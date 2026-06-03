Lo que ocurrirá este domingo en una cueva de Castellón no se parece a ningún otro concierto

Una cueva, un río subterráneo y dos voces dispuestas a convertir el silencio en música. Esa es la singular propuesta que llegará este domingo 7 de junio a les Coves de Sant Josep, en la Vall d'Uixó, con la actuación de Emilia y Pablo dentro del ciclo Singin' in the Cave 2026.

El dúo chileno llevará su particular universo de folclore latinoamericano y flamenco a la Sala de los Murciélagos del río subterráneo más largo de Europa, un escenario natural donde la reverberación de la roca forma parte del propio espectáculo.

La cueva como parte de la voz

Para Emilia Lazo y Pablo Cáceres, el enclave donde actuarán es mucho más que un escenario. La acústica natural del espacio forma parte de la propia interpretación y condiciona la manera en que las canciones llegan al público.

Emilia y Pablo serán protagonistas en la nueva edición del singular ciclo musical Singin' in the Cave de la Vall d'Uixó. / David Martín Rodero

«Tocar en un espacio con una acústica tan especial nos permite desplegar toda nuestra imaginación y dinámicas vocales. Para nosotros el espacio es parte de la voz; la voz surge cuando es capaz de viajar fuera de nuestros cuerpos», explican los artistas.

La relación de Pablo con el ciclo no es nueva. El músico ya participó anteriormente en Singin' in the Cave como guitarrista de Valeria Castro, una experiencia que le permitió conocer las particularidades sonoras de un espacio que se ha convertido en una referencia dentro de la programación cultural valenciana.

Un diálogo entre el folclore latinoamericano y el flamenco

Afincados en Madrid, Emilia y Pablo han desarrollado un proyecto que encuentra en las músicas de raíz un territorio común para explorar nuevas formas de expresión. En sus composiciones conviven influencias procedentes del joropo, el bolero o la chacarera junto a elementos característicos de la cultura flamenca.

Su propuesta defiende el folclore como un lenguaje universal capaz de conectar tradiciones, emociones y experiencias diversas. Una filosofía que encaja especialmente con el espíritu de Singin' in the Cave, donde el entorno natural adquiere un protagonismo tan importante como la propia música.

«Creemos profundamente en el misterio del arte. El arte tiene el fin de revelarnos un gran secreto cada vez que tomamos contacto con él y la cueva es un lugar mágico donde podremos cantarnos desde el silencio, desde la naturaleza que todo lo entiende», señalan.

Los músicos también destacan la capacidad evocadora de las canciones cuando se interpretan en un espacio como este. «Creemos en la capacidad de la música de levantar imágenes, recuerdos o posibles futuros. Un lugar tan natural como una cueva, que nos acerca a lo ritual, es el lugar perfecto para confesarnos a través de canciones».

De 'Territorio de Delirio' a 'Isla Virtuosa'

La trayectoria del dúo comenzó a consolidarse en 2021 con la publicación de Territorio de Delirio, un trabajo producido por Diego Galaz y editado por Madame Vodevil. El álbum contó con colaboraciones de artistas como Niño de Elche, Martín Bruhn y el propio Galaz, y llamó la atención por una propuesta alejada de tendencias y fórmulas convencionales.

Su trabajo más reciente, Isla Virtuosa, supone un nuevo paso en la evolución artística del proyecto. Producido por Maestro Espada y también editado por Madame Vodevil, el disco incorpora nuevos matices sonoros que refuerzan la personalidad de una formación considerada una de las más interesantes dentro del nuevo folclore desarrollado entre España y Latinoamérica.

A lo largo de su carrera han compartido escenario con artistas como Estrella Morente, Silvana Estrada, Diego El Cigala, Perotá Chingó o José Mercé, además de presentar sus canciones en países como España, Francia, Alemania, República Checa o Chile.

Once años llevando la música al interior de la tierra

Singin' in the Cave celebra este año su undécima edición consecutiva. Desde 2016, el ciclo ha convertido les Coves de Sant Josep en un espacio cultural único gracias a un formato que combina una visita en barca por el río subterráneo navegable más largo de Europa con actuaciones musicales en acústico.

La edición de 2026 ha apostado además por una marcada presencia internacional. Antes de Emilia y Pablo ya han pasado por el ciclo los peruanos Alejandro y María Laura y los portugueses Carolina Ligeiro & David Antunes. La programación de junio concluirá el día 21 con AnimalPersona, el nuevo proyecto de Carles Chiner, líder de Gener.

Las entradas para asistir al concierto pueden adquirirse a través de la página web de Coves de Sant Josep.