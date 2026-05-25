Peaches enciende SONORAS 2026: Castelló se prepara para una noche de electrónica, cuerpo y libertad

El Espai d’Art Contemporani de Castelló volverá a convertirse el 30 de mayo en una caja de resonancia para la música electrónica y experimental creada por mujeres. SONORAS alcanza su séptima edición con una programación de acceso libre hasta completar aforo y un cartel que reúne a Peaches, Cora Novoa, HORMA + Azael Ferrer y Rachael, además de la propuesta matinal de Ruïnosa y las Strippers de Rahola, integrada en el Festival Tragapinyols.

La cita llega con una identidad ya reconocible: entender la escucha como una experiencia artística, política y comunitaria. En SONORAS, el sonido no funciona solo como concierto, sino como territorio de fricción. La pista de baile, la performance, el audiovisual en directo, el gesto punk y la investigación tecnológica conviven en un mismo ecosistema.

SONORAS 2026: electrónica, performance y pensamiento crítico en Castelló

La nueva edición no se presenta como una simple suma de actuaciones, sino como un mapa de resonancias. SONORAS mantiene su apuesta por proyectos individuales y colectivos que cruzan sonido, imagen, cuerpo y pensamiento, alejándose tanto del formato convencional de concierto como de la comodidad de las etiquetas cerradas.

Cora Novoa será una de las protagonistas del ciclo SONORAS 2026 del EACC en Castelló. / MEDITERRÁNEO

El recorrido reciente del ciclo ayuda a entender la dimensión de esta propuesta. En 2025, el EACC acogió una sexta edición marcada por la improvisación audiovisual, las atmósferas espectrales, el trance, el dark pop y la electrónica oscura de raíz queer, con nombres como Turbaa, Fantasma Sur, Jihane, Xenia y SVSTO. Un año antes, SONORAS ya había consolidado su lenguaje en València, con una quinta edición celebrada en el claustro gótico del Centre del Carme Cultura Contemporània junto a Ylia, Dorian Wood, Anika, Kill the Pain y Chicks on Speed.

En 2022, la cuarta edición situó en el centro a figuras como Suzanne Ciani, Cora Novoa, Marta Hammond, Bromo, She Knows y Awkward Moments, además de incorporar la proyección de Sisters with Transistors, documental fundamental para revisar la genealogía femenina de la música electrónica.

Rachael abrirá la tarde desde el vinilo

La programación vespertina arrancará con Rachael, DJ residente en Madrid, que intervendrá en tres pases previstos a las 17.30, 19.00 y 20.30 horas. Su trabajo parte del electro, el techno y el hardcore continuum, pero se desplaza hacia formas abiertas, construidas desde el vinilo y atentas a la energía cambiante del espacio.

Sus sesiones funcionan como estructuras vivas: pueden avanzar hacia territorios inesperados o fijar con precisión una zona de intensidad sostenida. En el contexto de SONORAS, esa forma de entender la cabina encaja con una programación que escucha el cuerpo, pero también la arquitectura, la memoria y la temperatura del lugar.

HORMA + Azael Ferrer presentarán MATADERO

A las 18.00 horas llegará MATADERO, el espectáculo audiovisual de HORMA + Azael Ferrer. La pieza combina música electrónica, visuales en directo y performance para interrogar la imagen del cuerpo en tiempos de inteligencia artificial, posthumanismo y clichés hiperhumanos.

Desde una estética cercana al industrial, el proyecto convierte el escenario en un espacio de fricción donde la identidad se tensa, se multiplica y se recompone. MATADERO propone una experiencia física y visual que dialoga con algunas de las preguntas más urgentes del presente: qué queda del cuerpo cuando la tecnología lo replica, lo deforma o lo convierte en superficie.

Cora Novoa lleva el techno al plano conceptual

A las 19.30 horas, Cora Novoa tomará el relevo con un A/V Live que sitúa el techno en un plano conceptual y sensorial. Productora, compositora, comisaria y responsable de su propio sello, la artista gallega ha construido una práctica atravesada por la cultura club, la investigación sonora y el pensamiento crítico.

Su directo en SONORAS ampliará el diálogo entre cuerpo y máquina, arquitectura sonora y experiencia colectiva. En su universo, la electrónica no se limita a activar la pista: abre preguntas sobre tecnología, emoción, identidad y futuro.

Peaches cerrará la jornada con un DJ set de alto voltaje

El cierre de la jornada llegará a las 21.00 horas con Peaches como gran protagonista. Pionera del electroclash y referente del activismo queer y feminista, la artista canadiense presentará un DJ set que entiende la pista como un espacio de emancipación.

Su electrónica cruda, irónica y profundamente corporal convierte el baile en celebración, pero también en declaración de principios. Deseo, provocación y humor aparecen como una energía compartida, capaz de transformar el club en un lugar político sin renunciar al exceso, al placer y a la fiesta.

Ruïnosa y las Strippers de Rahola abrirán la programación matinal

La jornada comenzará por la mañana, a las 13.00 horas, con Ruïnosa y las Strippers de Rahola, vinculadas a la segunda edición del Festival Tragapinyols. Su descarga punk, de estética DIY, crítica social y humor ácido, conectará la autoedición con la fiesta como forma de resistencia.

Ruïnosa y las Strippers de Rahola ofrecerán su música en directo la mañana del 30 de mayo en el EACC. / MEDITERRÁNEO

Este diálogo entre SONORAS y Tragapinyols refuerza el papel del EACC como espacio público permeable a lenguajes incómodos, comunidades diversas y prácticas que no siempre encuentran lugar en los circuitos más previsibles.

Una escena abierta desde Castelló al mundo

La séptima edición de SONORAS confirma la continuidad de una escena que mira desde Castelló hacia redes nacionales e internacionales sin renunciar a su escala cercana. La gratuidad del acceso subraya esa voluntad de apertura: no se trata solo de programar nombres relevantes, sino de generar una comunidad de escucha disponible para públicos distintos, personas curiosas y nuevos oyentes.

Con esta edición, SONORAS reafirma una idea que atraviesa toda su trayectoria: la experimentación no es un territorio minoritario, sino una manera de ampliar lo posible.