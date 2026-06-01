Tiene solo 10 años, es de l'Alcora y ya ha enamorado a Luis Fonsi en 'La Voz Kids'

El talento de Dani Escrig volvió a brillar sobre un escenario. El joven alcorino, de tan solo 10 años, cautivó al jurado de La Voz Kids, el popular programa de Antena 3, y logró que Luis Fonsi girara su silla para incorporarlo a su equipo en la siguiente fase del concurso.

El cantante y compositor puertorriqueño, mundialmente conocido por éxitos como Despacito y por una trayectoria ligada al pop latino y la balada romántica, quedó fascinado por la interpretación de Dani. Aunque el resto de coaches —Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco— también valoraron muy positivamente su actuación, fue finalmente Fonsi quien apostó por el joven artista de l’Alcora.

Una pasión que nació en l’Alcora

Antes de cantar, Dani Escrig explicó que es de l’Alcora y recordó que comenzó a acercarse al mundo de la música junto a su abuelo, participando con el popular grupo de las Espontáneas Alcorinas en sus espectáculos solidarios, a las que quiso enviar un cariñoso saludo.

El joven artista de l'Alcora Dani Escrig formó parte del musical 'Oliver Twist' en Madrid. / MEDITERRÁNEO

El joven también destacó su formación en la Escuela de Música Vicente Serrano Gil de l’Alcora, donde estudia canto, piano y violín. Actualmente cursa Primaria en el Colegio Puértolas Pardo, compaginando sus estudios con una intensa actividad artística.

Del teatro musical a La Voz Kids

La presencia de Dani Escrig en La Voz Kids llega después de una etapa muy especial sobre los escenarios. El alcorino fue uno de los protagonistas del musical Oliver Twist, basado en la célebre novela de Charles Dickens, estrenado el pasado año en el Teatro La Latina de Madrid.

Su pasión por la música y las artes escénicas le ha llevado a combinar su vida en l’Alcora con estancias en Madrid, donde continúa formándose en teatro musical en la academia Marand Musical y participando en diferentes producciones.

Tras su paso por Oliver Twist, conocido como «el musical de los niños olvidados», Dani también forma parte del elenco del musical Los chicos del coro, producción de AMR Produce Corporate.

El apoyo de todo un pueblo

Durante su intervención en el programa, Dani manifestó que sueña con ser artista y dedicarse profesionalmente a la música y a los escenarios cuando sea mayor. Su participación en La Voz Kids ha despertado numerosas muestras de cariño entre vecinos, familiares y amigos de l’Alcora.

Dani Escrig interpreta 'Never Enough' en 'La Voz Kids'.

La familia de Dani Escrig y el propio joven artista han querido agradecer el apoyo recibido por parte de toda la población alcorina, al tiempo que animan a seguir acompañándolo en sus próximas actuaciones dentro del programa y en sus proyectos musicales en Madrid.