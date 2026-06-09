El salto internacional de una voz privilegiada, la del sopronista de la Vall d'Uixó Rafael Quirant

El 19 de octubre de 1701, la ciudad de Lima vivió un momento sin precedentes no solo en su historia, sino en la de todo el continente americano. Quien ostentaba por aquel entonces el cargo de virrey de Perú, Melchor Portocarrera y Lasso de la Vega, quería celebrar el 19 cumpleaños del rey Felipe V, además del primer aniversario de su ascenso al trono, y pensó que una buena forma de hacerlo era con un espectáculo musical.

Encargó a Tomás de Torrejón y Velasco la composición de una ópera, que recibió el título de La púrpura de la rosa, con libreto de Calderón de la Barca. Una obra que pasaría a los anales de la historia por ser la primera ópera representada en el Nuevo Mundo.

325 años después, Lima revivirá aquel momento. El Teatro Municipal Manuel A. Segura de la capital peruana acogerá tres representaciones de aquella composición barroca, con la particularidad de que en su elenco han querido contar expresamente con intérpretes españoles. Serán tres, uno de ellos el sopranista Rafael Quirant, de la Vall d’Uixó, en lo que supone un salto de calidad en su carrera profesional y su primera actuación fuera de España.

Rafael Quirant en Perú, a pocos días del reestreno de 'La púrpura de la rosa', en la que participa como protagonista. / MÒNICA MIRA

Quirant llegó a Lima el 24 de mayo para iniciar la preparación de una ópera que se estrenará el 14 de junio y en la que pondrá voz al personaje de Adonis, y no una voz cualquiera, porque los sopranistas dan un toque de distinción en un género donde pese a sus singularidades, no dejan de ser los rara avis de la lírica, tan admirados como demasiado a menudo invisibles, al menos esa es la conclusión a la que ha llegado el intérprete vallero después de años de trabajo para hacerse un hueco en el sector.

Ganador del primer premio en el 101 Concurso de Canto de Juventudes Musicales de España y miembro del programa Crescendo del Teatro Real de Madrid, de él se ha dicho que «es uno de los especialistas en música antigua más prometedores de su generación».

Respeto a la obra original

La elección de Quirant, «un sopranista masculino biológico», como lo definen, para encarnar a Adonis se debe a que «es capaz de emitir de forma natural el registro y la agilidad de una soprano aguda», lo que además de «respetar la tesitura y el color original de la partitura barroca de Torrejón y Velasco, añade una fascinante capa de androginia, psicología y modernidad conceptual que redefine los roles de género en la ópera contemporánea», dicen desde Perú.

Centrado en el maratón de ensayos, a poco más de una semana del estreno, dice sentirse muy cómodo en la interpretación de una ópera que «parece como si estuviera escrita para mí», porque «no me requiere grandes esfuerzos vocales, no me compromete y la canto cómodamente».

Así, afronta «una oportunidad única y un reto profesional» que le ha hecho recuperar la confianza en una elección de vida que ha tenido sus reveses, con espinas clavadas como que «en València capital no he debutado todavía», pese a que en España, los sopranistas profesionales pueden contarse con los dedos de una mano.

Cartel con el elénco compleo de 'La púrpura de la rosa', ópera barroca que protagoniza el vallero Rafael Quirant. / MEDITERRÁNEO

«Me ha costado sangre, sudor y lágrimas llegar hasta aquí», confiesa, aunque «luego te llegan cosas como esta, que te hacen despertar y ver que realmente eres válido, aunque a veces lo dudes, que eres capaz de estar ahí». Y es que, en un momento tan dulce, al hablar con Mediterráneo, con su provincia, a tantos kilómetros de casa, admite con cierta nostalgia que «no me siento profeto en mi tierra».

Una sensación opuesta a la que está experimentando en Lima. De su estancia en la ciudad se queda con el trato que le están dispensando, «te hacen sentir realmente un artista», por lo que su primer salto del charco está siendo una experiencia completa y la mejor antesala para lo que ha de venir.

Avanza que en el mes de septiembre participará en una serie de conciertos y clases magistrales con la embajada de España en Whasington y Puerto Rico; y posteriormente, recalará en Tenerife, donde intervendrá en cuatro representaciones de Las bodas de Fígaro de Mozart, en una coproducción del Liceu de Barcelona.

Rafael Quirant ha aprendido que depende de sí mismo para ser el principal valedor y aval de su calidad artística y profesional. Con todo, y con el respaldo de la agencia Ibermúsica desde el año 2023, ha iniciado un camino que le gustaría no recorrer solo. Ha llegado a Perú con discreción, sin que salvo los muy conocidos sepan de este logro profesioinal, pero la alegría compartida con su gente, con su pueblo y su provincia, lo sería más.