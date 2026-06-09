Este es el grupo de Castellón que arrasa en Spotify: Más de 10 millones de escuchas en una de sus canciones

La banda musical de rock alternativo Perfecto Miserable acaba de publicar una historia a través de su cuenta de Instagram donde anunciaban que su canción 'Termonuclear' ha alcanzado ya las 10 millones de reproducciones en Spotify. Este hecho se ha visto favorecido gracias al lanzamiento de su primer disco: 'Acabará Fatal'. Además, la canción mencionada está a punto de alcanzar las 5 millones de visualizaciones en YouTube, unas cifras muy destacadas para una banda emergente nacida en la capital de la Plana.

'Acabará fatal' reúne canciones vinculadas al rock alternativo, el noise pop y el indie rock. La propuesta del grupo combina guitarras intensas, melodías directas y letras centradas en temas como la soledad, el malestar generacional y la sensación de pérdida.

Entre los temas del disco figura 'Castellón está helado', una canción que suma alrededor de 40.000 reproducciones en YouTube y que ha empezado a llamar la atención por su vínculo con la ciudad. La letra sitúa a Castellón como escenario principal y utiliza esa referencia local para hablar de emociones como el aislamiento y la dificultad de sentirse integrado incluso en un entorno conocido.

El crecimiento de Perfecto Miserable se ha visto impulsado también por su presencia en redes sociales, donde fragmentos de sus canciones han circulado en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Esa difusión ha contribuido a ampliar su audiencia y a consolidar una comunidad de oyentes en torno al grupo.

Con esta primera recopilación de su trabajo, Perfecto Miserable busca presentar una propuesta más amplia de su sonido, más allá del impacto puntual de una canción viral. Acabará fatal permite reunir en un mismo proyecto las principales señas de identidad del grupo: guitarras intensas y letras centradas en el malestar, la soledad y las dudas propias de una generación que encuentra en sus canciones una forma directa de identificación.

El grup Perfecto Miserable serà un dels protagonistas de la renovació de l'emac. a La Bohemia. / MEDITERRÁNEO

El disco supone también un paso importante en la consolidación de la banda castellonense dentro del circuito alternativo nacional. Tras el crecimiento conseguido en plataformas digitales y redes sociales, Perfecto Miserable utiliza este debut discográfico para mostrar una imagen más completa de su propuesta musical. 'Acabará fatal' marca así el inicio de una nueva etapa para un grupo que ha logrado situarse entre las nuevas referencias del indie alternativo español.