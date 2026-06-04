Sara Baras vuelve a Castelló: fecha, lugar y entradas para ver 'Infinita', su nuevo espectáculo

Sara Baras regresa a Castelló. La bailaora y coreógrafa gaditana actuará en el Auditori i Palau de Congresos, donde presentará Infinita, su nuevo espectáculo. La cita, llamada a convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del arranque de año en la provincia, llega tras el éxito de su última visita a la ciudad, cuando agotó dos funciones consecutivas con Vuela.

La artista vuelve así a la capital de la Plana con una propuesta escénica que mira a las raíces, al legado y al paso del tiempo desde una sensibilidad profundamente flamenca. Infinita se presenta así como un viaje emocional construido a través de ocho miradas de mujer, ocho formas de habitar el escenario y de reivindicar la herencia del flamenco como una memoria viva, poderosa y contemporánea.

De 'Vuela' a 'Infinita': el regreso más esperado

La última actuación de Sara Baras en Castelló tuvo lugar a finales de 2025 con un montaje concebido como homenaje a Paco de Lucía y creado para celebrar los 25 años de trayectoria de su compañía. Aquel espectáculo, articulado en torno a la madera, el mar, la muerte y el vuelo, dejó una fuerte huella entre el público castellonense y confirmó el magnetismo de una artista capaz de convertir cada función en un acontecimiento.

Sara Baras presentará en Castelló 'Infinita', una propuesta que nace de la identidad, la herencia y el paso del tiempo. / MEDITERRÁNEO

Ahora, el regreso a la capital de la Plana, que tendrá lugar el próximo 9 de enero de 2027, abre una nueva etapa. Si Vuela miraba al maestro de la guitarra desde la emoción y el agradecimiento, con Infinita se adentra en la identidad, la tierra y la transmisión. En este sentido, Sara Baras propone una obra en la que el flamenco aparece como lenguaje heredado, pero también como impulso de futuro: una forma de contar quiénes somos sin renunciar a la belleza, la fuerza ni la libertad del movimiento.

Una de las grandes figuras del flamenco internacional

Nadie duda en reconocer a Baras como una de las creadoras más reconocidas de la danza española contemporánea. Bailaora, coreógrafa y directora de escena, la de San Fernando ha llevado el flamenco a algunos de los escenarios más importantes del mundo y ha construido una trayectoria marcada por el rigor técnico, la potencia escénica y una personalidad artística inconfundible.

Su compañía, Ballet Flamenco Sara Baras, se ha consolidado como una referencia internacional desde finales de los años noventa. A lo largo de su carrera, la artista ha firmado espectáculos como Sueños, Juana la Loca, Mariana Pineda, Carmen, La Pepa, Voces, Sombras, Alma o Vuela, títulos que han contribuido a renovar la puesta en escena del flamenco sin romper el vínculo con la tradición.

Esa combinación de raíz y modernidad es, precisamente, una de las claves de su éxito. Sara Baras no solo baila: construye universos. En sus espectáculos, la música en directo, el vestuario, la luz y la coreografía dialogan para envolver al espectador en una experiencia total, donde cada taconeo funciona como pulso, memoria y emoción.

Ocho mujeres, una misma herencia

En Infinita, Sara Baras vuelve a situar a la mujer en el centro del relato escénico. El espectáculo nace de una identidad compartida y de una herencia que se transmite de generación en generación. Sobre el escenario, ocho mujeres sostienen una misma respiración artística: la de Andalucía, la del flamenco y la de una tradición que no se detiene.

La propuesta invita al público a vivir una experiencia cargada de sensibilidad, belleza y energía. No se trata solo de contemplar una coreografía, sino de entrar en un paisaje emocional donde el tiempo, la memoria y la tierra se convierten en movimiento. Con esta nueva obra, Baras vuelve a demostrar por qué su nombre ocupa un lugar esencial en la escena flamenca internacional.

Entradas para Sara Baras en Castelló

La respuesta del público no se ha hecho esperar. Según la organización, las entradas para la función de Sara Baras en Castelló están registrando un gran ritmo de venta desde los primeros días de preventa, con más de un centenar de localidades adquiridas ya en esta primera fase.

Las entradas ya pueden adquirirse aquí.

Con esta nueva cita, Castelló vuelve a situarse en el mapa de las grandes giras escénicas nacionales. Y la pregunta ya tiene respuesta: Sara Baras regresa el 9 de enero de 2027. Una fecha para apuntar en el calendario y una oportunidad para reencontrarse con una de las grandes leyendas vivas del flamenco.