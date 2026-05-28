Dos niños de l’Alcora cumplen su sueño en La Voz Kids

L’Alcora vuelve a situarse en el mapa del talento musical. Dos jóvenes del municipio, Diego Gómez y Dani Escrig, ambos vinculados a la Escuela de Música Vicent Serrano Gil, han sido seleccionados para participar en La Voz Kids, el conocido programa de Antena 3.

La noticia ha despertado una gran ilusión entre sus familias, compañeros y vecinos, que siguen con orgullo la evolución artística de estos dos jóvenes alcorinos.

Diego Gómez, una copla y una segunda oportunidad

El pasado sábado se emitió la actuación de Diego Gómez, de 11 años, quien interpretó una copla ante el jurado formado por Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y Antonio Orozco.

Aunque ninguno de los coaches giró su silla, todos destacaron su potencial y le animaron a seguir trabajando. El joven recibió una segunda oportunidad de cara a futuras fases, con el mensaje de que tiene cualidades para continuar creciendo en el mundo de la música.

Para Diego, hijo de padre gallego y madre jerezana, llegar al programa ha sido un sueño cumplido. Antes de actuar en televisión superó castings en Valencia y Madrid. Era, además, la primera vez que se presentaba a un concurso.

Hasta ahora, sus actuaciones se habían limitado a las audiciones de la escuela y a cantar una saeta con la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario. Además de cantar, toca la trompeta, el piano, la guitarra y el tambor.

Dani Escrig, del teatro musical a La Voz Kids

El otro joven seleccionado es Dani Escrig, cuya actuación está prevista para el sábado 30 de mayo. También alumno de la escuela de música local, Dani cuenta ya con una destacada trayectoria artística.

Recientemente protagonizó en Madrid el musical Oliver Twist, basado en la novela de Charles Dickens y estrenado en el Teatro La Latina. Actualmente forma parte del elenco de Los chicos del coro.

Su vocación artística tiene raíces familiares: su bisabuela, María Gasch, y su abuelo, Vicente Pejó, ya fueron reconocidos en l’Alcora por su talento. Dani estudia piano, violín y canto, y continúa formándose en teatro musical en la academia Marand Musical.

La familia vive esta experiencia con enorme emoción, al igual que buena parte del municipio. Para l’Alcora, la presencia de Diego y Dani en La Voz Kids es ya un motivo de orgullo y una muestra del gran futuro de sus jóvenes talentos.