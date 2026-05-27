El corto que convierte una historia de cáncer en una lección de vida en Castelló

Castelló acoge este jueves 28 de mayo, a las 19.00 horas, en el Teatre del Raval, la presentación oficial de Que nada nos pare, un cortometraje documental impulsado por la Cátedra de Actividad Física y Oncología «Fundación José Soriano Ramos» de la Universitat Jaume I. La pieza acompaña durante tres años a varias mujeres que, tras recibir un diagnóstico de cáncer de mama, deciden enfrentarse a la enfermedad, superar el miedo y no quedarse quietas.

La película llega a la ciudad como un estreno cultural, pero también como un acto de comunidad. No es solo la proyección de un corto: es una cita solidaria, una pantalla encendida sobre una realidad que atraviesa a muchas familias y que aquí se cuenta desde la fuerza compartida. Las entradas están disponibles a través del portal entradascastellon.com y la recaudación se destinará íntegramente a impulsar los programas de ejercicio físico para pacientes oncológicos de la asociación SOMOS CAFO.

Una historia de cáncer, rock, remo y amistad

Que nada nos pare parte de una idea sencilla y profundamente humana: el cuerpo, incluso cuando está herido, también puede ser un lugar desde el que volver a empezar. Las protagonistas del documental se conocen a través de los programas de ejercicio físico oncológico impulsados por la UJI. A partir de ahí, la historia se abre a la música, al deporte y, sobre todo, a un vínculo de amistad que transforma el miedo en acción y la incertidumbre en impulso para seguir adelante.

Cartel del cortometraje 'Que nada nos pare' que se exhibe este 28 de mayo en el Teatre del Raval de Castelló. / MEDITERRÁNEO

El cartel del cortometraje resume de un golpe visual ese espíritu. En la parte superior, varias mujeres aparecen sobre un escenario, con estética rockera, gafas de sol, camisetas negras y micrófonos en mano. En la parte inferior, una embarcación de dragon boat avanza sobre el agua al atardecer. Música y remo, cuerpo y emoción, escena y equipo. Dos imágenes que condensan el mensaje de la película: frente al cáncer, la vida también puede seguir sonando, remando y encontrando nuevas formas de comunidad.

Desde un escenario de rock hasta un equipo de remo, pasando por un paritorio, el documental muestra cómo, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de regresar a la vida desde otro lugar. No oculta el dolor ni la incertidumbre, pero tampoco permite que la enfermedad ocupe toda la pantalla. El foco está en lo que sucede después del diagnóstico: en la red, en el movimiento, en los cuidados, en la risa, en la fuerza que aparece cuando alguien descubre que no tiene por qué atravesarlo todo en soledad.

Una creación coral nacida en Castelló

El cortometraje está realizado por La Cosecha Comunicación, dirigido por Alba Pascual Benlloch y producido por Eladio J. Collado Boira. La cámara y el sonido corren a cargo de Carlos Daniel Gomero Correa y Alba Pascual Benlloch, con la colaboración de Putos Sofocos, Dragon Boat CAFO Team, Asociación SOMOS CAFO y Akane Studio.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido. Vídeo titulado "QUE NADA NOS PARE".

Esa ficha técnica refuerza la dimensión coral del proyecto. Que nada nos pare no es únicamente una película sobre pacientes oncológicas, sino una creación colectiva en la que confluyen audiovisual, música, deporte, salud y tejido asociativo. La mención final del cartel, «presentando a la pequeña Julia», añade además una lectura íntima y luminosa: la de la vida que continúa incluso cuando un diagnóstico parece detenerlo todo.

CAFO: el ejercicio físico como parte del cuidado oncológico

La Cátedra de Actividad Física y Oncología nació en la Universitat Jaume I de la mano de la Fundación José Soriano Ramos y la Fundación Le Cadó, al servicio de la sociedad de la provincia de Castellón. Su objetivo principal es promover investigación, formación y divulgación sobre los beneficios de la actividad física en pacientes oncológicos, así como ayudar a mejorar su calidad de vida y bienestar mediante programas basados en evidencia científica.

Desde CAFO se trabaja para que la actividad física pueda incorporarse como una herramienta más dentro del tratamiento oncológico, siempre liderada por profesionales cualificados y consensuada con el equipo médico. La propia cátedra subraya que sus servicios para pacientes oncológicos son gratuitos y forman parte de una intervención orientada a mejorar el bienestar físico, mental y funcional.

Esta mirada conecta con un cambio de paradigma cada vez más presente en oncología. El ejercicio físico ya no se entiende solo como prevención o hábito saludable, sino también como una herramienta complementaria durante y después del tratamiento, adaptada a cada persona. La Sociedad Española de Oncología Médica recuerda que existe evidencia consistente sobre la relación entre ejercicio físico y reducción de la incidencia y mortalidad por cáncer, y señala que la actividad física puede reducir hasta un 30% el riesgo de cáncer y casi un 20% el riesgo de mortalidad específica por la enfermedad.

Un estreno en un momento especialmente sensible

La presentación de Que nada nos pare llega en un contexto de creciente atención pública hacia el cáncer. Según las estimaciones recogidas por la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2026 se diagnosticarán en España 301.184 nuevos casos de cáncer, un 2% más que en 2025. El mismo informe señala además que, en mujeres, el cáncer de pulmón supera ya al de mama como primera causa de muerte por tumor.

A este escenario se suma una decisión sanitaria reciente: el Ministerio de Sanidad ha aprobado la ampliación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. Hasta ahora, la cartera común contemplaba mamografías cada dos años para mujeres de 50 a 69 años; la nueva propuesta mantiene la periodicidad bienal para todo el nuevo rango de edad.

En ese clima, la película de CAFO aporta una capa distinta al debate. No habla solo de detectar antes o de tratar mejor, sino también de vivir durante el proceso. De cómo una paciente puede seguir siendo deportista, madre, amiga, música o compañera. De cómo una ciudad puede convertirse en red. De cómo el acompañamiento, la actividad física y la cultura también ayudan a nombrar aquello que muchas veces cuesta contar.