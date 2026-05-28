Maig di Gras 2026 en Burriana: programación, horarios y conciertos del festival con el espíritu de New Orleans

El Maig di Gras vuelve a Burriana para celebrar su 10º aniversario con tres días de música, cultura de calle y espíritu New Orleans. El festival se celebrará del jueves 28 al sábado 30 de mayo con una programación que combina brass bands, pasacalles, DJs, cine documental, gastronomía NOLA, muralismo y conciertos.

La cita, impulsada por la Asociación Cultural Soul Explosion, recupera una de las propuestas culturales más singulares de Burriana: un festival de formato cercano, comunitario y con fuerte identidad musical, donde la cultura afroamericana, el funk, el soul, el jazz y las segundas líneas de Nueva Orleans sirven como punto de partida para ocupar calles, estudios y espacios culturales.

El Maig di Gras celebra su 10º aniversario en Burriana

La edición de 2026 llega con un significado especial. El Maig di Gras cumple diez años y lo hace después del paréntesis de 2025, reafirmando su carácter autogestionado y su conexión con la escena cultural local.

Blackfang será uno de los protagonistas del Maig di Gras 2026. / Klara Ríos

El festival mantiene su esencia: música negra, fiesta popular, participación ciudadana y una programación que no se limita a los conciertos. En esta edición habrá cine, arte urbano, cenas temáticas, sesiones de DJs, presentaciones literarias y el esperado pasacalles con brass band.

Además, el regreso del festival funciona también como homenaje al legado de Vicent Aleixandre Penelas, figura clave en la historia del Maig di Gras y en la construcción de su espíritu comunitario.

Programación del Maig di Gras 2026 por días

Jueves 28 de mayo: cine para abrir el festival

El Maig di Gras 2026 arrancará el jueves 28 de mayo a las 20.00 horas en el Auditori Juan Varea con la proyección de Summer of Soul, documental dirigido por Ahmir “Questlove” Thompson.

La película recupera la memoria del Harlem Cultural Festival de 1969 y conecta directamente con el imaginario del Maig di Gras: música afroamericana, memoria colectiva, celebración popular y cultura como herramienta de comunidad.

Viernes 29 de mayo: bienvenida, mural, cena NOLA y DJs

La programación continuará el viernes 29 de mayo en Isósteles Estudi, uno de los espacios centrales de esta edición.

A partir de las 19.00 horas se celebrará la bienvenida oficial al festival, con la inauguración del mural conmemorativo de Very Veritas y una sesión de Second Line DJs.

Entre las 20.00 y las 22.00 horas tendrá lugar el Sopar NOLA, una cena inspirada en Nueva Orleans con inscripción previa a través de las redes sociales del festival.

La noche seguirá desde las 22.00 horas con el directo de BlackFang y las sesiones de Arrap Sistaz, Maldito DJ, Bernat Fa, Second Line DJs y Emilio Chamond.

Sábado 30 de mayo: brass bands, pasacalles y gran noche final

El sábado 30 de mayo será la jornada más intensa del Maig di Gras 2026. La actividad comenzará a mediodía en el Pavelló de la Música / Camí d’Onda con la actuación de Majin Blood Brass Band.

Por la tarde, a las 16.00 horas, el periodista musical Nando Cruz presentará en Isósteles Estudi su libro Microfestivales. Otros escenarios posibles, una propuesta muy vinculada al espíritu del festival: formatos culturales pequeños, sostenibles, independientes y conectados con su comunidad.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 18.00 horas con el pasacalles de Broken Brothers Brass Band y Cremasoles Second Line, que volverá a llevar la música a las calles de Burriana siguiendo la tradición festiva de Nueva Orleans.

Majin Blood Brass Band iniciará la programación del sábado 30 de mayo. / Pi Photography 27

La noche final regresará a Isósteles Estudi. Entre las 20.00 y las 22.00 horas habrá cena NOLA y pinchada de Second Line DJs. A partir de las 22.00 horas, la programación continuará con Broken Brothers Brass Band, junto a Jay Melo, Tatiana Javaloyes y Carmen Cercós, además de las sesiones de Sister Lau, Lady Stardust y Mr. Pendejo.

Escenarios y espacios del Maig di Gras 2026

La programación del Maig di Gras 2026 se reparte por varios espacios de Burriana:

Auditori Juan Varea , donde se celebrará la proyección inaugural.

, donde se celebrará la proyección inaugural. Isósteles Estudi , centro de buena parte de la programación musical, gastronómica y cultural.

, centro de buena parte de la programación musical, gastronómica y cultural. Pavelló de la Música / Camí d’Onda , que acogerá la actuación de Majin Blood Brass Band.

, que acogerá la actuación de Majin Blood Brass Band. Calles de Burriana, protagonistas del pasacalles del sábado.

Esta distribución refuerza una de las claves del festival: sacar la música del formato convencional y convertir la ciudad en escenario.

Entradas y actividades gratuitas

El Maig di Gras 2026 combinará actividades de entrada libre con propuestas de pago. Entre las actividades gratuitas figuran la proyección documental, la actuación de Majin Blood Brass Band, la presentación de Nando Cruz y el pasacalles.

Nando Cruz presentará su libro 'Microfestivales y otros escenarios posibles' en el marco del festival burrianense. / MEDITERRÁNEO

Las noches musicales del viernes y el sábado en Isósteles Estudi tienen un precio previsto de 10 euros. La organización recomienda consultar sus canales oficiales para confirmar inscripciones, horarios y posibles cambios de última hora.

Un festival pequeño con identidad propia

Más allá de la programación, el Maig di Gras se ha consolidado como una cita diferente dentro del calendario cultural de Burriana. Su valor no está solo en los nombres del cartel, sino en la forma de entender la música: cercana, participativa, callejera y comunitaria.

En un contexto marcado por los grandes festivales, el certamen reivindica otra escala posible. Una escala más humana, donde el público no es solo espectador, sino parte activa de la fiesta.

Con su 10º aniversario, el festival vuelve a demostrar que la cultura local puede tener personalidad, memoria y capacidad de generar comunidad. Durante tres días, Burriana sonará a brass band, soul, funk, jazz y second line. Durante tres días, el Maig di Gras volverá a convertir la ciudad en una pequeña Nueva Orleans mediterránea.