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El Peñíscola Remember Festival celebra por todo lo alto su quinto aniversario

Más de once horas de música ininterrumpida, dos escenarios y un cartel de referencia lo consolidan como una de las grandes citas del verano en la provincia con 3.400 asistentes

V Peñíscola Remember Festival

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V Peñíscola Remember Festival / Alba Boix

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Alba Boix

Peñíscola

Peñíscola ha vuelto a convertirse este sábado en la capital de la música remember con la celebración de la quinta edición del Peñíscola Remember Festival (PRF), una cita que reúne a miles de asistentes llegados desde distintos puntos de España y Andorra para disfrutar de una jornada marcada por la nostalgia, el baile y los grandes éxitos de los años 90 y 2000.

El festival, que celebra su quinto aniversario, ha confirmado su crecimiento y consolidación como uno de los eventos de referencia del género a nivel provincial y autonómico. Desde las 16.00 horas y hasta las 03.00 de la madrugada, el público disfruta de más de once horas de música ininterrumpida repartidas entre el escenario principal y el escenario Retrospective.

“El PRF es un festival-boutique con aforo limitado para ofrecer la mejor experiencia posible a los asistentes”, apuntaron desde la organización. En total, la cita reúne a 3.400 personas.

Escenario principal y Retrospective

El escenario principal acoge las actuaciones de artistas y DJs que marcaron una época en las pistas de baile, mientras que el espacio Retrospective ofrece un recorrido por las sesiones más emblemáticas del movimiento remember de la mano de más de una veintena de DJs.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llega con la actuación de Alice DJ, gran protagonista del cartel de esta quinta edición. El grupo neerlandés actúa por primera vez en Peñíscola con el objetivo de hacer vibrar al público con algunos de los temas más icónicos del eurodance, entre ellos Better Off Alone, convertido desde hace décadas en un himno generacional.

Más artistas

El cartel también cuenta con la participación de destacados nombres de la escena remember como New Limit, Scanners, G.E.M, Imperio, Then Jerico, Noe y John Wesley, que van sucediéndose sobre el escenario en una intensa jornada musical que está haciendo revivir algunos de los mayores éxitos de finales de los noventa y principios de los dos mil.

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La elevada asistencia y el ambiente vivido durante la jornada vuelven a demostrar el arraigo del festival entre los seguidores de la música remember. La organización destaca la gran respuesta del público en una edición que llega precedida por un excelente ritmo de venta de entradas y que confirmó la buena salud de un evento que no ha dejado de crecer desde su nacimiento.

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