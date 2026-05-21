MARTE 2026: las 5 claves de la feria que vuelve a situar a Castellón en el mapa del arte contemporáneo

La Feria de Arte Contemporáneo de Castellón, MARTE, inaugura este 22 de mayo su decimotercera edición con una propuesta que combina galerías nacionales e internacionales, entrada gratuita, programación expandida y una conversación cada vez más urgente: el lugar de la inteligencia artificial en la creación artística. La cita tendrá como sede principal el Auditori i Palau de Congressos de Castelló y contará con Juana González como artista invitada.

Con más de veinte galerías participantes, proyectos de residencias artísticas, actividades familiares y sedes vinculadas en Vila-real y Vilafamés, MARTE refuerza su papel como punto de encuentro para coleccionistas, profesionales, artistas y público general. Estas son las cinco claves para entender la edición de 2026.

1. Una feria abierta: arte contemporáneo con entrada gratuita

Una de las grandes señas de identidad de MARTE 2026 es su vocación de accesibilidad. La feria mantiene la entrada libre y gratuita, tanto para el acceso general como para sus actividades paralelas, una decisión que refuerza su objetivo de acercar el arte contemporáneo a públicos diversos.

La sala Magic Box del Auditori i Palau de Congressos de Castelló es un año más el escenario de la feria de arte contemporáneo. / MEDITERRÁNEO

En un circuito artístico donde las ferias suelen asociarse al mercado, el coleccionismo especializado o los perfiles profesionales, MARTE insiste en una idea más amplia: la feria como espacio de encuentro ciudadano. Castellón se convierte durante tres días en una puerta de entrada a la creación contemporánea, con propuestas que van desde la pintura y la escultura hasta el arte digital, los lenguajes urbanos y la instalación.

El propio formato de la feria invita a recorrer, descubrir y conversar. No se trata solo de ver obras, sino de entrar en contacto con galeristas, artistas, instituciones y proyectos que interpretan el presente desde lenguajes visuales muy distintos.

2. Más de veinte galerías y una mirada nacional e internacional

La edición de 2026 reúne a galerías procedentes de Madrid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Castellón, Granada, Mallorca, Lisboa e Italia. Esa mezcla territorial permite a MARTE construir un mapa plural del arte contemporáneo actual, con especial atención al tejido español, pero también con una sección internacional reforzada.

Entre las galerías participantes figuran espacios como Pep Llabrés, Shiras, Herrero de Tejada, Garage Bonilla, CLC Arte, Mobb Art Club, Antonia Puyó, Est_ArtSpace, MXM Galería, La Mercería, La Gran, 95 Art Gallery, Ola Gallery, Arias Rego, Lapislázuli.Gallery, Batec, Wit Gallery, La Panartería, Christian Walter, Marquesa Gallery, ArtQuake y Beatriz Pereira.

La sección internacional suma propuestas como Braço Perna 44, de Lisboa, con obras de Jorge Lopes y Miguel Ângelo Marques, y A Pick Gallery, que presenta a Mila Dobrevska. Con esta apertura, MARTE refuerza su proyección europea y su capacidad para conectar escenas, mercados y sensibilidades artísticas diversas.

3. Juana González, artista invitada de una edición con acento propio

La artista invitada de MARTE Castellón 2026 será Juana González, representada por Arma Gallery, de Madrid. Su presencia funciona como uno de los focos principales del programa expositivo y aporta a la feria una mirada singular dentro del panorama contemporáneo español.

Juana González es la artista invitada de la presente edición de la feria MARTE. / MEDITERRÁNEO

La elección de una artista invitada permite a la feria establecer un eje de lectura reconocible, más allá de la diversidad de stands y galerías. En esta edición, Juana González concentra parte de esa atención y se convierte en uno de los nombres que articularán el recorrido de los visitantes.

Su participación dialoga con una programación que combina artistas consolidados, creadores emergentes y voces vinculadas a lenguajes contemporáneos como la pintura expandida, la ilustración, la figuración, el simbolismo, el arte urbano y las prácticas digitales.

4. Arte, inteligencia artificial y nuevos lenguajes digitales

MARTE 2026 también mira hacia uno de los debates centrales de la cultura actual: los límites de la inteligencia artificial en la creación artística. La feria acogerá la charla Los límites de la IA en la creación artística, con Mario Pena, de Safe Creative, y el artista Alsino Skowronnek, conocido por trabajar con sistemas de IA propios. La sesión está prevista dentro del programa del sábado 23 de mayo.

La presencia de este debate no es anecdótica. La feria incorpora propuestas vinculadas al arte digital, a los lenguajes urbanos y a nuevas formas de producción visual. En ese contexto, la IA aparece no solo como herramienta, sino como pregunta: ¿quién crea?, ¿cómo se protege una obra?, ¿qué papel ocupa la autoría?, ¿dónde acaba la tecnología y empieza la mirada artística?

Esta línea aporta una capa especialmente actual a MARTE. La feria no se limita a exponer obras, sino que abre conversación sobre los procesos, los derechos, los sistemas de creación y las tensiones que atraviesan el presente del arte.

5. Una feria expandida: Vila-real, Vilafamés, residencias y dimensión social

MARTE 2026 no se agota en el Auditori i Palau de Congressos de Castellón. La programación se expande hacia otros espacios del territorio, entre ellos El Convent Espai d’Art de Vila-real, con una exposición de colecciones vinculadas a ediciones anteriores de la feria, y el MACVAC de Vilafamés, que acoge la exposición Fashion Art del artista y modisto Manu Fernández.

El MACVAC de Vilafamés acogerá la exposición 'Fashion Art' del artista y modisto Manu Fernández dentro de la programación de MARTE 2026. / MEDITERRÁNEO

La sección de residencias artísticas refuerza otro de los ejes de la feria: el arte como proceso, investigación y herramienta social. Participan proyectos como l’Alcora Ceramic Res, EME Residencia, Enate y La Neomudéjar, con creadores que amplían el campo de la feria hacia la cerámica, la experimentación, el territorio y la producción contemporánea.

También tendrá presencia el MIAU de Fanzara, con David Moreno Terrón y el proyecto Escultura y renovación fallera, además de un taller infantil gratuito a cargo de Inclusive. Con ello, MARTE consolida una programación que conecta mercado, educación, mediación, infancia, territorio y transformación social.

Castellón como laboratorio contemporáneo

Con su decimotercera edición, MARTE confirma que una feria de arte puede ser algo más que una suma de galerías. Puede ser un lugar para mirar, comprar, debatir, aprender y ensayar nuevas formas de relación entre arte y ciudadanía.

En 2026, sus cinco claves —apertura al público, red de galerías, artista invitada, debate sobre inteligencia artificial y programación expandida— dibujan una feria conectada con las preguntas de su tiempo. Castellón vuelve a viajar a MARTE, pero esta vez el destino no está en otro planeta: está en el centro mismo de la creación contemporánea.