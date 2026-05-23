Miles de fans vibran con Hombres G en un concierto que pone a Castelló en el mapa
La histórica banda madrileña actúa ante miles de asistentes de diversas generaciones, consolidando a la ciudad como un destino clave para grandes giras.
El Recinto de Ferias y Mercados (Refeyme) de Castelló se ha convertido en el epicentro de la música pop española con el esperado concierto de Hombres G. La histórica formación madrileña hizo parada en la capital de la Plana dentro de su gira internacional Los mejores años de nuestra vida, consolidando a la ciudad como uno de los destinos destacados de las grandes giras musicales en España.
Miles de asistentes, de diferentes generaciones, disfrutaron de una noche cargada de nostalgia y energía, coreando algunos de los temas más emblemáticos del grupo liderado por David Summers. Canciones como Venezia, Marta tiene un marcapasos, Voy a pasármelo bien o Devuélveme a mi chica hicieron vibrar al público en un concierto que confirmó el enorme tirón de la banda décadas después de sus inicios.
En el mapa de los grandes conciertos
La concejala de Fiestas, Noelia Selma, destaca la relevancia de este tipo de citas musicales para la proyección de la ciudad. «La importancia de seguir consolidando a la ciudad de Castelló como una de las paradas habituales de las grandes giras de los principales artistas nacionales e internacionales, como es el caso de Hombres G, que ha escogido la capital de la Plana como la segunda de las ciudades donde actuarán en una gira que les llevará también a otros países como Italia y Sudamérica», señala.
La edil subraya además que este concierto «supone confirmar que nuestra ciudad está cada vez más en el mapa de los grandes eventos musicales en España y de giras internacionales como la de Hombres G, que hemos podido disfrutar esta noche en el Refeyme».
Impacto económico y turismo desestacionalizado
Desde el Ayuntamiento también han puesto el foco en el impacto positivo que generan este tipo de eventos multitudinarios. Según explica Noelia Selma, conciertos de gran formato comoeste contribuyen a atraer visitantes, dinamizar la actividad económica local y favorecer la desestacionalización turística en Castelló.
La responsable municipal insiste en que esta estrategia forma parte de la apuesta del equipo de Gobierno encabezado por la alcaldesa Begoña Carrasco por impulsar «una ciudad de Castelló con una oferta cultural y de ocio para todos los públicos», reforzando así el objetivo de convertir la capital castellonense en una ciudad «cada vez más viva».
Hombres G triunfa con una gira internacional histórica
La actuación de la banda madrileña reafirma el buen momento que vive Castelló en el ámbito cultural y musical, con una programación capaz de atraer artistas de primer nivel y consolidar al Refeyme como uno de los grandes espacios para conciertos y espectáculos en la Comunitat Valenciana.
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