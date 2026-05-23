¿Eres de Castellón y quieres ver a Estopa en el Roig Arena? Esto es lo que debes saber

Estopa tiene fecha marcada en València y, para muchos seguidores de Castellón, será una de las escapadas musicales del año. David y José Manuel Muñoz actuarán el sábado 28 de noviembre en el Roig Arena, dentro de la celebración del 125 aniversario de Iberdrola, en una cita que supone el único concierto de Estopa este 2026. La velada contará además con Mafalda Cardenal como artista invitada.

La venta de entradas arranca este lunes 25 de mayo a las 10.00 horas a través de los canales oficiales del Roig Arena y de Iberdrola. Live Nation también recoge la apertura de sala de espera a las 9.45 horas, por lo que la recomendación es entrar con antelación, tener la sesión iniciada y evitar webs no oficiales.

Entradas: precios y formatos

Los precios publicados por Live Nation son 39,50 euros para pista general, 45,50 euros para PL1 Grada y 34 euros para PL2 Grada. Esas tarifas incluyen gastos de gestión del canal de venta e impuestos.

Estopa llega al Roig Arena con un concierto único de la mano del 125 aniversario de Iberdrola. / Levante-EMV

Otro detalle importante: las entradas serán móviles. Deberán escanearse desde la app o la web en el teléfono y no serán válidos PDF, papel, capturas de pantalla ni imágenes. Para un concierto de alta demanda, conviene guardar la entrada en el móvil con batería suficiente y comprobarla antes de salir de Castellón.

Horario del concierto

El Roig Arena fija el evento a las 21.15 horas, mientras que Live Nation muestra las 20.00 horas en su ficha de venta. Por tanto, el horario definitivo deberá comprobarse en la entrada y en las comunicaciones oficiales del recinto durante los días previos.

Cómo ir desde Castellón

Para quienes viajen en transporte público, la opción más lógica es llegar primero a València-Estació del Nord en Cercanías. La línea C6 conecta Castelló de la Plana con València Nord, aunque los horarios concretos del sábado 28 de noviembre deberán revisarse en Renfe cuando se acerque la fecha.

Una vez en València, el enlace más cómodo con el recinto es la Línea 10 de Metrovalencia, con parada en Quatre Carreres, la más cercana al Roig Arena. Metrovalencia sitúa el trayecto entre Alacant y Quatre Carreres en unos ocho minutos, con frecuencias de 7,5 minutos en laborables y de 10 minutos en sábados, domingos y festivos.

El recinto también señala como opciones próximas las líneas de autobús L7, L13, L14, L35 y L99 de la EMT. La parada de taxi más cercana está en la avenida Antonio Ferrandis, junto a la puerta E, y Uber dispone de un punto exclusivo de recogida en el parking privado, en la planta -1.

Si vas en coche: dónde aparcar

Para quienes salgan en coche desde Castellón, la dirección del Roig Arena es calle Bomber Ramón Duart, 12, en Quatre Carreres. El parking oficial se encuentra en avenida Hermanos Maristas 16D, también en el entorno del recinto.

El aparcamiento abre, con carácter general, de 8.00 a 00.00 horas, aunque el horario se amplía tres horas tras la finalización de un evento. La tarifa general es de 0,05 euros por minuto, con tarifa especial de 0,0333 euros por minuto mediante la app del Roig Arena y un máximo diario de 30 euros.

Mapa de ubicación del Roig Arena.

El propio recinto recomienda descargar previamente la aplicación para pagar de forma automática, ahorrar un 30% y evitar colas. El parking dispone además de 28 plazas con cargadores eléctricos y 32 espacios para personas con movilidad reducida.

Accesos, menores y objetos prohibidos

El Roig Arena recuerda que todos los asistentes deben disponer de entrada válida, incluidos los menores desde 0 años. Los menores de 14 años deberán acceder acompañados; los de 14 y 15 años pueden entrar sin adulto si llevan autorización digital cumplimentada por padre, madre o tutor legal y muestran DNI físico; y los de 16 y 17 años no tienen exigencia de acompañamiento o autorización. Todos los menores recibirán una pulsera en el acceso y deberán llevarla visible durante el evento.

En cuanto a objetos, el recinto prohíbe armas, bengalas, pirotecnia, objetos arrojadizos, maletas, cajas, paraguas no plegables, cascos, carritos de bebé y mochilas o bolsos de más de 25 litros. Sí se permite entrar con agua en envase de plástico o similar, sin tapón y de hasta 50 cl.

Una cita con componente solidario

El concierto forma parte de la celebración de los 125 años de Iberdrola y tendrá también una vertiente social. Con la compra de entradas se contribuirá a proyectos de la Asociación Española Contra el Cáncer, Acción contra el Hambre, Fundación Tu Techo, Betania y Fundación Integra.

Para el público de Castellón, la clave será planificar con margen: comprar en canales oficiales, revisar el horario definitivo, decidir si conviene tren o coche y, en caso de aparcar en el recinto, llevar descargada la app del Roig Arena antes de salir. El 28 de noviembre, Estopa promete llenar València de rumba, nostalgia y estribillos compartidos; el viaje, esta vez, empieza bastante antes de que suene la primera canción.