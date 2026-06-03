La voz que convertirá la Vall d’Uixó en una película de Almodóvar

La Vall d’Uixó se prepara para vivir una noche de cine, música y memoria sentimental. Pasión Vega llegará el próximo sábado 13 de junio al Auditori Leopoldo Peñarroja con Pasión Almodóvar, un espectáculo en el que la cantante se adentra en el universo sonoro de Pedro Almodóvar para reinterpretar algunas de las canciones más reconocibles de su filmografía.

La cita, prevista a las 19.30 horas, reunirá sobre el escenario la voz de una de las grandes intérpretes de la música española contemporánea y el lenguaje musical de Moisés P. Sánchez, pianista, compositor y arreglista, que firma la dirección musical del proyecto. Junto a él, el formato se completa con el color instrumental de su cuarteto, en una propuesta que cruza la canción popular, el jazz, la copla, el bolero y la emoción cinematográfica.

Un viaje por la banda sonora emocional de Almodóvar

Pasión Almodóvar no es un simple repertorio de canciones conocidas. Es una lectura escénica de un imaginario colectivo. Temas como Un año de amor, Volver, Cucurrucucú Paloma, A tu vera, Piensa en mí, Puro teatro o Ne me quitte pas forman parte de una memoria compartida que el cineasta manchego convirtió en relato, personaje y herida.

Pasión Vega interpretará algunos de los temas principales del universo cinematográfico de Pedro Almodóvar. / MEDITERRÁNEO

En las películas de Almodóvar, la música rara vez aparece como un adorno. Sus canciones abren grietas, explican silencios, intensifican despedidas y acompañan a personajes que aman, pierden, recuerdan o sobreviven. Pasión Vega recoge ese legado desde una interpretación contenida y profundamente expresiva: no grita el drama, lo acaricia; no imita las versiones originales, las devuelve al presente con una sensibilidad propia.

El espectáculo llega además en un momento especialmente significativo para la artista, que en 2026 ha publicado también el álbum ‘Pasión Almodóvar’, un trabajo discográfico nacido de este diálogo entre música y cine. En él, Vega revisa canciones que han atravesado varias generaciones y que, bajo nuevos arreglos, vuelven a sonar íntimas, reconocibles y renovadas.

Pasión Vega y Moisés P. Sánchez: dos lenguajes para una misma emoción

La alianza artística entre Pasión Vega y Moisés P. Sánchez es uno de los grandes atractivos de esta propuesta. La cantante, con una trayectoria vinculada a la canción española, la copla, el bolero y la música iberoamericana, encuentra en este proyecto un territorio natural: el de las canciones que cuentan historias antes incluso de que empiece la primera nota.

Sánchez, por su parte, aporta una mirada contemporánea desde el piano y los arreglos. Su perfil como compositor, improvisador y productor abre el repertorio hacia una sonoridad elegante, jazzística y cinematográfica, capaz de respetar la melodía original sin convertirla en pieza de museo.

La dirección escénica corre a cargo de Joan Anton Rechi, con una puesta en escena inspirada en la estética almodovariana: color, teatralidad, emoción y un sentido visual que convierte el concierto en algo más que un recital. La propuesta está concebida como una experiencia escénica en la que cada canción funciona como una pequeña película.

Entradas

Las entradas para el concierto de Pasión Vega en la Vall d’Uixó están disponibles a través de la plataforma oficial del Auditori.