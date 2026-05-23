Cannes premia a Los Javis y pone a Benicàssim en el mapa con Guitarricadelafuente

La noche de Cannes ha dejado una noticia de alcance para el cine español y una lectura especialmente cercana para Castellón. Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi, se han alzado con el premio a la mejor dirección por La bola negra, galardón que comparten ex aequo con Paweł Pawlikowski por Fatherland.

La película competía en la sección oficial de la 79ª edición del Festival de Cannes, donde figuraba entre los títulos seleccionados junto a trabajos de Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda o Ryusuke Hamaguchi. El certamen la presentaba como una historia española que atraviesa tres épocas —1932, 1937 y 2017— unidas por el deseo, el dolor y la herencia.

El acento de Benicàssim en la película española del momento

Más allá del premio a la dirección, La bola negra tiene un punto de conexión directo con la provincia de Castellón. Su reparto está encabezado por Guitarricadelafuente, nombre artístico de Álvaro Lafuente, nacido en Benicàssim y convertido en una de las voces más reconocibles de la música española reciente.

Guitarricadelafuente es uno de los protagonistas de la última película de Los Javis, premiada ahora en Cannes. / Carla Oset

En la película, Guitarricadelafuente interpreta a Sebastián, uno de los tres protagonistas del relato junto a Alberto y Carlos, encarnados por Milo Quifes y Carlos González.

La noticia convierte a Benicàssim en algo más que una nota al pie del éxito. El municipio, asociado durante décadas a festivales, música y cultura mediterránea, aparece ahora conectado con uno de los grandes escaparates del cine mundial a través de un artista que ha llevado su sensibilidad de raíz, guitarra y memoria popular hasta Cannes.

De la música al cine: el salto internacional de Guitarricadelafuente

El debut actoral de Guitarricadelafuente no llega en una producción menor. La bola negra está firmada por los creadores de La llamada, Paquita Salas, Veneno y La Mesías, y reúne un reparto en el que también figuran Penélope Cruz, Glenn Close, Lola Dueñas, Miguel Bernardeau y Carlos González. Infobae destaca precisamente ese cruce entre intérpretes consagrados, nombres internacionales y jóvenes figuras, con el músico benicense como una de las grandes apuestas del elenco.

La conexión entre su universo musical y la película no parece casual. Guitarricadelafuente ha construido una identidad artística atravesada por la tradición, la canción popular, el Mediterráneo y una estética contemporánea muy reconocible. Ese imaginario encaja con la ambición de Los Javis, que en La bola negra miran a Federico García Lorca desde el presente para hablar de memoria, deseo y represión.

Lorca, memoria y deseo en tres tiempos

El Festival de Cannes describe La bola negra como el relato de tres hombres en tres épocas distintas, unidos por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia, con una de las obras inacabadas de Federico García Lorca como punto de partida.

La película recupera la figura de Rafael Rodríguez Rapún, miembro de La Barraca y amor clave de Lorca, y que aborda la memoria histórica y la represión homosexual. Esa lectura sitúa el filme en una línea muy reconocible dentro del trabajo reciente de Los Javis: una mezcla de emoción popular, memoria queer y vocación de llegar a públicos amplios sin renunciar a una mirada política.

Un triunfo español con lectura castellonense

El premio a mejor dirección confirma la entrada de Los Javis en una nueva escala internacional. Pero, para la provincia de Castellón, la noticia tiene una derivada propia: un artista nacido en Benicàssim forma parte central de una película premiada en Cannes y situada ya entre los grandes acontecimientos culturales del año.

La trayectoria de Guitarricadelafuente, que pasó de las canciones compartidas en redes a los escenarios nacionales y ahora al cine de autor internacional, ofrece un relato de proximidad con potencia digital: talento local, identidad mediterránea y proyección global.

Benicàssim vuelve a sonar en el mapa cultural, esta vez no solo por sus festivales ni por su vínculo con la música, sino por el rostro de un artista que ha saltado a la pantalla grande en una película reconocida por el festival más influyente del mundo. Cannes ha premiado a Los Javis, pero una parte del foco viaja también hasta la costa castellonense.