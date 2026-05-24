Packaging pone el cierre electrónico a la primavera del SONS Castelló

El SONS Castelló despide este lunes, 25 de mayo, su temporada de primavera con una de esas citas que explican la razón de ser del ciclo: descubrir en formato cercano propuestas internacionales que todavía conservan el temblor de lo nuevo. El Teatre del Raval acogerá a las 20.00 horas el concierto de Packaging, dúo estadounidense formado por Daniel Lyon y Daniel “Connor” Birch, que llega a Castelló dentro de su primera visita a España y con un debut homónimo bajo el brazo.

Un cierre internacional para la primavera del SONS Castelló

La actuación pondrá punto final a un trimestre que ha dibujado un arco especialmente diverso. En abril, Inés de Lis abrió la programación con una propuesta íntima, atravesada por el folk, la canción de autora y una sensibilidad electrónica de trazo fino. Ya en mayo, la islandesa Ólöf Arnalds llevó al mismo escenario su manera casi minimalista de entender la música: voz, tradición, delicadeza y un regreso celebrado tras años de silencio discográfico. Packaging completa ahora el recorrido desde otro lugar, más urbano y expansivo, con un sonido que mira al krautrock, la psicodelia, el pop de sintetizadores y cierta pulsión post-punk.

Su álbum, 'Packaging' fue publicado en 2025 por Share It Music y distribuido por Sub Pop. / MEDITERRÁNEO

De Seattle y Denver a Castelló

Detrás del nombre, que puede leerse como una ironía sobre el envoltorio de la industria musical, no hay un producto prefabricado, sino una alianza a distancia. Lyon, al frente de Spirit Award en Seattle, y Birch, integrante de Flaural en Denver, se conocieron en 2016, cuando sus respectivas bandas compartieron gira. Desde entonces fueron intercambiando ideas, archivos y afinidades hasta que, en 2022, esa conversación dispersa empezó a tomar forma de canciones. La geografía, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en método: envíos de maquetas, viajes, sesiones concentradas y una confianza creativa que acabó definiendo el pulso del proyecto.

Un debut entre tránsito, niebla y movimiento

Su álbum, Packaging, publicado en 2025 por Share It Music y distribuido por Sub Pop, suena precisamente a movimiento. Las canciones hablan de tránsito, desconexión contemporánea y cansancio moderno, pero también de la necesidad de seguir avanzando. En ellas conviven ritmos repetitivos, capas de sintetizador, guitarras difuminadas y melodías capaces de abrirse paso entre la niebla. No es extraño que el disco se haya asociado a imágenes de aeropuertos, carreteras y terminales vacías: espacios de espera donde el viaje físico se mezcla con otro, más emocional.

Un directo físico y atmosférico

El directo que presentarán en el Raval promete trasladar esa tensión entre cuerpo y escucha. Packaging tiene una base rítmica que invita al movimiento, pero también una vocación atmosférica que exige atención a los detalles: ecos, texturas, cambios de intensidad, canciones que avanzan como si persiguieran un destino y, al mismo tiempo, disfrutaran del trayecto. En el estudio, el dúo ha contado además con colaboradores vinculados a proyectos como Beach House, Here We Go Magic, Sugar Candy Mountain o Gauntlet Hair, una red de complicidades que amplía el carácter coral de un proyecto nacido entre dos ciudades.

Tres lunes, tres geografías

Para el SONS Castelló, su presencia confirma una línea de programación que no se conforma con repetir fórmulas. El ciclo, consolidado como una de las ventanas independientes más reconocibles de la ciudad, ha defendido esta primavera tres maneras distintas de trabajar la emoción musical: la cercanía cálida de Inés de Lis, la desnudez casi ceremonial de Ólöf Arnalds y, ahora, la electrónica envolvente de Packaging. Tres lunes, tres geografías y una misma voluntad de acercar al público propuestas que circulan lejos del ruido mayoritario. Esa coherencia, basada en la curiosidad, permite que cada concierto funcione como una puerta distinta, no como un capítulo aislado, y explica el vínculo que el público castellonense mantiene con la cita, año tras año, con fidelidad propia.

Entrada voluntaria y cierre de ciclo

El concierto comenzará a las 20.00 horas y, como siempre, la entrada es de taquilla inversa o voluntaria. Con Packaging, el SONS Castelló no solo baja el telón de primavera: lo hace mirando hacia fuera, atento a una escena internacional en movimiento y fiel a una idea sencilla pero necesaria, la de escuchar antes de que todo llegue empaquetado.