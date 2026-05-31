El talento premiado con un Latin Grammy que se podrá ver gratis en Castelló

Castelló acogerá el próximo sábado 13 de junio, a las 12.00 horas, la conferencia Mujeres en la Música, protagonizada por la pianista internacional y doctora Isabel Pérez Dobarro, ganadora de un Latin Grammy al Mejor Álbum Clásico por su trabajo Kaleidoscope. El encuentro tendrá lugar en el Real Casino Antiguo de Castelló, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La actividad, organizada por el Conservatorio Profesional de Música “Mestre Tárrega” de Castellón, propone una reflexión sobre el papel de las mujeres en la creación musical y sobre la necesidad de recuperar, estudiar y difundir el legado de compositoras que durante siglos han permanecido invisibilizadas en la historia de la música.

Considerada una de las pianistas españolas con mayor proyección internacional, Isabel Pérez Dobarro combina una destacada carrera artística con una intensa labor académica, investigadora y divulgativa. Su trayectoria la ha llevado a actuar en escenarios de referencia como el Carnegie Hall de Nueva York, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Palau de la Música Catalana o el Auditorio Nacional de Madrid. También ha participado en conferencias y encuentros en instituciones como Naciones Unidas, Harvard University o el Parlamento Europeo.

Isabel Pérez Dobarro ofrecerá en Castelló una conferencia dedicada al papel de las mujeres en la música. / MEDITERRÁNEO

Una voz internacional para recuperar el legado de las compositoras

Durante la conferencia en Castelló, Pérez Dobarro abordará la presencia de las mujeres en la música desde una perspectiva artística, histórica y social. La pianista ha desarrollado una parte esencial de su carrera en torno a la recuperación del repertorio creado por mujeres, tanto a través de conciertos como de grabaciones, investigaciones y proyectos de divulgación.

Entre esas iniciativas destaca Women in Music, proyecto impulsado por la propia artista para promover la música compuesta por mujeres y contribuir a su presencia en auditorios, programas educativos y espacios culturales. Su trabajo ha permitido dar visibilidad a compositoras históricas y contemporáneas, reforzando un debate cada vez más presente en el ámbito musical: quiénes han formado parte del canon y quiénes han quedado fuera de él.

Isabel Pérez Dobarro, una carrera entre escenarios, investigación y compromiso cultural

Doctora por la New York University y profesora del Centro Superior Katarina Gurska, Isabel Pérez Dobarro ha desarrollado su carrera en países como Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Argentina, Bélgica y Rusia. Además de su actividad como intérprete, ha impartido conferencias, clases magistrales y participado en proyectos internacionales vinculados a la música, la sostenibilidad, la igualdad y la diplomacia cultural.

Su álbum Kaleidoscope, editado por el sello Naxos Grand Piano, ha recibido el reconocimiento de la crítica y del público, además del Latin Grammy al Mejor Álbum Clásico. La artista ha sido también reconocida por medios nacionales e internacionales y por su compromiso con la recuperación de repertorios poco difundidos.

Una cita cultural abierta al público en Castelló

La conferencia “Mujeres en la Música” tendrá lugar el sábado 13 de junio a las 12:00 horas en el Real Casino Antiguo, situado en la Plaza Puerta del Sol, 1, Castelló de la Plana. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

Desde el Conservatorio Profesional de Música “Mestre Tárrega” destacan que esta visita supone una oportunidad para acercar al público castellonense la labor de una artista de referencia internacional y abrir un espacio de diálogo sobre el papel de las mujeres en la historia y el presente de la música.