Clara Rico Osés y la batalla de la música contra el tiempo

Pocas artes conviven con una paradoja tan bella y tan despiadada como la música. La pintura se ofrece a la mirada una y otra vez; la escultura resiste en su materia. La música, en cambio, nace ya encaminada hacia su desaparición. Esa conciencia recorre Cuando la música trasciende el tiempo, el ensayo de Clara Rico Osés publicado por Temporal Casa Editora: un libro que no se limita a contar una historia de sonidos, sino que piensa qué ocurre cuando una experiencia destinada a extinguirse consigue permanecer.

Rico Osés, doctora en Musicología y catedrática en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, escribe con una autoridad que nunca se vuelve intimidatoria. Su saber no se exhibe como un muro, sino como una invitación. Cada episodio abre una escena y permite que el lector intuya que detrás de una partitura, una voz o una grabación hay siempre una disputa contra el olvido. El resultado es un ensayo riguroso y hospitalario, capaz de convertir la erudición en relato.

Clara Rico Osés en una de las presentaciones de su ensayo 'Cuando la música trasciende el tiempo'. / Temporal Casa Editora

En uno de los pasajes más certeros, la autora afirma: «El soporte de la música es el tiempo». La frase funciona como una herida. Si el tiempo es el lugar donde la música existe, también es aquello que amenaza con borrarla. De ahí que el libro atienda no solo a quienes crean, interpretan o escuchan, sino a las condiciones que hacen posible la supervivencia de lo sonoro. La historia musical aparece así como una cadena de gestos frágiles: anotar, copiar, guardar, transmitir, reproducir, volver a escuchar.

Una herencia emocional

Ese enfoque impide reducir la obra a una divulgación amable. Hay una meditación persistente sobre la pérdida. Resulta imposible, al menos para mí, no recordar aquella frase de Eduardo Halfon en Duelo (Libros del Asteroide), cuando Doña Hermenilda afirmaba que «la memoria de un hijo se ennoblece a través de la música». Rico Osés parece dialogar con esa intuición desde otro territorio: la música como herencia emocional, como archivo íntimo, como una forma de salvar algo de la corriente. También resuena, en otra clave, Andrés Caicedo, que escribió en ¡Que viva la música! (Alfaguara) que «la música es, también, recobrado, el tiempo que yo pierdo». Esa melancolía no se impone en el libro, pero lo acompaña.

'Cuando la música trasciende el tiempo' Autora: Clara Rico Osés Editorial: Temporal 192 páginas; 19,90 euros

Lo más valioso quizá sea la manera en que Rico Osés evita tanto la solemnidad académica como la simplificación divulgativa. Su mirada cruza épocas, técnicas, cuerpos y contextos sin convertirlos en un catálogo de curiosidades. Lo que le interesa no es acumular ejemplos, sino mostrar cómo cada forma de preservar la música transforma nuestra relación con ella. Así, el ensayo gana profundidad: hablar de música acaba siendo hablar de memoria colectiva, de deseo de permanencia y de los modos en que una sociedad decide qué merece seguir sonando.

Una defensa de la escucha

Cuando la música trasciende el tiempo posee una virtud poco frecuente como es hacer que la musicología respire como literatura viva. Frente a la velocidad, los algoritmos y la escucha interrumpida, el libro propone una atención más lenta. Leerlo es aceptar que cada sonido contiene algo que se va, pero también algo que puede regresar si alguien lo cuida.

Por eso el ensayo funciona como una defensa de la escucha frente a la saturación. Escuchar, aquí, no significa consumir música, sino recordar, reconstruir y aceptar que toda experiencia sonora contiene una despedida. Clara Rico Osés convierte esa certeza en una forma de resistencia emocional.