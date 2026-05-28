Benicàssim vuelve a sonar a blues con tres días de conciertos gratuitos y grandes nombres internacionales
La programación de 2026 incluye a John Németh, Paul Val, Jessie Lee & The Alchemists, Elise Frank, Les Greene & The Pickin’ Boppers, además de talento estatal como Sweet Marta & The Blues Shakers
Benicàssim afina ya sus guitarras, armónicas y escenarios para convertirse, durante tres jornadas, en una ruta abierta por el mejor blues nacional e internacional. Del 29 al 31 de mayo, el Benicàssim Blues Festival 2026 celebrará su XIV edición con una programación gratuita que volverá a llevar la música a algunos de los espacios más reconocibles del municipio: la Plaza de los Dolores, el Parking Bulevar del Paseo Pérez Bayer, la Plaza Constitución y la Playa Torre de Sant Vicent.
La cita llega consolidada como una de las propuestas culturales más singulares de Benicàssim: un festival de acceso libre, pensado tanto para aficionados al blues como para público familiar, que combina conciertos nocturnos, vermuts musicales, actividades infantiles y formación musical. Su formato mantiene una de sus señas de identidad: sacar el blues del recinto cerrado y hacerlo circular por calles, plazas y playa, integrando la música en la vida urbana y litoral.
Un cartel con acento internacional
El cartel de 2026 vuelve a mirar hacia la escena internacional con nombres de peso. Entre los grandes atractivos figura John Németh, una de las voces reconocidas del soul blues contemporáneo, que actuará junto a Sean “Mack” McDonald en la noche del viernes. La programación también incorpora el blues-rock tejano de Paul Val, la energía francesa de Jessie Lee & The Alchemists, la propuesta de Elise Frank y el sonido de Les Greene & The Pickin’ Boppers.
A ellos se suma una presencia destacada del talento estatal, con Sweet Marta & The Blues Shakers, Lust’n’Found junto a Joan Pau Cumellas y SirJo Cocchi & Balta Bordoy. Estos últimos llegan reforzados por su proyección europea tras representar a España y lograr el tercer puesto en el European Blues Challenge 2026, además de haber ganado el Volotea Blues Challenge, plataforma que impulsa a bandas de blues dentro del circuito internacional.
El resultado es un programa que dialoga entre tradición y presente: blues clásico, soul, rock de raíces, armónica, guitarras eléctricas y nuevos lenguajes para un público intergeneracional.
Cultura, turismo y desestacionalización
El Ayuntamiento de Benicàssim enmarca el festival dentro de una estrategia cultural que va más allá de la programación musical. La alcaldesa, Susana Marqués, ha destacado que la cita demuestra cómo la cultura puede «transformar el territorio» y proyectar Benicàssim más allá de sus fronteras. En la misma línea, la concejala de Turismo, Elena Llobell, ha subrayado el papel del festival como herramienta de dinamización económica, desestacionalización turística y generación de oportunidades.
La ubicación de los conciertos contribuye precisamente a esa lectura: el blues no se concentra en un único punto, sino que conecta el centro urbano con la zona marítima, la hostelería local y los espacios de encuentro vecinal. La música funciona así como experiencia cultural y como reclamo turístico para un fin de semana que anticipa el pulso del verano.
Masterclass, público familiar y clausura junto al mar
La XIV edición también refuerza su dimensión formativa con una masterclass de armónica impartida por Joan Pau Cumellas, uno de los intérpretes más activos de la armónica diatónica en España. La sesión, programada para la mañana del sábado en el Espai de la Música Mestre Vila, está dirigida tanto a personas que se inician como a músicos con conocimientos básicos que quieran profundizar en fraseos, escalas, arpegios e improvisación aplicada al blues.
El festival mantiene además su mirada familiar con actividades infantiles en la Plaza de los Dolores y propuestas de día como el Vermut & Blues, que ayudan a extender la experiencia musical más allá de los grandes conciertos nocturnos.
La despedida llegará el domingo con Elvis Plays The Blues, un concierto en la Playa Torre de Sant Vicent que revisará la huella del blues en la obra de Elvis Presley. Será el cierre simbólico de un festival que une raíces afroamericanas, memoria musical popular y paisaje mediterráneo.
Programa del Benicàssim Blues Festival 2026
Viernes, 29 de mayo
- Plaza de los Dolores
- 19:00 h. Lust’n’Found amb J.P. Cumellas
- 20:15 h. SirJo Cocchi & Balta Bordoy
- Parking Bulevar, Paseo Pérez Bayer
- 23:00 h. Paul Val
- 00:15 h. John Németh & Sean “Mack” McDonald
Sábado, 30 de mayo
- Espai de la Música Mestre Vila
- 11:00 h. Masterclass de armónica a cargo de Joan Pau Cumellas
- Plaza de los Dolores
- 11:00 h. Actividad infantil “Pinta tu Placa Blues”
- 18:30 h. Elise Frank
- 19:45 h. Sweet Marta & The Blues Shakers
- Parking Bulevar, Paseo Pérez Bayer
- 23:00 h. Jessie Lee & The Alchemists
- 00:15 h. Les Greene & The Pickin’ Boppers
Domingo, 31 de mayo
- Plaza Constitución
- 12:30 h. “Vermut & Blues” All Stars
- Playa Torre de Sant Vicent
- 19:30 h. “Elvis Plays The Blues” feat. Augie Burr & his band
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%