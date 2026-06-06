Philippe Claudel, autor de 'Wanted': «El pensador pertenece ya a la prehistoria de la civilización»

Philippe Claudel estará el próximo 9 de junio, a las 19.00 horas, en la librería Ramón Llull de València, en un acto abierto al público que servirá como pretexto para conversar sobre Wanted (Bunker Books), su nueva novela.

Escritor, cineasta y presidente de la prestigiosa Academia Goncourt de Francia, Claudel ha construido una obra atravesada por la culpa, la compasión, la violencia moral y la necesidad de «humanizar la humanidad». En este nuevo libro breve, satírico y escrito con urgencia, el autor francés observa un mundo dominado por el ruido, la propaganda, la vulgaridad del poder y la aceleración tecnológica. Frente a esa deriva, reivindica la literatura, el humor negro, el voto y el arte como formas de resistencia ante la anestesia colectiva.

Philippe Claudel visita a València este 9 de junio en un acto abierto al público que tendrá lugar en la librería Ramon Llull. / DR

—Wanted parece haber sido escrito desde la sensación de que el mundo ha entrado en una fase de histeria permanente, en la que el poder político y económico ya ni siquiera necesita disimular su vulgaridad. ¿Cree que la literatura todavía puede revelar algo cuando la realidad contemporánea parece haberse convertido ya en una caricatura de sí misma?

La literatura tiene el poder de fijar en una forma duradera aquello que puede parecer efímero y volátil. Creo en el poder del texto, en su capacidad para darnos la materia con la que elaborar un pensamiento complejo, un análisis profundo; también para exhibir, de forma teatral, lo trágico o lo grotesco de situaciones o personajes que parecen más extraídos de un dibujo animado que de la realidad. La literatura vuelve a poner las cosas en perspectiva y, gracias a ello, puede hacer que se derrumben los seres de arena.

—En varias ocasiones a lo largo de su trayectoria ha defendido la necesidad de «humanizar la humanidad». Sin embargo, Wanted presenta un universo en el que el lenguaje público parece completamente contaminado por el cinismo, la propaganda y el espectáculo. ¿Tiene la sensación de que las palabras han perdido hoy su capacidad para reparar o reunir a los seres humanos?

Soy profunda, visceral y dramáticamente humanista. Creo en el ser humano, pese al placer que encuentra en tomar los peores caminos y en abandonarse a los peores sentimientos. Hay que apostar por el ser humano. Es un riesgo que hay que correr. Hay que correr ese riesgo de extraer de él su parte mejor, aunque a veces haya que padecer su ignominia y su bajeza. Si ya no tuviéramos esa creencia, esa fuerza, ese sueño, ese impulso, ¿qué nos quedaría? Nada. El caos, el egoísmo. La soledad. El odio. Creo en el poder del bien y en la fuerza de la fraternidad.

«Hay que apostar por el ser humano. Es un riesgo que hay que correr»

—Pertenece a una tradición literaria profundamente humanista, heredera de Dostoievski, Kafka o Kadaré, pero aquí parece partir de la idea de que el pensamiento complejo ha sido expulsado del debate público. ¿Escribir una sátira hoy es una forma de resistencia intelectual o la constatación amarga de que la elegía ya no basta?

Escribí este texto muy deprisa, dos meses después de la llegada de Trump al poder: el mundo estaba entonces estupefacto ante las declaraciones y decisiones de ese antiguo presentador de televisión, de ese promotor inmobiliario convertido en bufón político. Hacía falta una sátira, una distopía cómica, para devolver a la gente el poder de reírse de todo eso. La risa nos da la fuerza para tratar al rey como el loco que es. Desde hace más de un año se toma a Trump demasiado en serio, y eso le confiere una legitimidad que no tendría si, desde el principio, el mundo entero le hubiera hecho comprender que no es más que un payaso con una salud mental problemática y una cultura geopolítica inexistente.

'Wanted' Autor: Philippe Claudel Traducción: Mercedes Pacheco Editorial: Bunker Books 128 páginas; 16,90 euros

—Una idea especialmente inquietante atraviesa el libro: la neolengua corporativa va sustituyendo poco a poco la experiencia humana real. Los discursos políticos, económicos y tecnológicos parecen concebidos para vaciar las palabras de sentido. ¿Cuál es, a su juicio, la responsabilidad del escritor ante esta degradación del lenguaje?

La lengua es compleja; el discurso político es simplista. En particular el de dirigentes populistas y libertarianos como Trump, que debe de utilizar como máximo trescientas palabras y se expresa como un niño de cinco años. En su discurso, en sus análisis, todo está hecho para reducir a unas pocas frases realidades, desafíos y problemáticas que son de una complejidad fenomenal: vivimos bajo la hegemonía del tuit, que ha sustituido el análisis de los expertos o el tratado filosófico. Seguir teniendo fe en la literatura es, a la vez, denunciar eso en las ficciones y mostrar cómo la lengua, cuando se le concede tiempo y espacio, permite captar toda la riqueza del pensamiento humano y de las situaciones que de él se derivan.

—En su juventud atravesó una etapa punk marcada por el nihilismo y el «no future». Décadas más tarde, Wanted transmite de nuevo una sensación de derrumbe civilizatorio. ¿Diría que hemos vuelto a aquella intuición de finales de los años setenta, pero ahora desde el corazón mismo de las democracias occidentales?

El mundo de finales de los años setenta era mucho más simple que el de hoy. El «no future» era solo la materialización de una revuelta adolescente frente a formas de cultura, de sociedad, de organización, de arte, de esquema ideológico, que nos parecían envejecidas y superadas. Había una energía loca en el movimiento punk, una energía de vida. Hoy me parece que lo que domina es más bien la angustia, la incertidumbre, la falta de referencias: no nos estamos convirtiendo en seres sublevados, sino en seres perdidos, muchos de los cuales incluso cuestionan el principio de la democracia como forma aceptable de vivir juntos.

—En la novela, los dirigentes políticos y tecnológicos hablan sin cesar, pero piensan muy raramente. Hay ruido, consignas, reflejos inmediatos. ¿Teme que hayamos entrado en una época en la que la velocidad de la comunicación hace imposible la reflexión y, por tanto, la democracia misma?

El pensador pertenece ya a la prehistoria de la civilización. Quien aparece hoy es quien piensa, o cree pensar: la puesta en escena de uno mismo ha sustituido la densidad de la reflexión. El cogito ergo sum de Descartes se ha vuelto totalmente obsoleto, puesto que hoy el credo es: «Tuiteo, luego existo».

'Wanted' es el último título del escritor francés, presidente de la prestigiosa Academia Goncourt. / Quique Garcia

—Sus libros siempre han estado atravesados por la culpa, la cobardía y el silencio colectivo. Aquí, sin embargo, parece que ya ni siquiera queda una conciencia moral: solo espectáculo y reacción instantánea. ¿Qué le inquieta más hoy: la violencia del poder o la indiferencia de las sociedades ante esa violencia?

Nuestra falta de reacción. Nuestra apatía. Nuestra cobardía. Nuestra aceptación. Bajamos la cabeza. Sin cesar. ¿Cómo explicar si no que Estados Unidos, que es una gran nación, un gran pueblo, no se levante contra quien desde hace un año arrastra al mundo a su locura y provoca incendios aquí y allá con el pretexto de apagar el fuego? Las leyes estadounidenses, el funcionamiento de la democracia estadounidense, permiten desconectar políticamente al presidente cuando pone en peligro a su país, sus valores, sus instituciones. ¿Por qué no ocurre? ¿Por qué el pueblo israelí no hace lo mismo con su dirigente, que, con el pretexto de vengar la odiosa masacre del 7 de octubre, hunde a su país y a la región en una espiral de odio y muerte? Patti Smith, una de mis ídolas, canta People have the power, y tiene razón. ¿Por qué los pueblos no lo recuerdan?

«Vivimos bajo la hegemonía del tuit, que ha sustituido el análisis de los expertos o el tratado filosófico»

—Trabajó durante años con presos y personas marginalizadas, es decir, con individuos expulsados del centro social. ¿Cree que esa experiencia le permitió comprender antes que otros escritores hasta qué punto una sociedad puede acostumbrarse a la deshumanización sin siquiera darse cuenta?

No lo sé. No lo creo. No soy más visionario que otro. La prisión me permitió sobre todo acercarme a la complejidad de la naturaleza humana, poner en cuestión las explicaciones simplistas sobre algunos de nuestros comportamientos extremos. De algún modo, me permitió crecer y afinar mi reflexión. Ser menos brutal, menos radical, más generoso y empático, tanto con las víctimas como con los culpables. Lo que hoy me desespera en Francia es que todo lo que he escrito y dicho desde hace treinta años sobre la prisión, sobre su sobrepoblación, sobre el hecho de que muy raramente permite la reinserción –más bien todo lo contrario–, sobre la necesidad de hacerla más humana y más justa, no ha servido de nada. De nada en absoluto. Cada vez hay más personas detenidas en Francia, y eso es dramático. Pero sigo diciéndolo, pese a todo. Hay que hacerlo. Y seguiré hasta el final.

—Volviendo a Wanted, llama la atención que sea una novela tan breve y tan agresiva en su ritmo. Casi se tiene la impresión de que fue escrita como un objeto de urgencia, como si ya no hubiera tiempo para construir grandes arquitecturas narrativas. ¿La aceleración del mundo contemporáneo obliga también a transformar la manera de escribir literatura?

Necesitaba escribir deprisa este texto. Lo hice en cuatro largas noches. Y necesitaba publicarlo rápidamente. Salió en Francia dos meses después de su escritura, en mayo de 2025. Porque tenía ganas de sacudir a la gente, de decirle que Trump y sus semejantes no eran una fatalidad, que hacía falta que todas y todos recuperáramos una energía: la de la risa, la de la farsa, la de la insurrección alegre. No quería que cediéramos a un profundo abatimiento, a un fatalismo narcótico. Creo que el escritor tiene el deber de reaccionar ante el mundo que lo rodea cuando este se vuelve loco. ¿Quién, si no el artista, puede denunciar, gritar, aullar, poner en palabras, en imágenes, en música, las derivas y los absurdos?

—Muchos lectores han hablado de la «risa amarga» que provoca la novela: uno se ríe y enseguida siente malestar porque reconoce la realidad detrás de la farsa. ¿Cree que el humor negro es hoy una de las últimas herramientas de las que aún dispone la literatura para despertar conciencias anestesiadas?

El arte y la papeleta de voto son dos medios para luchar en los países democráticos cuando vemos que se deslizan hacia formas inquietantes de pensamiento y de tentación totalitarias. La literatura del humor negro crea un electroshock saludable cuando se constata con espanto que a nuestro alrededor se generan hábitos de aceptación de las derivas, los excesos, los extremos, y que una forma de anestesia acecha a una sociedad que prefiere deslizarse hacia el sueño antes que encaminarse hacia la insurrección.

«El lenguaje es complejo; el discurso político es simplista»

—Varios pasajes de la novela expresan una profunda desconfianza hacia los magnates de la tecnología que sueñan con reemplazar la fragilidad humana por algoritmos, clonaciones o fantasías transhumanistas. ¿Cree que el gran conflicto contemporáneo ya no es solo político o económico, sino también antropológico? Dicho de otro modo: una batalla en torno a lo que todavía significa ser humano.

Esa es una cuestión y un desafío fundamentales: ¿qué responderemos, en un futuro cercano, a la pregunta «qué es un ser humano»?

Aumentado, modificado, transformado, prolongado tecnológicamente desde hace ya décadas, el ser humano está hoy ocupado por la fantasía de una vida que ya no tendría límites, o que no los tendría nunca. Los millonarios de la tecnología, algunos autócratas, sueñan con la inmortalidad y el transhumanismo, al mismo tiempo que se abren las puertas a todas las iniciativas que hacen progresar el campo de la inteligencia artificial, sin dotarnos de los medios ni del tiempo necesarios para llevar a cabo una reflexión ética sobre las implicaciones de esos desarrollos. Lo más dañino del momento que vivimos es la certeza que tienen algunos seres humanos de creerse autorizados a influir en el curso de la humanidad con el pretexto de que el dinero que poseen les concede esa legitimidad. Pero ¿en qué tendría un millonario más derecho a reflexionar sobre estas cuestiones que un campesino pobre de Sudán o del sertón?

—Dijo una vez que escribía para comprender mejor a sus semejantes. Después de escribir Wanted, ¿salió del libro con más esperanza o con más miedo ante el futuro? Y, sobre todo, ¿sigue creyendo que una novela puede modificar la conciencia de un lector en medio del ruido permanente de nuestra época?

Una novela sola no puede gran cosa, salvo alcanzar a una lectora o a un lector, iluminarlo, permitirle hacerse preguntas, propiciar un encuentro con otra forma de pensamiento. Pero las novelas, los libros, las obras, ensambladas, comparadas, cosidas unas con otras, alimentan a las comunidades, producen una infusión lenta y prolongada que, estoy convencido, puede cambiar con el tiempo las cosas y a los seres. Sí, el arte tiene ese poder inmenso de modificar la vida. Estoy convencido de que el pensamiento artístico precede al pensamiento político y de que el primero, en la historia de las civilizaciones, alimenta al segundo.

Por mi parte, hoy reflexiono sobre cuál es la mejor forma para dar cuenta del mal funcionamiento del mundo y de las sacudidas que nos maltratan: tengo miedo, por supuesto, pero saco mi coraje frente al miedo de mi fe inquebrantable en la capacidad de la especie humana para levantarse y seguir siempre adelante.