar en el oficio: con curiosidad, con compromiso y con una mirada capaz de atravesar generaciones.