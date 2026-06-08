Diego Gómez, el niño de l’Alcora que emociona a los cuatro coaches de 'La Voz Kids'

El joven alcorino Diego Gómez vivió una noche inolvidable en La Voz Kids. Después de que el jurado le concediera una segunda oportunidad en su primera aparición, regresó al escenario decidido a demostrar todo su potencial.

Y lo consiguió. En su segunda actuación, Diego conquistó a los cuatro artistas del jurado, que apostaron por él tras escuchar su interpretación.

Una actuación llena de emoción con 'Limosna de amores'

Con la canción Limosna de amores, el joven de l’Alcora ofreció una actuación cargada de sentimiento, seguridad y personalidad.

El joven Diego Gómez, de l'Alcora, durante su emocionada actuación en el talent televisivo. / MEDITERRÁNEO

El primero en apretar el botón fue Luis Fonsi. Después lo hizo Antonio Orozco, quien, al girar su silla y reconocer que se trataba del concursante al que no habían elegido en su primera actuación, se arrodilló emocionado ante él.

Más tarde también apostó por Diego Ana Mena y, finalmente, Edurne, completando así el pleno de apoyos del jurado.

Diego eligió formar parte del equipo de Antonio Orozco

Tras recibir los elogios de los cuatro coaches, llegó uno de los momentos más importantes para el joven alcorino: elegir con quién quería continuar en el concurso.

Finalmente, Diego se inclinó por Antonio Orozco, cantante y compositor español reconocido por su profunda voz y por éxitos como Estoy hecho de pedacitos de ti y Mi héroe.

Orozco, referente del pop y la música de autor en español, y artista que triunfó con discos como Dos orillas y Destino, entregó a Diego el detalle que simboliza su incorporación a su equipo de cara a las próximas fases de La Voz Kids 2026.

El mejor ejemplo de las segundas oportunidades

La actuación tuvo un valor especial porque, dos semanas antes, el jurado había decidido darle una segunda oportunidad. Entonces le transmitieron que tenía potencial y que, con trabajo, podía crecer sobre el escenario y lograr que alguno de los coaches apostara por él.

De no entrar en el programa a un espectacular pleno: la revancha de Diego en La Voz Kids

Diego no solo aprovechó esa oportunidad, sino que emocionó al jurado y al público con una interpretación que confirmó su talento y su gran voz.

Los cuatro artistas coincidieron en destacar que el joven alcorino representa el mejor ejemplo de las segundas oportunidades.

Un sueño cumplido tras los castings de Valencia y Madrid

Diego, de padre gallego y madre jerezana, reconoce que llegar hasta La Voz Kids después de superar los castings de Valencia y Madrid supone cumplir un sueño.

Además, esta es la primera vez que participa en un concurso de estas características. Hasta ahora, sus actuaciones se habían centrado principalmente en las audiciones de la Escuela de Música de l’Alcora, donde se forma, y en la interpretación de una saeta como integrante de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario de la localidad.

Un joven músico que toca trompeta, piano, guitarra y tambor

La pasión musical de Diego va más allá del canto. El joven alcorino toca la trompeta, el piano, la guitarra y el tambor, una formación que refleja su estrecha vinculación con la música desde pequeño.

Diego asegura que está viviendo un sueño y destaca que una de las experiencias más bonitas de su paso por el programa está siendo conocer a personas “tan maravillosas”.