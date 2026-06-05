De Bin Laden al Mediterráneo: 'Fronteras' sacude el Teatre Principal de Castelló

El Teatre Principal de Castelló recibirá este 6 de junio una de las propuestas teatrales más intensas de la temporada: Fronteras, texto del dramaturgo británico Henry Naylor dirigido por Andrés Lima y protagonizado por Carolina Yuste y Eneko Sagardoy.

La obra, producida por Pincheforn Producciones y Check-in Producciones, plantea un viaje escénico de alto voltaje emocional por algunas de las heridas abiertas del siglo XXI: el 11 de Septiembre, la guerra de Siria, la cultura de la celebridad, el periodismo de guerra, la indiferencia occidental y las vidas que se juegan cada día en el Mediterráneo.

Dos historias separadas por un abismo

Fronteras construye su relato a partir de dos personajes que, en apariencia, viven en mundos opuestos. Por un lado está Sebastian, un joven fotógrafo occidental que sale de la universidad con la ambición de retratar los lugares más castigados del planeta y sacudir las conciencias acomodadas de Occidente. Su carrera cambia cuando consigue una imagen de un todavía semidesconocido Osama Bin Laden. Años después, tras los atentados del 11 de Septiembre, aquella fotografía le convierte en un nombre codiciado por los medios.

Carolina Yuste y Eneko Sagardoy son los protagonistas de 'Fronteras'. / MEDITERRÁNEO

Pero el éxito también transforma su mirada. La fama, el dinero y la comodidad acaban alejándolo de los ideales que lo llevaron al fotoperiodismo, hasta convertirlo en fotógrafo de celebridades.

En paralelo, la obra sigue a Sin Nombre, también llamada Farah, una adolescente grafitera de la ciudad siria de Homs. Tras perder a su padre a manos del régimen de Bashar al-Asad, la joven utiliza el arte como forma de resistencia política y personal. Su historia habla de miedo, coraje, descubrimiento del amor, compromiso artístico y lucha por un futuro más justo.

La guerra y un embarazo inesperado la obligarán a abandonar su país en busca de una vida posible para su bebé. El destino de ambos personajes terminará cruzándose en un lugar tan real como simbólico: una barca que se hunde en el Mediterráneo.

Teatro urgente sobre un presente incómodo

Andrés Lima define Fronteras como teatro urgente, y la expresión resume bien el pulso de una obra que no mira la actualidad desde la distancia. El montaje habla de migración, violencia, censura, fanatismo, desigualdad y miedo, pero también de arte, amor, dignidad y memoria.

La propuesta no renuncia al entretenimiento ni al ritmo narrativo. Su fuerza está precisamente en combinar tensión dramática, poesía, humor, sátira y sentido del espectáculo para llevar al público a una pregunta incómoda: ¿hasta dónde somos capaces de sostener nuestra integridad cuando el mundo nos empuja hacia la comodidad, el silencio o la indiferencia?

Eneko Sagardoy en uno de los ensayos de 'Fronteras', que dirige Andrés Lima. / Laura Ortega

Fronteras también funciona como una crítica a la cultura de la imagen. El fotógrafo que quería cambiar el mundo termina trabajando para la maquinaria de la fama, mientras una joven sin nombre arriesga la vida por pintar mensajes de libertad en los muros de una ciudad sitiada. Entre ambos extremos, la obra dibuja una reflexión sobre qué imágenes nos conmueven, cuáles consumimos y cuáles preferimos dejar fuera de plano.

Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, frente a un reto actoral

Uno de los grandes atractivos de Fronteras en Castelló será ver sobre el escenario a Carolina Yuste y Eneko Sagardoy, dos intérpretes de gran presencia en el cine y el teatro español contemporáneo.

Yuste interpreta a Sin Nombre/Farah, una joven marcada por la guerra, la pérdida y la resistencia. Sagardoy da vida a Sebastian, el fotógrafo que ve cómo sus convicciones se erosionan con la fama. Pero el montaje va más allá del duelo entre dos protagonistas: ambos intérpretes encarnan también una galería de personajes secundarios que atraviesan sus vidas y amplían el mapa político y emocional de la obra.

La dirección de Andrés Lima apuesta por una narración viva, física y visual, en la que la palabra convive con la luz, las sombras, el sonido envolvente y la videocreación. El resultado busca convertir el escenario en un espacio en transformación: Siria, Londres, Los Ángeles, Afganistán o el Mediterráneo pueden aparecer ante el espectador a través del relato, el cuerpo y la imagen.

Henry Naylor: del humor satírico al drama político

El autor de la obra, Henry Naylor, es uno de los dramaturgos británicos más reconocidos por su capacidad para llevar al teatro conflictos contemporáneos con agudeza crítica, pulso narrativo y sentido del humor. Antes de adentrarse en el drama político, destacó en la comedia satírica británica y en formatos de televisión como Spitting Image y Headcases.

Su giro hacia un teatro más comprometido llegó después de un viaje a Afganistán. A partir de entonces desarrolló una obra centrada en conflictos internacionales, guerras recientes y consecuencias humanas de la violencia política. Fronteras, estrenada originalmente como Borders, se inscribe en esa línea: teatro de actualidad, pero con ambición literaria y emocional.

La pieza fue estrenada en el Festival de Edimburgo, donde obtuvo una importante acogida de público y crítica, y recibió reconocimientos como el Carol Tambor Best of Edinburgh y el Fringe First.

Una cita teatral para mirar de frente

La llegada de esta pieza teatral a Castelló supone una oportunidad para acercarse a un montaje que combina nombres destacados de la escena española con un texto de fuerte carga contemporánea.

No es una obra cómoda, pero sí una propuesta pensada para atrapar al espectador desde la narración y dejar una huella posterior. En apenas una función, el público se enfrentará a una historia que conecta la guerra de Siria con el Mediterráneo, el fotoperiodismo con la industria de la fama y la responsabilidad individual con las grandes crisis colectivas.

El 6 de junio, el Teatre Principal de Castelló abrirá sus puertas a una obra que convierte la frontera en mucho más que una línea geográfica. En Fronteras, las fronteras son políticas, morales, mediáticas y emocionales. Y todas ellas obligan a decidir de qué lado queremos mirar.