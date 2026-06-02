El niño de l'Alcora que aparece en el anuncio de la llegada del Papa a España: «Ha sido una experiencia muy bonita para mi abuelo y para mí»

Una escena cotidiana en el metro, varios pasajeros atrapados por la pantalla del móvil y una invitación sencilla, pero poderosa: levantar la mirada. En ese gesto, aparentemente pequeño, aparece el alcorino Dani Escrig, un niño de l’Alcora que, junto a su abuelo Vicente, forma parte de uno de los anuncios de la campaña nacional de comunicación preparada con motivo de la visita del Papa León XIV a España.

La campaña, presentada bajo el lema Alzad la mirada, busca lanzar un mensaje de esperanza, amistad y reconciliación en una sociedad marcada por la polarización, la prisa y la indiferencia. Su objetivo es llegar al conjunto de la ciudadanía, más allá de las creencias personales, con una llamada directa a volver a mirar a los demás.

Un niño de l’Alcora en una campaña nacional

Dani Escrig, natural de l’Alcora, cumplió el pasado miércoles 27 de mayo 11 años. Actualmente vive entre Madrid y l’Alcora, estudia 5º de Educación Primaria y cursa 4º de Enseñanzas Elementales de Música en las especialidades de piano y violín. Además, se forma en teatro musical, una disciplina en la que ya ha empezado a construir una trayectoria sorprendente para su edad.

El joven Dani Escrig en un momento del spot publicitario. / MEDITERRÁNEO

Su participación en el spot llegó gracias a Carmen Márquez, directora de Marand Musical, la escuela de teatro musical en la que Dani se forma en Madrid. A partir de ahí, el joven alcorino pasó a formar parte de Metro, una de las dos piezas audiovisuales de la campaña.

En el anuncio, Dani interpreta a un niño que viaja en el metro junto a su hermana. Como el resto de pasajeros, aparece inmerso en el ambiente habitual de cualquier vagón: móviles, silencio, prisas y miradas bajas. Pero la megafonía lanza una invitación inesperada. Entonces, el niño deja de mirar la pantalla y descubre algo mucho más real: los ojos de quienes viajan a su alrededor. “Represento a un niño que va en el metro con su hermana y alza la mirada del móvil para ver la verdad en los ojos de los demás”, explica Dani.

«Una experiencia muy bonita» junto a su abuelo

La participación en el anuncio tuvo un valor añadido para Dani: compartir el rodaje con su abuelo Vicente. Para ambos, la experiencia fue mucho más que una aparición en una campaña publicitaria. Fue un recuerdo familiar unido a un mensaje de fondo que les emocionó especialmente. «Ha sido una experiencia muy bonita para mi abuelo y para mí participar en el spot Metro para transmitir un mensaje tan bonito y esperanzador», asegura el joven artista.

El joven Dani Escrig, junto a su abuelo, en una actuación en el Auditori de Caixa Rural de l'Alcora. / Nomdedeu

El mensaje de la campaña, según Dani, habla de esperanza, amistad y reconciliación. También invita a salir de la indiferencia y a recuperar algo que muchas veces se pierde entre pantallas: la capacidad de escuchar, mirar y reconocer en el otro una historia, una emoción y una humanidad compartida.

Del móvil a los ojos: el mensaje viral de 'Alzad la mirada'

La fuerza del spot está precisamente en su sencillez. No necesita grandes discursos. Basta una imagen reconocible: personas sentadas en un vagón, cada una encerrada en su propio mundo digital. Frente a esa escena, el anuncio propone un gesto casi revolucionario en tiempos de ruido y algoritmos: levantar la cabeza y mirar a quien tenemos delante.

Ese es el corazón de Alzad la mirada, una campaña que pretende conectar con creyentes y no creyentes a través de un lenguaje cercano, emocional y contemporáneo. El mensaje va más allá de la visita del Papa: plantea una pregunta directa a la sociedad actual. ¿Cuánto nos estamos perdiendo por no mirar?

En ese contexto, la presencia de Dani y su abuelo aporta una dimensión especialmente cercana. Desde l’Alcora hasta una campaña de alcance nacional, su participación refleja cómo las grandes historias también se construyen con rostros cotidianos, familias reales y gestos pequeños capaces de llegar muy lejos.

Una joven promesa con música, teatro y televisión

Aunque solo tiene 11 años, Dani Escrig ya cuenta con una destacada trayectoria artística. Ha actuado como solista junto a Daniel Diges en Cineman, en Madrid; ha protagonizado el musical Oliver Twist en el Teatro La Latina, interpretando al personaje principal; y ha formado parte de Los Chicos del Coro, donde dio vida a René.

También ha participado en programas televisivos de gran proyección como Got Talent España y La Voz Kids, experiencias que han reforzado su formación escénica y musical.

Ahora, con su participación en el spot Metro, Dani suma un nuevo capítulo a una carrera que empieza a abrirse camino con fuerza. Y lo hace con un mensaje que conecta directamente con su generación: en un mundo lleno de pantallas, quizá el primer paso para encontrarnos sea tan simple como alzar la mirada.