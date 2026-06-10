SOM Festival suma a Hey Kid y convierte Castelló en parada clave del verano musical

SOM Festival ha completado oficialmente la programación de su edición 2026 con la incorporación de Hey Kid, que actuará el próximo 30 de julio junto a Siloé en el Real Club Náutico de Castelló. Con esta última confirmación, el ciclo cierra definitivamente un cartel que volverá a situar a la capital de la Plana como uno de los grandes escenarios culturales del verano mediterráneo.

La llegada de Hey Kid refuerza una de las jornadas más destacadas del festival y suma una nueva sensibilidad artística a una programación caracterizada por la convivencia de estilos, generaciones y públicos. El artista barcelonés compartirá noche con Siloé, una de las bandas nacionales con mayor proyección de los últimos años, en una cita que combinará pop contemporáneo, emoción, electrónica, folk e identidad indie.

Hey Kid se suma a Siloé en una noche clave del SOM Festival

La confirmación de Hey Kid en SOM Festival 2026 llega en un momento especialmente relevante para el intérprete. En apenas unos años, el artista se ha consolidado como una de las voces emergentes con mayor personalidad dentro del panorama musical español, gracias a una propuesta que combina pop actual, sensibilidad indie y una marcada vocación emocional.

Su incorporación encaja de forma natural con el universo de Siloé, formación que ha construido una identidad propia a partir de la fusión de pop, electrónica y folk desde una mirada contemporánea. Ambos proyectos conectan con públicos diversos y representan una nueva generación de artistas capaces de moverse entre la emoción, la energía del directo y los nuevos lenguajes de la música nacional.

Hey Kid, última confirmación del SOM Festival. / MEDITERRÁNEO

Además, tanto Hey Kid como Siloé participaron recientemente en los actos celebrados con motivo de la visita del Papa a Madrid, dentro de una programación musical que reunió a algunos de los nombres más representativos de la nueva escena nacional.

Un cartel diverso para el verano en Castelló

Más allá de esta última incorporación, SOM Festival 2026 cierra una programación especialmente amplia, ecléctica e intergeneracional. Entre el 17 de julio y el 8 de agosto, el público podrá disfrutar en Castellón de conciertos y espectáculos protagonizados por artistas como Plácido Domingo, Pablo López, Sergio Dalma, Rosana, Siempre Así, Siloé, Los Delinqüentes e Iván Ferreiro.

La programación también incluirá propuestas dedicadas al humor, como la velada con Los Morancos, sesiones de música remember y espectáculos familiares como Rock en Familia. Esta combinación refuerza uno de los principales sellos de identidad del festival: reunir en un mismo espacio diferentes géneros, sensibilidades y generaciones.

Con esta fórmula, SOM Festival busca atraer tanto a los grandes aficionados a la música en directo como a familias, visitantes y público local que quiere disfrutar de una experiencia cultural completa durante el verano.

El Real Club Náutico, escenario especial

El entorno del Real Club Náutico de Castelló, situado junto al Mediterráneo, volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la experiencia. La combinación de música en directo, ubicación privilegiada y una cuidada propuesta para el público ha convertido a SOM Festival en una de las referencias culturales del verano en la Comunidad Valenciana.

Con la incorporación de Hey Kid, el festival da por cerrada una edición que reafirma su apuesta por una programación diversa, accesible y de calidad. SOM Festival 2026 se consolida así como un punto de encuentro para públicos distintos y como una de las grandes citas culturales del verano mediterráneo.

SOM Festival 2026 se celebrará del 17 de julio al 8 de agosto. El ciclo es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music, con la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Castelló, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat valenciana. Las entradas están disponibles en la web oficial del festival.