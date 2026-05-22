Hombres G en Castelló: horario, accesos, aparcamiento y todo lo que debes saber del concierto en el Recinto Ferial

Hombres G llegan este 23 de mayo a Castelló con una de esas citas que apelan directamente a la memoria sentimental de varias generaciones. La banda madrileña actuará dentro de su gira internacional Los mejores años de nuestra vida.

El concierto llega después de la reciente parada de Fito & Fitipaldis en el mismo entorno y confirma el peso del Recinto Ferial como uno de los grandes espacios musicales de la ciudad. En el caso de Hombres G, Castelló será además una de las primeras paradas de una gira que arrancó el 16 de mayo en Albacete y que recorrerá principales ciudades y festivales antes de cerrar en diciembre en el Movistar Arena de Madrid.

A qué hora empieza el concierto de Hombres G en Castelló

El concierto de Hombres G en Castelló empezará este sábado a las 21.30 horas. La apertura de puertas está prevista para las 20.00 horas, por lo que la recomendación principal para el público es no apurar la llegada al recinto.

Ese margen de hora y media entre la apertura y el inicio del show será clave para entrar con tranquilidad, localizar los accesos y evitar las colas de última hora. En un concierto con tirón intergeneracional, donde se espera público de Castelló y de otros municipios de la provincia, conviene llegar con la entrada preparada y el móvil con batería suficiente.

La cita tendrá lugar en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló, situado en Ronda Circunvalación, 10.

Entradas para Hombres G en Castelló: precio y cómo llevarlas

Todavía quedan entradas para asistir a uno de los grandes conciertos de la temporada en la capital de la Plana, que pueden adquirise aquí y presentarse en diferentes formatos: impresas, en el móvil o mediante recogida en centros comerciales habilitados.

Cartel del concierto de Hombres G en Castelló este 23 de mayo. / MEDITERRÁNEO

Para evitar problemas en el acceso, lo más práctico es llevar la entrada descargada antes de llegar al recinto y no depender de la cobertura móvil en el entorno del Recinto Ferial. También conviene comprobar que el código de acceso se visualiza correctamente y que todos los asistentes llevan su entrada correspondiente.

Acceso de menores al concierto de Hombres G

La política de edades para este concierto indica que los menores de 16 años deberán ir acompañados de padre, madre o tutor legal.

Por eso, si van a asistir menores, lo más prudente es llevar documentación identificativa y revisar antes de salir de casa las condiciones concretas de la entrada adquirida. En eventos de este tipo, cualquier duda de acceso se resuelve mejor antes de llegar a la puerta que en plena cola.

Aparcamiento y tráfico en el entorno del Recinto Ferial

El Recinto de Ferias y Mercados se encuentra en la zona de Ronda Circunvalación, un entorno que puede registrar tráfico denso en las horas previas al concierto, especialmente en la franja comprendida entre la apertura de puertas y el inicio del espectáculo.

En la información pública consultada sobre el evento sí constan horario, apertura de puertas, ubicación y condiciones de menores, pero no se detalla un dispositivo específico de aparcamiento extraordinario para este concierto. Por eso, la opción más cómoda para quienes acudan en coche será evitar llegar a última hora hasta la misma puerta del recinto y buscar estacionamiento con margen en zonas próximas, completando a pie el último tramo.

Mapa del Recinto Ferial de Castelló.

Castelló dispone de líneas urbanas de transporte público y el Ayuntamiento mantiene publicada la información de recorridos y servicios urbanos, incluida la línea T1-TRAM y distintas líneas de autobús urbano. Para quienes puedan organizarse sin coche, el transporte público, el taxi o el vehículo compartido pueden ser alternativas más prácticas que intentar aparcar junto al recinto en la franja de máxima afluencia.

Qué canciones pueden sonar en el concierto de Hombres G

La gira llega con aroma de celebración. Hombres G presentan en Castelló Los mejores años de nuestra vida, un proyecto ligado también al documental homónimo sobre la trayectoria del grupo. La gira se plantea como una fiesta alrededor de la banda, su público y más de cuatro décadas de canciones que forman parte de la cultura popular española.

En Castelló no deberían faltar himnos como Devuélveme a mi chica, Voy a pasármelo bien, Marta tiene un marcapasos, Venezia, Suéltate el pelo o Te quiero, temas que han convertido a Hombres G en una banda transversal: padres, hijos y público de distintas generaciones cantando el mismo estribillo en el mismo recinto.

La propia presentación municipal del concierto incidió en ese carácter generacional de la banda. La concejala de Fiestas, Noelia Selma, definió a Hombres G como «historia viva del pop español» y destacó varias de sus canciones como himnos ligados a la memoria colectiva.

Hombres G y Castelló, una noche de pop generacional

La parada castellonense tiene un componente especial porque será la segunda cita de la gira internacional tras el arranque en Albacete, según la información difundida sobre la presentación del concierto.

Hombres G llegan a Castelló en plena reivindicación de su presente. Lejos de ser solo un ejercicio de nostalgia, la gira se apoya en una idea clara: convertir cada concierto en una celebración de la amistad, la música y la conexión con un público que ha crecido con sus canciones, pero que sigue respondiendo como si aquellos himnos acabaran de estrenarse.

En resumen, para disfrutar del concierto con menos estrés conviene quedarse con cuatro claves: llegar pronto, llevar la entrada preparada, consultar las condiciones si se acude con menores y no confiar en aparcar junto al recinto a última hora. Castelló se prepara para una noche de pop reconocible, estribillos compartidos y memoria musical en el Recinto Ferial.