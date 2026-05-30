Carolina Sarmiento, autora de 'Las fronteras': «La literatura es una forma de ordenar el pensamiento; por eso escribo»

Carolina Sarmiento presentará su novela Las fronteras en la librería Gaia de València este jueves, 4 de junio, a las 19.30 horas, acompañada por Eva G. Guerrero. Publicada por Siruela, la obra imagina un mundo en retirada: la mitad del planeta debe ser desocupada para que la naturaleza pueda sobrevivir, y un guarda vigila los últimos días de un pueblo situado junto a una frontera verde.

Construida como una cuenta atrás, Las fronteras avanza entre la distopía, la fábula ecológica, el western crepuscular y una escritura de enorme intensidad lírica. Pero Sarmiento rehúye la moraleja: no quiere convencer, sino abrir una grieta, dejar al lector en ese territorio incómodo donde la salvación puede parecerse demasiado a la violencia. Sobre el lenguaje, los animales, la ruina, la belleza y la posibilidad de pensar el mundo desde la ficción conversa en esta entrevista.

—En Las fronteras hay una sensación constante de final, de desgaste, de algo que se extingue lentamente. Incluso la estructura (esa cuenta atrás del 24 al 0) parece empujar al lector hacia un último minuto. ¿Cuándo apareció esa idea formal y qué te permitía contar que no habrías podido expresar con una narración lineal?

La idea apareció durante la revisión del último año antes de publicar la novela. En ese momento no solo se corrigen erratas, sino que se intenta que el libro funcione lo mejor posible. Nos dimos cuenta de que, al tratarse de una única jornada, podíamos cambiar el orden de los capítulos y aprovechar esas veinticuatro horas de forma descendente.

Esa cuenta atrás imprimía una mayor urgencia. Ayudaba a llegar al desenlace, a resolver los misterios a los que se enfrenta el guarda, y generaba una especie de apremio en la lectura. No diría ansiedad, pero sí esa sensación de que algo se está agotando.

Y luego está el simbolismo del cero. Un libro nunca empieza por un cero, pero este termina en un cero. Esa cuenta atrás es individual, porque afecta al protagonista y a esa jornada decisiva que vive, pero también es colectiva: es la cuenta atrás de nuestra civilización tal y como la conocemos. Se ha decidido deshabitar la mitad del planeta, devolvérsela a la naturaleza, y eso abre un nuevo escenario. Cuando se cumplan esos diez años y se renaturalice esa mitad, ¿qué va a pasar después? El cero funciona también como una puesta a punto, como la posibilidad de volver a empezar.

La escritora asturiana Carolina Sarmiento ha publicado este 2026 la novela 'Las fronteras' (Siruela). / pablo lorenzana

—El libro imagina una humanidad que cede parte del planeta para que la naturaleza sobreviva, pero nunca cae en el discurso fácil ni en la moraleja. Más bien deja al lector en una incomodidad moral constante. ¿Te interesaba precisamente escribir desde esa contradicción, desde esa frontera entre utopía y violencia?

Sí, porque yo no escribí un ensayo, ni un alegato, ni un artículo científico. Es cierto que parto de la crisis medioambiental y de la crisis bélica contemporánea, pero las traslado a un paisaje, a un lugar, a un marco para una aventura y para una historia. Rehúyo la idea de intentar convencer a nadie.

La situación es esa: un pueblo llamado a desaparecer junto a una frontera verde. El guarda tiene que controlar que los últimos vecinos no crucen esa frontera y no cacen, que es lo último que quieren hacer en su vida. Quieren morir matando. A mí me interesaban las contradicciones del protagonista y también las contradicciones de ese tratado de desocupación.

Puede parecer una utopía que un conjunto de países se pongan de acuerdo para ofrecer al planeta una posibilidad de salvación. Pero esa utopía se vuelve distópica por la manera de aplicarla. Ahí está la frontera moral de la novela.

—En la novela conviven el lenguaje burocrático del «tratado de desocupación» y una prosa profundamente lírica. Como si el BOE y la poesía estuvieran obligados a compartir la misma página. ¿Cómo trabajaste esa tensión entre la frialdad administrativa y la vibración emocional?

La novela siempre se mueve por fronteras, y en el lenguaje también hay una frontera. Pasamos de un lenguaje burocrático, administrativo, casi como una ley urgente y autoritaria, a un lenguaje mucho más poético y lírico. Hay un contraste deliberado. Esa tensión forma parte del propio mundo de la novela: por un lado está la norma, la decisión política, la administración de la desaparición; por otro, la experiencia emocional de quienes viven ese final.

—Leyendo el libro da la impresión de que las palabras tienen un peso físico, casi mineral. Hay frases que parecen excavadas más que escritas. ¿Qué importancia tiene para ti la palabra exacta, el ritmo, la sonoridad de una frase?

Mucha. Diría que es mi objetivo a la hora de escribir: que las palabras adquieran relieve, generar atmósferas, generar una emoción a través del lenguaje. Igual que un músico puede hacerlo con la letra y con la música, creo que el lenguaje tiene esa capacidad por la vía de la comparación, de la metáfora y de la palabra exacta.

Busco que quien lee sienta lo que se le está contando. Cuando releo, busco el ritmo, la musicalidad, e intento que no sobren palabras. Que todo sea un engranaje que conduzca a esa emoción. Despertar una emoción me parece lo más conmovedor de la literatura.

'Las fronteras' Autora: Carolina Sarmiento Editorial: Siruela 136 páginas; 15,95 euros

—¿Sientes, entonces, que escribes desde un lugar más cercano a la poesía que a la narrativa convencional?

En muchas ocasiones, sí. Esta novela creo que logra un equilibrio entre la acción y la reflexión, pero sin duda la mirada espiritual es muy importante. Estamos ante un mundo que termina tal y como lo conocemos. El narrador nos cuenta los últimos días de ese lugar, y ahí me parecía imprescindible —o quizá simplemente me surgió, no lo pensé de forma programática— una mirada poética, espiritual y trascendental sobre ese mundo que se acaba.

—Hay una frase preciosa en la novela: «Si algo bueno hemos dejado los humanos es la música. Lo demás son huesos sobre huesos». En tus libros aparece mucho la sensación de ruina, pero también pequeños restos de belleza que sobreviven. ¿La literatura ocupa para ti ese lugar de resistencia frente al derrumbe?

Sí, hay una búsqueda de la belleza y también una búsqueda de la reflexión. En este caso, la ruina viene dada por el contexto en el que se desarrollan los acontecimientos. Me parece muy simbólico que en ese pueblo vayan a quedar los huesos de los antepasados, de los vecinos, porque no se los pueden llevar. Van a quedar cubiertos por esa naturaleza que avanza.

La literatura, para mí, sí ocupa ese lugar de resistencia, porque me ofrece la oportunidad de reflexionar y de pensar mejor. A través de la ficción puedo acercarme a sentimientos e intuiciones que en la oralidad se me escapan. No sé definirlos hablando, pero cuando entro en la piel de un personaje –en este caso, de ese guarda que vive un día de furia– soy capaz de mirar el mundo desde él y de relatarlo. En la novela hay una reivindicación de la naturaleza primigenia, de la naturaleza tal y como era. El protagonista busca eso.

Carolina Sarmiento abrazada a su libro. / Irma Collín

—Tus textos están llenos de animales, pero nunca funcionan como simple símbolo ecológico. Hay algo más misterioso, más antiguo, casi sagrado en ellos. ¿Qué encuentras en los animales que no encuentras en los seres humanos o en el lenguaje humano?

Los animales son misteriosos para nosotros en muchos sentidos porque desconocemos su lenguaje. No nos podemos comunicar con ellos mediante el lenguaje verbal, solo a través del gesto, del afecto y de los cuidados. Y, sin embargo, ellos nos dan algo a cambio.

Nosotros también somos animales, pero estamos vestidos, envueltos en tecnología. Ellos, sobre todo los que no son domésticos, conservan todavía una capa de lo original. Creo que el protagonista se siente cercano a ellos porque está buscando ese momento original de la tierra. Los animales mueren y no dejan nada: no dejan vestimenta, no dejan teléfonos, no dejan objetos. Hay ahí una forma de autenticidad.

—La novela transcurre en apenas 24 horas, pero detrás se percibe un mundo enorme: guerras del agua, desplazamientos, pueblos evacuados, memorias borradas… Sin embargo eliges el silencio, el fuera de campo, lo insinuado. ¿Confías más en lo que la literatura calla que en lo que explica?

Sí, a mí me gusta la sugerencia en la novela. No hay mejor manera de aburrir que contarlo todo. Prefiero contar un veinte por ciento y que el resto de la historia lo dibuje en su cabeza quien está leyendo.

Me gusta que me sugieran, que me hagan pensar, volar e imaginar. Confío mucho en ese espacio que se abre entre lo que se dice y lo que se calla.

«Los seres humanos nos vemos como nuestros propios enemigos, y posiblemente lo seamos»

—Hay una melancolía muy particular en el libro, una especie de cansancio histórico, como si los personajes llegaran después de demasiadas derrotas. ¿Crees que la literatura contemporánea está escribiendo cada vez más desde la conciencia del agotamiento o todavía hay espacio para imaginar futuros no devastados?

Lo que encuentro en la calle, más allá de la literatura, es esa frase: «Nos merecemos la extinción». Me resulta desoladora, porque revela que no confiamos en nuestra especie. Cada vez la dice más gente. Nos vemos como nuestros propios enemigos, y posiblemente lo seamos: no solo del resto de organismos vivos, sino también de nosotros mismos.

Con la novela me ha pasado algo interesante en los clubes de lectura. Hay lectores que consideran que el final es positivo, optimista, lleno de luz, y otros que lo leen como algo desolador. Hay quien en ese cero confía en que saldremos mejores, y hay quien cree que cometeremos los mismos errores una y otra vez. Julio Llamazares llegó a definir la novela como nihilista durante una presentación.

—¿Tú la sientes así?

Él dijo que era una novela distópica, nihilista. Pero yo creo que es una novela muy humanista. Tiene que ver con la búsqueda de la identidad, con la pregunta por el ser humano. En algún sitio leí que somos el animal que más se empeña en alejarse de ser animal. ¿Dónde quedan nuestros instintos? Esa pregunta me convoca mucho a la hora de reflexionar y de escribir.

También hay un cuestionamiento de la fe. La novela plantea cómo nos hemos endiosado, cómo hemos pensado que somos los dueños del mundo y que podemos regularlo todo. Hemos perdido un equilibrio, una convivencia con los animales, con las plantas, con la naturaleza.

Sin ser historiadora, creo que un cambio sustancial se produjo en la Revolución Industrial. Ahí el desequilibrio entre las formas de vida del ser humano y la realidad de la naturaleza sufrió un pico, y no nos hemos bajado de esa brecha: la seguimos ampliando.

—En ese sentido, Las fronteras dialoga con debates ecológicos muy actuales, pero desde la ficción. ¿Crees que la literatura puede llegar a lugares a los que no llega el conocimiento científico o el discurso legislativo?

Hace poco, en un club de lectura, una geóloga me decía que es importantísimo llegar a la ciudadanía no solo a través del conocimiento, sino también apoyándose en la ficción. La ficción genera una empatía que quizá el conocimiento, cuando llega impuesto por la vía de las leyes, no consigue. A veces a la gente le molestan determinadas medidas porque las siente como una imposición.

Yo no he escrito un tratado ni un ensayo, pero creo que, por la vía de la empatía con una historia, también se pueden mover conciencias. La literatura puede funcionar como puente. De hecho, me pasó algo curioso: yo no había leído Medio planeta, de E. O. Wilson, cuando escribí la novela. Ya la había enviado a la editorial cuando mi editor me preguntó si conocía ese ensayo. No lo había leído, y el planteamiento era muy parecido: la idea de que solo si se deshabita la mitad del planeta y se renaturaliza tenemos una posibilidad de seguir aquí.

Me parece curioso que, a través de la ficción, se llegue a teorías y situaciones en las que también está trabajando la comunidad científica.

«A través de la ficción puedo acercarme a sentimientos e intuiciones que en la oralidad se me escapan»

—En varias entrevistas has hablado de la importancia de la lectura en tu formación, de autores como Vila-Matas, Pollock, Fleur Jaeggy o incluso Kurosawa desde el cine. Pero más allá de las influencias reconocibles, ¿qué tipo de escritura te deslumbra hoy como lectora? ¿Qué necesita tener una voz para que te sacuda de verdad?

Me deslumbra un lenguaje personal, innovador, arriesgado. Luego la historia puede convencerme más o menos, pero necesito que el estilo me dé una bofetada. Me interesa más esa sacudida del estilo que el argumento. Quiero que una novela me sorprenda como artefacto literario, más allá de la historia que cuenta.

—Después de leer Las fronteras, uno tiene la sensación de que para ti escribir no es solo contar historias, sino una manera de intentar entender el mundo y quizá también de resistirlo. ¿Qué sigue significando hoy la literatura para ti?

Para mí la literatura es una forma de ordenar el pensamiento. Por eso escribo: porque hablando a veces me voy, me pierdo, no consigo definir del todo lo que quiero decir. La escritura me permite pensar mejor, acercarme a intuiciones, darles forma.