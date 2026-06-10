Peñíscola convierte el teatro clásico en planazo de verano: guía completa del festival en el Castillo

El teatro clásico vuelve al Castillo de Peñíscola. Y no llega con polvo, bostezo ni distancia de museo. Llega con palabra viva, emoción, humor, mito, deseo y noches de verano en uno de los escenarios con más magnetismo de la provincia. Del 6 al 18 de julio, la fortaleza del Papa Luna acogerá la XXIX edición del Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola, una cita que la Diputación de Castellón consolida como referente nacional dentro del calendario de artes escénicas.

La programación de este año reúne autores imprescindibles, adaptaciones contemporáneas y compañías de primer nivel con un objetivo claro: demostrar que los clásicos siguen hablando al público de hoy. Amor, poder, identidad, libertad, deseo, soledad o ambición atraviesan unas obras que, aunque nacieron hace siglos en muchos casos, siguen teniendo algo muy actual que decir.

El diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado durante la presentación que el festival se ha convertido en «un referente nacional, con entradas agotadas edición tras edición, y un nivel artístico que nos permite estar a la altura de las grandes citas teatrales del país». Clausell ha presentado el programa junto al alcalde de Peñíscola y vicepresidente de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez; el director artístico del festival, Javier Sahuquillo; y el director del Castillo de Peñíscola, Manuel Nañez.

'Palabra de perro', de Juan Mayorga, será una de las obras que protagonicen la nueva edición del festival teatral peñiscolano. / Sergio Parra

El Castillo del Papa Luna, un escenario que también cuenta la historia

Ver teatro clásico al aire libre ya tiene algo especial. Hacerlo dentro del Castillo del Papa Luna, con la piedra medieval, el mar cerca y la noche como telón de fondo, convierte cada función en una experiencia difícil de repetir.

La Diputación de Castellón reivindica este festival como una apuesta por la cultura, el patrimonio y el turismo cultural. Para Clausell, las artes escénicas son una herramienta para «emocionarnos, reflexionar y compartir momentos que nos unen». Y en Peñíscola, ese efecto se multiplica: el propio castillo aporta una atmósfera que convierte cada representación en una cita íntima, cercana y cargada de emoción.

El festival no solo refuerza la oferta cultural de la provincia, sino que sitúa a Castellón en el mapa de los grandes eventos teatrales de España. Durante casi dos semanas, Peñíscola será mucho más que un destino de sol y mar: será también un punto de encuentro para quienes quieran descubrir, o redescubrir, que el teatro clásico puede ser intenso, divertido, moderno y profundamente humano.

Programa completo del Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola 2026

La edición de 2026 arrancará el lunes 6 de julio y finalizará el sábado 18 de julio. Las funciones se repartirán entre el paseo marítimo, el Patio de Armas y los jardines del Castillo, con un recorrido que irá de los grandes nombres del Siglo de Oro a revisiones contemporáneas de mitos universales.

Lunes 6 de julio: ‘Las cabinas literarias’

El festival comenzará en el paseo marítimo con Las cabinas literarias, una propuesta de la compañía Proyecto Cultura que acercará al público textos de autores esenciales como Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro Calderón de la Barca, Ana Caro y William Shakespeare.

Será la primera parada de una edición pensada para sacar el teatro clásico de la vitrina y llevarlo directamente al espectador. Una apertura cercana y dinámica para demostrar que los grandes textos también pueden dialogar con la calle, con el verano y con nuevos públicos.

Martes 7 de julio: ‘Jasón y las Furias’

El Patio de Armas acogerá el martes 7 de julio Jasón y las Furias, de Nando López, una coproducción del 71 Festival Internacional de Teatro de Mérida y Teatro del Noctámbulo.

La obra recupera el universo del mito clásico y lo conecta con una sensibilidad contemporánea. Una propuesta que mira a la antigüedad sin quedarse atrapada en ella, y que invita a comprobar cómo los relatos míticos siguen funcionando como espejo de los conflictos actuales.

'Jasón y las Furias', de Nando López. / MEDITERRÁNEO

Jueves 9 de julio: ‘La Monja Alférez’

El jueves 9 de julio será el turno de La Monja Alférez, de Juan Ruiz de Alarcón, en una adaptación firmada por Daniel Alonso de Santos y Germán Vega García-Luengos.

La representación tendrá lugar en el Patio de Armas y correrá a cargo de la compañía Teatro Círculo, procedente de Nueva York. Su presencia aporta una mirada internacional a un festival que combina tradición, investigación escénica y nuevas formas de acercarse al repertorio clásico.

Sábado 11 de julio: ‘Palabra de perro’

El sábado 11 de julio llegará una de las propuestas destacadas del programa: Palabra de perro, de Juan Mayorga, a partir de ‘El coloquio de los perros’, de Miguel de Cervantes.

La función, que se representará en el Patio de Armas, es una coproducción de Lantia Escénica y el Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola. Cervantes vuelve así al escenario desde la voz de uno de los dramaturgos contemporáneos más reconocidos, en una lectura que promete inteligencia, ironía y profundidad.

Lunes 13 de julio: ‘La trova de buena saña’

El lunes 13 de julio, la programación se trasladará a los jardines del Castillo con La trova de buena saña, dirigida por Alexis Becker.

La obra es una coproducción de La Jalea Teatro y el Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola. El cambio de espacio permitirá disfrutar del certamen desde otro rincón privilegiado de la fortaleza, ampliando la experiencia escénica más allá del Patio de Armas.

Martes 14 de julio: ‘Doña Rosita la soltera’

El martes 14 de julio, el Patio de Armas recibirá Doña Rosita la soltera, de Federico García Lorca, en versión de Marc Rosich.

La compañía La Máquina Teatro será la encargada de llevar a escena esta obra atravesada por el paso del tiempo, la espera, las expectativas y el deseo. Lorca comparece en el festival con una pieza de enorme sensibilidad, capaz de emocionar sin perder vigencia.

Jueves 16 de julio: ‘La dama boba’

El jueves 16 de julio regresará Lope de Vega al Patio de Armas con La dama boba, en versión de Xus de la Cruz.

La producción llega de la mano de Octubre Producciones, el Festival Hispanoamericano Siglo de Oro - Clásicos en Alcalá y Ajedrez, eventos y soluciones. Se trata de una de las grandes comedias del Siglo de Oro y una prueba perfecta de que el teatro clásico también puede ser ágil, luminoso y muy divertido.

Sábado 18 de julio: ‘Don Juan en los infiernos’

El festival cerrará su 29ª edición el sábado 18 de julio con Don Juan en los infiernos, de Gonzalo Suárez, a partir del Don Juan de Molière.

La compañía Che y Moche pondrá el broche final en el Patio de Armas con una revisión de uno de los grandes mitos de la literatura europea. Un cierre con carácter para despedir casi dos semanas de teatro clásico bajo las estrellas.

Una cita para perderle el miedo al teatro clásico

La XXIX edición del Festival de Teatro Clásico Castillo de Peñíscola llega con una idea muy clara: los clásicos no son piezas inmóviles, sino historias que siguen respirando cada vez que alguien las sube a escena. Su fuerza está precisamente ahí, en su capacidad para cambiar de piel sin perder intensidad.

Por eso, esta programación no solo está pensada para espectadores habituales del teatro, sino también para quienes quieran acercarse por primera vez al género. El entorno del Castillo, la variedad de propuestas y la combinación de autores clásicos con versiones actuales convierten el festival en una puerta de entrada ideal para descubrir que el teatro clásico no va de entenderlo todo como en un examen, sino de dejarse llevar por lo que ocurre sobre el escenario.

Con esta nueva edición, la Diputación de Castellón refuerza su apuesta por una cultura capaz de emocionar, atraer visitantes y proyectar la provincia como territorio de grandes experiencias escénicas. Peñíscola volverá a levantar el telón este verano para recordar que, cuando los clásicos se hacen bien, no suenan antiguos: suenan eternos.