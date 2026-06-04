Castelló recupera el concierto que se quedó sin vivir: El Barrio actuará en 2027

El Barrio volverá a encontrarse con el público de Castelló en una cita que llega cargada de simbolismo. El artista gaditano se convierte en el primer nombre confirmado de SOM Festival 2027 y actuará el 17 de julio del próximo año en el Real Club Náutico, dentro de la nueva gira que llevará su música por diferentes ciudades españolas.

La confirmación supone uno de los primeros grandes anuncios musicales del verano de 2027 en la provincia y marca el inicio de la nueva edición del festival, que empieza a desvelar su programación con una incorporación de peso.

El Barrio, primer artista confirmado de SOM Festival 2027

SOM Festival ha elegido a El Barrio como primer artista confirmado de su edición 2027. La actuación tendrá lugar el 17 de julio en el Real Club Náutico de Castellón, uno de los espacios más reconocibles del ciclo y un enclave privilegiado junto al Mediterráneo.

Cartel del concierto que El Barrio ofrecerá el próximo 2027 en el SOM Festival. / MEDITERRÁNEO

La noticia tiene además un componente emocional para el festival y para los seguidores del artista. El Barrio ya formó parte del cartel de la primera edición de SOM Festival, pero las adversas condiciones meteorológicas impidieron finalmente la celebración de aquel concierto. Años después, Castelló podrá vivir por fin una actuación que quedó pendiente y que muchos fans esperaban desde entonces.

El regreso del artista gaditano convierte esta cita en una de las fechas destacadas del calendario musical castellonense. Su presencia refuerza la apuesta de SOM Festival por una programación con grandes nombres nacionales y por conciertos capaces de reunir a públicos de distintas generaciones.

Una gira muy esperada con parada en Castelló

El concierto de Castelló formará parte de la nueva gira de El Barrio, que arrancará en febrero de 2027 y recorrerá diferentes ciudades españolas con un total de 18 conciertos. Dentro de ese itinerario, SOM Festival será una de las paradas seleccionadas por el artista, lo que convierte la actuación del 17 de julio en una fecha especialmente relevante para sus seguidores en la Comunitat Valenciana.

Con tres décadas de trayectoria, El Barrio se ha consolidado como una de las figuras más reconocibles de la música española. Su estilo, marcado por la mezcla de raíces andaluzas, flamenco, rock y canción de autor, ha construido un universo propio y una relación muy estrecha con un público que continúa llenando recintos en cada nueva gira.

Sus conciertos destacan por la emoción, la cercanía y una conexión directa con los seguidores. Esa intensidad sobre el escenario ha convertido sus directos en uno de los grandes reclamos de su carrera y explica la expectación que genera cada nuevo anuncio de gira.

Entradas para El Barrio en Castellón

Las entradas para el concierto de El Barrio en SOM Festival 2027 saldrán a la venta este viernes 5 de junio en la plataforma Enterticket.

La organización prevé una alta demanda, especialmente por el valor simbólico de este regreso y por tratarse de una de las paradas incluidas en una gira nacional limitada. La cita permitirá al público castellonense reencontrarse con uno de los artistas más queridos del panorama musical español y disfrutar de un concierto largamente esperado.

SOM Festival empieza a construir su edición 2027

Con esta primera confirmación, SOM Festival comienza a dar forma a su edición 2027 y mantiene su apuesta por una oferta cultural diversa, atractiva y vinculada a un entorno singular junto al mar.

El ciclo, producido por Disparate Entertainment y Vibra Music, cuenta con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana.

La llegada de El Barrio como primer artista confirmado sitúa ya a SOM Festival 2027 en el mapa de los grandes eventos musicales del próximo verano. La capital de la Plana recupera así una cita pendiente con el artista gaditano y prepara una noche que promete ser uno de los momentos más esperados de la temporada.