Benicàssim vuelve a sonar a blues con tres días de conciertos gratuitos y grandes nombres internacionales

Benicàssim afina ya sus guitarras, armónicas y escenarios para convertirse, durante tres jornadas, en una ruta abierta por el mejor blues nacional e internacional. Del 29 al 31 de mayo, el Benicàssim Blues Festival 2026 celebrará su XIV edición con una programación gratuita que volverá a llevar la música a algunos de los espacios más reconocibles del municipio: la Plaza de los Dolores, el Parking Bulevar del Paseo Pérez Bayer, la Plaza Constitución y la Playa Torre de Sant Vicent.

La cita llega consolidada como una de las propuestas culturales más singulares de Benicàssim: un festival de acceso libre, pensado tanto para aficionados al blues como para público familiar, que combina conciertos nocturnos, vermuts musicales, actividades infantiles y formación musical. Su formato mantiene una de sus señas de identidad: sacar el blues del recinto cerrado y hacerlo circular por calles, plazas y playa, integrando la música en la vida urbana y litoral.

Un cartel con acento internacional

El cartel de 2026 vuelve a mirar hacia la escena internacional con nombres de peso. Entre los grandes atractivos figura John Németh, una de las voces reconocidas del soul blues contemporáneo, que actuará junto a Sean “Mack” McDonald en la noche del viernes. La programación también incorpora el blues-rock tejano de Paul Val, la energía francesa de Jessie Lee & The Alchemists, la propuesta de Elise Frank y el sonido de Les Greene & The Pickin’ Boppers.

Sean “Mack” McDonald será uno de los grandes reclamos de la presente edición del Benicàssim Blues Festival. / MEDITERRÁNEO

A ellos se suma una presencia destacada del talento estatal, con Sweet Marta & The Blues Shakers, Lust’n’Found junto a Joan Pau Cumellas y SirJo Cocchi & Balta Bordoy. Estos últimos llegan reforzados por su proyección europea tras representar a España y lograr el tercer puesto en el European Blues Challenge 2026, además de haber ganado el Volotea Blues Challenge, plataforma que impulsa a bandas de blues dentro del circuito internacional.

El resultado es un programa que dialoga entre tradición y presente: blues clásico, soul, rock de raíces, armónica, guitarras eléctricas y nuevos lenguajes para un público intergeneracional.

Cultura, turismo y desestacionalización

El Ayuntamiento de Benicàssim enmarca el festival dentro de una estrategia cultural que va más allá de la programación musical. La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que la cita demuestra cómo la cultura puede «transformar el territorio» y proyectar Benicàssim más allá de sus fronteras. En la misma línea, la concejala de Turismo, Elena Llobell, ha subrayado el papel del festival como herramienta de dinamización económica, desestacionalización turística y generación de oportunidades.

La ubicación de los conciertos contribuye precisamente a esa lectura: el blues no se concentra en un único punto, sino que conecta el centro urbano con la zona marítima, la hostelería local y los espacios de encuentro vecinal. La música funciona así como experiencia cultural y como reclamo turístico para un fin de semana que anticipa el pulso del verano.

Masterclass, público familiar y clausura junto al mar

La XIV edición también refuerza su dimensión formativa con una masterclass de armónica impartida por Joan Pau Cumellas, uno de los intérpretes más activos de la armónica diatónica en España. La sesión, programada para la mañana del sábado en el Espai de la Música Mestre Vila, está dirigida tanto a personas que se inician como a músicos con conocimientos básicos que quieran profundizar en fraseos, escalas, arpegios e improvisación aplicada al blues.

El festival mantiene además su mirada familiar con actividades infantiles en la Plaza de los Dolores y propuestas de día como el Vermut & Blues, que ayudan a extender la experiencia musical más allá de los grandes conciertos nocturnos.

La despedida llegará el domingo con Elvis Plays The Blues, un concierto en la Playa Torre de Sant Vicent que revisará la huella del blues en la obra de Elvis Presley. Será el cierre simbólico de un festival que une raíces afroamericanas, memoria musical popular y paisaje mediterráneo.

Programa del Benicàssim Blues Festival 2026

Viernes, 29 de mayo

Plaza de los Dolores

19:00 h. Lust’n’Found amb J.P. Cumellas

20:15 h. SirJo Cocchi & Balta Bordoy

Parking Bulevar, Paseo Pérez Bayer

23:00 h. Paul Val

00:15 h. John Németh & Sean “Mack” McDonald

Sábado, 30 de mayo

Espai de la Música Mestre Vila

11:00 h. Masterclass de armónica a cargo de Joan Pau Cumellas

Plaza de los Dolores

11:00 h. Actividad infantil “Pinta tu Placa Blues”

18:30 h. Elise Frank

19:45 h. Sweet Marta & The Blues Shakers

Parking Bulevar, Paseo Pérez Bayer

23:00 h. Jessie Lee & The Alchemists

00:15 h. Les Greene & The Pickin’ Boppers

Domingo, 31 de mayo