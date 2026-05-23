Una conocida presentadora de informativos, en Benicàssim amadrinando la Feria Nacional de Novela Romántica

La periodista Helena Resano ha sido la protagonista de la segunda jornada de la X Feria Nacional de Novela Romántica de Benicàssim, en la que ha intervenido como madrina. Ha sido la encargada de realizar el habitual pregón, que ha realizado desde Villa Ana, en un escenario que ella misma ha descrito incidiendo en que «hay sitios que solo se visitan y otros que inspiran, y Benicàssim inspira».

Helena Resano, que acaba de publicar su primera novela, Las rutas del silencio, ha relatado que el germen de esa historia surgió en una conversación en las redes sociales, a través de las cuales una persona le preguntó si conocía el origen de su apellido. Le envió el árbol genealógico y le compartió fotografías de un tatarabuelo de un Resano y «esa historia se quedó en mi cabeza». En la novela ha recuperado la inquietud que generó aquel momento, en un homenaje a sus orígenes y su apellido, «sin ser una historia autobiográfica».

Resano ha destacado que en un momento en el que «todo pasa demasiado deprisa, consumimos imágenes y titulares en pocos segundos» por la influencia precisamente de las redes sociales, «seguimos necesitando historias», por lo que ha defendido que la literatura es «valiente», porque obliga al lector «a detenerse, a prestar atención, a imaginar y sentir».

Primera experiencia como escritora

Su primera experiencia como escritora está siendo intensa e inesperada, que confiesa que afrontó de una manera «bastante ingenua, porque no sabes muy bien dónde te estás metiendo» y entre los descubrimientos que ha hecho, destaca que «las historias no nacen perfectas, sino frágiles, y acaban en las manos de alguien que las lee como tú querías que lo hiciera».

Ha confesado que no conocía Benicàssim. «Sueño con el Mediterráneo», ha afirmado de hecho, al tiempo que ha añadido que «sois unos privilegiados».

Helena Resano, durante su intervención. / Mediterráneo

Las encargadas de abrir la programación han sido tres autoras de la provincia de Castellón, Raquel Tirado, Sylvia Pauner y Sara Mesas, que además de presentar sus novedades —en el caso de las dos primeras dirigidas a un público juvenil— han compartido con el público, entre otras ideas, cuáles son sus fuentes de inspiración y sus influencias, cómo abordan el desarrollo de las tramas en sus novelas o qué importancia dan a los escenarios escogidos.

La siguiente actividad se ha caracterizado por los contrastes. Miguel Torija y Belén Mezcúa, también castellonenses, han dado sus visiones particulares, a través de sus novelas, de lo que no es amor. Desde dos obras de géneros distintos, que se desarrollan en épocas completamente diferentes –la obra de Torija se desarrolla en la edad del Cobre y la de Mezcúa es contemporánea—, ambos han coincidido en destacar que las pasiones y los instintos marcan el comportamiento de las personas, y en buena medida cómo gestionan o afrontan las relaciones amorosas.

Más autoras

Entre las autoras y autores que han dado a conocer sus novedades literarias, han completado la jornada Ruth M. Lerga,Esther Escribano, Elena Montagud, Nerea Erimia, Alexandra Roma, Rodrigo Paniagua y Paloma Di Giallo, que han estado acompañadas por clubes de lectura, que se han encargado de conducir las presentaciones.

Dentro de la programación se ha incluido una actividad que se ha centrado los escritores y las escritores de la Generación del 27, a cargo de la editora y poeta, Amelia Díaz Benlliure. Además de incidir en las pasiones ocultas que caracterizaron a las relaciones de ese destacado grupo de autores y autoras, protagonistas en España de una época histórica muy concreta y referentes literarios, se ha incidido en las diferentes formas de expresar el amor y el desamor, en este caso, a través de la poesía.

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Este domingo con una jornada matinal con cinco propuestas, cuatro presentaciones, las de Lydia A. Benavent, Andrea Longarela, Isabel Arias y Noemí Quesada, y un reto de escritura dirigido por el periodista y autor de La maldición del sí quiero, José Mola, que cerrará el día y la programación.