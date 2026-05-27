Uno de los pueblos más bonitos de España cita a Manu Tenorio en una nueva propuesta musical: ¿Cuándo y dónde?

Un enclave mediterráneo de postal, con castillo frente al mar y una de las agendas culturales más activas de la Comunitat Valenciana, prepara una nueva cita musical para este mes de junio. El protagonista será Manu Tenorio, que llevará al escenario su nuevo trabajo discográfico, El origen.

El cantante sevillano, con más de dos décadas de trayectoria, será el primer reclamo de una propuesta que nace con vocación de convertirse en punto de encuentro para los amantes de la canción melódica y la música romántica. La programación se completará con formaciones vinculadas al bolero y a los sonidos hispanoamericanos.

La cita será en Peñíscola, uno de los pueblos más bonitos de España, donde el Institut Valencià de Cultura impulsa la primera edición del Romàntic Fest. El festival se celebrará los días 19 y 20 de junio en el Palau de Congressos de Peníscola, con un cartel formado por Manu Tenorio, Charanda y Jacaranda.

Un nuevo festival para reforzar la agenda cultural de Peñíscola

La directora adjunta de Música y Cultura Popular del Institut Valencià de Cultura, Beatriu Traver, ha explicado que el festival nace «como un espacio de encuentro para los amantes de la canción melódica y la música romántica», con una programación pensada para un público amplio y diverso.

Beatriu Traver, Andrés Martínez y Nuria Felip, durante la presentación del nuevo festival de música romántica. / MEDITERRÁNEO

Traver ha destacado que el Romàntic Fest se suma a otros festivales del IVC en Peñíscola, como el Festival Internacional de Jazz y el Festival de Música Antiga i Barroca, consolidando una programación que combina artistas de trayectoria reconocida con formaciones vinculadas a la tradición musical y cultural valenciana.

También el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, ha puesto en valor esta nueva cita musical, que llega gracias a la colaboración entre instituciones y que contribuye a ampliar la oferta cultural de la localidad y de la comarca.

Manu Tenorio abrirá el Romàntic Fest el 19 de junio

El festival arrancará el viernes 19 de junio, a las 20.00 horas, con el concierto de Manu Tenorio, que presentará en Peñíscola su nuevo disco, El origen.

El artista, una de las voces más reconocibles de la canción melódica española de las últimas décadas, continúa ampliando su lenguaje musical con un trabajo que conecta la emoción de las grandes melodías con una producción más actual.

Charanda y Jacaranda completan el cartel

La programación continuará el sábado 20 de junio, a las 20.30 horas, con las actuaciones de Charanda y Jacaranda.

Charanda cuenta con cerca de veinte años de trayectoria y destaca por su fusión de ritmos y tradiciones de la música hispanoamericana. La formación se inspira en las experiencias musicales de sus integrantes en distintos países de América Latina y ha participado en conciertos solidarios y festivales internacionales.

Jacaranda ha celebrado su 40 aniversario como referentes de la música melódica en España. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, Jacaranda es una de las agrupaciones referentes de la música romántica en la Comunitat Valenciana. Fundado en Castellón en 1984, el grupo ha consolidado un estilo propio basado en las armonías vocales y en la fidelidad a la tradición del bolero.

Entradas a 10 euros

El I Romàntic Fest es una iniciativa del Institut Valencià de Cultura, con el apoyo del Plan Endavant y el Ayuntamiento de Peñíscola, y con la colaboración del Gran Hotel Peñíscola.

Las entradas tienen un precio de 10 euros y están disponibles en taquillas y en la web ivc.gva.es.